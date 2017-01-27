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«Я не сходил с ума». Как Максим Ковтун выдал лучший прокат в жизни

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Максим Ковтун
Максим КовтунИсточник: «Советский спорт»

Российский фигурист Максим Ковтун занимает второе место после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве. Трехкратный чемпион страны после серии провалов выдал лучший прокат в карьере.

Коляда не понял, что произошло

Перед российскими одиночниками в Остраве возникла неожиданная проблема. Они приехали в столицу чемпионата Европы в тот момент, когда тренировок на главной арене перед прокатом короткой программы уже не оставалось. А арена эта, как выяснилось уже на месте - канадская. То есть по габаритам на два метра уже и на два метра короче. Стоит ли говорить, насколько это важно для фигуристов, программы которых рассчитаны вплоть до каждого шага!

- Из каскада выезжаю. Опа - а под коньком уже борт, - такими словами описал свое изумление привыкший тренироваться на куда более просторном льду чемпион России Михаил Коляда, который первый из нашей троицы появился перед впервые забитыми до отказа уже днем трибунами «Остравар-Арены». Несколькими минутами ранее он сделал «бабочку» вместо тройного акселя, но площадка тут точно была не при чем, потому что этот прыжок в его короткой программе исполняется в середине катка.

- Сам не понял, что произошло, - признался Коляда. - На тренировках такого давненько не было, если честно. Это непростительно - делать «бабочки» на соревнованиях такого уровня. После такой ошибки с большим трудом выдавил из себя эмоции на дорожке шагов.

Тем не менее, чемпион России, выступавший в предпоследней группе участников, даже с «бабочкой» вышел в лидеры. Из тех, кто катался до него, лучшим оказался молодой латвиец Денис Васильев, к которому под крыло перекочевала огромная армия фанатов его нынешнего тренера Стефана Ламбьеля. Причем Васильев так плохо разминался, что показалось - европейскому тренерскому дебюту популярнейшего швейцарца быть тем самым блином, который комом. Но ученик порадовал - каким-то образом собрался на все элементы, в том числе проблемный аксель, в свое время мучивший учителя.

Интересным получился дебют и у Мориса Квителашвили. Чем примечателен этот фигурист, спросите вы? А тем, что именно он стал в свое время первым российским одиночником, которому удалось скрутить в произвольной программе три прыжка в четыре оборота. Но потом Квителашвили забуксовал в плане конкуренции за место в сборной и решил выступать за свою историческую родину - Грузию. На своем первом чемпионате Европы Морис чисто исполнил каскад «4-3» и аксель, но вывалился с тройного  флипа. Тем не менее, техническая оценка воспитанника Этери Тутберидзе оказалась высокой. А артистическая, в соответствии с реалиями фигурного катания, представителям «непрофильных» стран обычно зажимается. Тем более когда это дебют.

Ковтун вернулся

Остравский народ в эту пятницу собрался на «Островар-Арене» живой, веселый - видимо, предчувствовавший выходные. С учетом того, что жители тут, в подавляющем большинстве - рабочий класс, фактор немаловажный. Бурно приветствовали выступления   практически всех участников. Но по-настоящему зал взорвался только дважды. И первый раз - после проката Максима Ковтуна.

Трехкратный чемпион России, как известно, в нынешнем сезоне выступал так неудачно, что на последнем чемпионате страны едва не потерял место в сборной. После провала в первом сегменте соревнований в Челябинске ему пришлось выкарабкиваться - и, возможно, сделать бы этого не получилось, если бы не грубые ошибки его конкурентов. Но Ковтун все-таки попал в команду и поехал на чемпионат Европы - правда, не первым и не вторым номером,  а третьим. С дополнительной задачей побороться за путевку на чемпионат мира, где от России выступят только два участника. По умолчанию она ему сейчас вовсе не принадлежит.

И, видимо, челябинская встряска пошла Максиму на пользу, потому что он исполнил абсолютно лучший прокат нынешнего сезона. Два четверных, один из них в каскаде с тройным, аксель в три с половиной оборота - полный набор. И отменная интерпретация мини-истории, поставленной Ильей Авербухом. Можно сказать и больше - это была лучшая короткая программа Ковтуна в его карьере. Хотя бы потому, что он на три балла побил личный рекорд. Да и просто по ощущениям. Есть даже повод вспомнить, что Ковтун - медалист двух последних чемпионатов Европы.

В «кисс-энд-крае», где все-таки сменили плакат с изображением угольной шахты на какой-то местный собор, Ковтун, увидев оценки, вскинул руки вверх. Но через несколько минут в смешанной зоне был уже сдержанным.

- Я очень спокойно подходил к этому старту и не сходил с ума, - раскрыл секрет удачного выступления Максим. - Больше даже внутренне над собой работал, чем над программами. И сегодня был настроен получать удовольствие от проката. О прыжках не думал вообще - они получались вскользь. Больше кайфовал в дорожке шагов и безумно рад, что все непрыжковые элементы получились четвертого уровня. Ничего на них не потерял.

Ковтун, естественно, вышел в лидеры и пробыл им до выступления заключительного участника - испанца Хавьера Фернандеса. Двукратный чемпион мира здесь выступает в своей собственной лиге, что подтвердили оценки - только за компоненты Хави получил на пять баллов больше россиянина. Ну а с учетом техники - на десять. И это, кстати, на мой взгляд, не совсем справедливо, потому что именно сегодня Ковтун с техникой справился лучше, в то время как испанец на двух прыжках заметно покачнулся. Но как бы то ни было, Фернандес под бешеную овацию практически обеспечил себе пятый титул чемпиона Европы - хотя и до старта никто не сомневался, что именно он главный фаворит.

Ну а перед Хавьером выступил российский дебютант чемпионата Европы Александр Самарин, и это был прокат совсем не того качества, которое позволило ему в Челябинске выиграть серебро чемпионата России. Самарин явно зажался и упал с первого же прыжка. Потом все-таки сделал аксель и с большим трудом каскад «3-3», но оказался только на девятом месте.

Чемпионат Европы

Острава (Чехия)

Мужчины. После короткой программы

1. Хавьер Фернандес (Испания) - 104,25

2. Максим Ковтун (Россия) - 94,53

3. Алексей Быченко (Израиль) - 86,68

4. Михаил Коляда (Россия) - 83,96

…9. Александр Самарин (Россия) - 77,26


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