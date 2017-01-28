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«Амкару» не хватает Селихова и Джикии. Пермяки сыграли вничью с «Вардаром»

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Амкару» не хватает Селихова и Джикии. Пермяки сыграли вничью с «Вардаром»
Источник: ФК «Амкар»

«Амкар» в товарищеском матче сыграл вничью с македонским «Вардаром» - 1:1. Встреча высветила определенные проблемы, которые пермякам предстоит решить до возобновления чемпионата России.

В зимнее трансферное окно «Амкар» потерял двух ключевых футболистов - вратарь Александр Селихов и защитник Георгий Джикия ушли в «Спартак». Поэтому на сборах команда Гаджи Гаджиева должна научиться играть без них. Пока получается не очень хорошо - в матче с «Вардаром» дало о себе знать отсутствие обоих.

Единственный свой гол «Вардар» забил после ошибки голкипера пермяков Дмитрия Хомича. Он неудачно вышел на подачу со «стандарта», чем воспользовался защитник македонцев Горан Попов, который кивком головы перевел мяч в сетку.

На позиции Джикии - центрального защитника в схеме 3-5-2 - с первых минут у «Амкара» играл Секу Конде. 23-летний гвинеец перебрался в Пермь еще прошлым летом из донецкого «Олимпика», но в матче с «Вардаром» он не впечатлил. Главная проблема - Конде часто выбрасывался за соперниками к центру поля, оголяя зону в обороне. Один раз это привело к выходу футболиста «Вардара» один на один с Хомичем - вратарь выручил. Вскоре Конде стал правым центральным защитником, поменявшись местами с Николаем Зайцевым. Оборона «Амкара» стала надежнее.

Нельзя исключать, что «Амкар» вообще будет наигрывать вариант с четырьмя защитниками. Схему 4-5-1 он использовал после 60-й минуты, когда случились массовые замены. Такой вариант выглядел надежно, несмотря на эксперименты.

Единственный гол «Амкара» забил Александр Салугин, совершив открывание за спину защитникам. Подобным образом он мог забить и второй гол, но удар у него не получился.


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