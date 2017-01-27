«Не снимай! Иди вообще отсюда!» Как Мозякин обругал корреспондента «Матч ТВ»
После победы «Магнитки» ее капитан Сергей Мозякин был почему-то не в настроении. И сорвал раздражение на корреспонденте «Матч ТВ».
Вот каждый раз после феноменальных матчей Сергея Мозякина хочется о нем написать что-то хорошее. Потому что действительно – мастер великолепный. И хорошей игрой это заслужил.
Но война капитана «Магнитки» с прессой продолжается. Причем, не со стороны журналистов, со стороны бомбардира.
После победы над «Динамо» Мозякин неожиданно вышел в микст-зону. Не для того, чтоб общаться с журналистами. Мы на это рассчитывали, конечно, но не сильно. И на отказ Сергея поговорить о победном дубле никто не обиделся.
Вместо этого Мозякин долго общался со своим старым знакомым – статистиком КХЛ Владимиром Жидковым. А затем вообще отправился к динамовской раздевалке.
Там к уральскому форварду вышел с клюшкой защитник «Динамо» Дмитрий Вишневский. Видимо, между игроками была предварительная договоренность – Мозякин поставил на клюшке свой автограф.
И вот этот момент начал снимать на камеру корреспондент «Матч ТВ». Казалось бы – что такого? Явно не интимная сцена!
- Может, не надо нас снимать, - застеснялся первым Вишневский.
- А что тут такого? Нормальный момент после игры, - удивился мой коллега, продолжая съемку.
- Тебе же сказали – не снимай, - вступил в разговор уже и Мозякин.
- А можно как-то повежливее, - теперь уже и представитель «Матч ТВ» возмутился. - Я же не вашу личную жизнь снимаю. Мы находимся на арене в микст-зоне…
- Чего ты там снимаешь?! Иди вообще отсюда, - рубанул на последок Сергей. Но ушел в раздевалку сам.
И вот как к этому теперь относиться? Вроде прошел великолепный матч. Наш лучший бомбардир опять отличился двумя голами. А после поединка еще и неплохим товарищем себя показал, подписав клюшку одному из соперников.
И зачем-то нахамил журналисту. На ровном месте. В грубой форме, тыкать начал…
И как-то радость от классного хоккейного поединка из-за этого слегка даже померкла.
Видно не бывает у нас бочки меда без ложки дегтя…
Матч
Динамо - Металлург Мг - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Подшендялов (Горовиков, Кокарев), 1:30 (1:0). Мозякин (Коварж, Казионов Д.), 9:16 (1:1). Мозякин (Ли, Береглазов), 44:23 (1:2).
Место и дата
27 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция