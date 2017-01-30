Максим Беляев: Съел икры, запил гранатовым соком и забил

Защитник тульского «Арсенала» рассказал «Советскому спорту» о книгах по экономике, доверии Смородской и спартаковском прошлом.

- В дальнюю, в левую, - говорит Семшов, а затем посылает мяч аккурат туда, куда и было обещано. Мирно бегущему игроку «Арсенала» даже не пришлось подстраивать шаг, чтобы обработать пас на 25 метров. Все сделано за него.

Семшов в полном порядке – визуально так уж точно. Кажется, оформи заявку, тайм отбегает. Но теперь он тренер. Поэтому появляется на занятии за полчаса до начала и вместе с остальными членами штаба готовит все необходимое: датчики, фишечки, мячики.

На соседнем поле, что интересно, бегает динамовский форвард Бечирай. Видимо, восстанавливается от травмы. Семшов смотрит на это действо с полминуты, будто уйдя в воспоминания, но после целиком фокусируется на настоящем – тульском «Арсенале».

Атмосфера в команде подстать турецкому сервису: все включено. Шутки мирно соседствуют с изнуряющими рывками на все длину поля. А чего грустить? Несмотря название отеля, где поселилась команда, - «Титаник», в ней относительная стабильность и покой. Условия – шикарные, погода – норма (достаточно прохладно, чтобы не «умирать» от нагрузок, но и не так холодно, чтобы мерзнуть). А вокруг поля красуются привезенные из России плакаты спонсоров. Живем!

После тренировки улыбчивый Максим Беляев только подтвердил мои ощущения: «Арсенал» оптимистичен и спокоен перед стартом весенней части РФПЛ.

«ВОДА В КАРЕЛИИ ЛЕДЯНАЯ…»

- Нынешней зимой вы отдыхали на Мальдивах и в Карелии. Где больше понравилось?

- На Мальдивах уже бывал, - говорит Беляев. - А в Карелии классно. Особенно наша северная природа.

- В вашем инстаграме есть видео, как вы в Ладожском озере купались. Закаляетесь?

- Было дело. Правда, к тому моменту лед полностью сошел. С ним картинка была бы интереснее. Температуру воды не измерял, но по ощущениям ледяная. Серьезно так прокололо. Я не закаляюсь обычно, но баня стоит на озере, грех не искупаться.

- С чего вдруг в Карелию поехали?

- С моей невестой, которая через четыре месяца станет женой, решили отправиться в туда на машине. Была насыщенная программа – в веревочном парке побывали, в котором на высоте 16 метров нужно преодолевать разные препятствия. Ездили на багги - это такая машинка без стекол, а только с металлическими рамами. Гоняешь по трассе с препятствиями, подлетаешь на несколько метров над землей. В общем, было круто.

- Как отдыхаете на сборе от нагрузок?

- Отдыха тут практически нет. Если выпадет минутка, читаю. Сейчас, например, «Как устроена экономика», автор - Ха-Джун Чанг. В ней экономика объясняется простым языком. Интересно.

- Зачем вам это?

- Расширяю словарный запас экономическими терминами. Теперь, когда смотрю «Россия 24», больше понимаю из того, о чем идет речь. Вообще у меня даже есть свой торговый счет, когда-то фьючерсами торговал. Сейчас это дело запустил. Им нужно заниматься всерьез, постоянно анализировать ситуацию. Тогда можно зарабатывать. А у меня времени не хватало.

- Тогда о футболе. Что изменилось с приходом нового главного тренера - Сергея Кирьякова?

- Если говорить о клубе в целом, ту нас все кардинально поменялось в лучшую сторону. Улучшается инфраструктура, добавляются люди в тренерский и медицинский штабы. Сборы - в хороших гостиницах, на хороших полях. Все это должно воплотиться в результат.

- Как оцените первую часть сезона?

- У меня был перерыв, когда много не играл в «Локо». Серьезная травма. Пришлось идти за практикой в ФНЛ, с «Арсеналом» удалось вернуться обратно. Сыграл 14 матчей, даже забил победный гол. Так что занесу себе этот отрезок в актив.

«СПАРТАК», МЫТИЩИ, ПЕРЕСАДКИ

- Вы семь лет провели в школе «Спартака». Чем запомнился тот период?

- Ранее детство – с 6 до 13 лет. Запомнился первый дальний перелет – в Японию на турнир. До этого даже на самолете не летал, а тут сразу 10 часов. И, конечно, тяжелый период, когда я с восьми лет один ездил из Мытищ в Москву на тренировки с кучей пересадок. Возить было некому, родители работали. Школа, уроки, два часа до Сокольников, столько же обратно. Утром выезжал, поздно вечером возвращался. Тогда я еще не понимал, насколько это было опасно. Маленький восьмилетний ребенок один катается по Москве и области. В таком ритме прожил до тех пор, пока мне уже в дубле «Локо» не выделили съемную квартиру.

- На охладели от такого к футболу?

- У меня никогда не было мысли, что может не получиться. Уверенно шел к цели.

- Говорят, ушли из «Спартака», потому что на ваше место не по-спортивному принципу ставили другого?

- Было такое. Мне объясняли это тем, что он на доли секунды в нормативах был быстрее. Хотя на поле этого не было заметно. На семейном совете решили: надо уходить. «Спартак» спокойно отпустил. А дальнейшую судьбу того парня я не знаю

- В России действительно не пробиться без агента?

- Я дошел до основы «Локомотива» без агента. Точнее, он у меня был, но, думаю, в основном все от меня зависело.

«БИЛИЧ ДАЖЕ НЕ ПОСМОТРЕЛ»

- Сделали бы что-то иначе, будь возможность?

- В «Локо» вряд ли мог на что-то повлиять. Требовалось восстановиться от тяжелой травмы – я это сделал. А дальше клуб решал, нужен я или нет. Просился в аренду - Кучук не отпускал.

- Рассчитывал?

- Только как на замену Дюрице и Чорлуке.

- Чорлука – лучший защитник РФПЛ за последние годы?

- Тогда был один из лучших, да. В какой он форме сейчас, не знаю.

- Почему же Коусейру отнесся к вам и Бурлаку иначе?

- Он просто ставил нас в состав и не смотрел в паспорт. Мне было 20, Тарасу - 21. Тогда казалось, что я уже достаточно взрослый, чтобы играть на этой позиции. Ведь дебютировал вообще в 17 лет. Но сейчас, в 25, понимаю, что был совсем юн. Играл больше на эмоциях.

- Вас считали будущей связкой для сборной России. Голова не кружилась от карьерного взлета? Клубы, дискотеки?

- Послаблений себе не делал. Понимал, что все может измениться. Как не ходил в клубы, так и не хожу. Мне это неинтересно, я семейный человек. Кроме футбола и семьи ничего не надо.

- Почему в итоге не получилось в «Локо»?

- Пришел новый тренер – Билич. Пришел Чорлука, который играл у Билича в сборной Хорватии. Как бы мы себя ни показали, шансов не было.

- Но на сборах шанс обычно дают всем.

- На первом сборе, когда Билич еще не приехал в Баковку, он уже дистанционно назначал состав, в котором меня не было. То есть, не посмотрев, уже определился.

- Какое впечатление он произвел как тренер?

- Сложно сказать. В «Вест Хэме» у него был хороший период, сейчас – менее успешный.

«СПАСИБО СМОРОДСКОЙ»

- Не так давно, говорят, на сборах «Локомотива» игрокам выдавали по баночку черной икры и стакану гранатового сока. Зачем?

- У нас брали кровь, чтобы посмотреть, чего не хватает в организме. Вот чего-то и не хватало. На неделю мне прописали в день 20 г икры и 150 мл сока. То есть совсем немного. А люди, наверное, думают, что я в день полкило наворачивал и банкой запивал. За неделю показатели стали в норме. После этого, кстати, забил свой первый гол в РФПЛ – «Динамо». Получается, помогло, - смеется Беляев.

- Смородская часто общалась с игроками?

- Со мной - бывало. Случались и душевные разговоры, поддерживала, подбадривала. Она - один из тех людей, благодаря которым я пробился. При ней меня досрочно выдернули из аренды во владимирском «Торпедо», а уже весной заиграл в «Локо».

«БРАТ – СУДЬЯ»

- Как дела у вашего брата-арбитра?

- Входит в число перспективных. Брату скоро 23, в этом возрасте можно судить матчи второй лиги. Надеюсь, его рекомендуют. До этого он судил молодежные команды, КФК. Даже мою игру в дубле «Локо» как-то обслуживал. Помощником. Бывает, подсказывает всякие тонкости, как судья на тот или иной момент реагирует.

- Вам 25. Это много или мало?

- Впереди отрезок в пять-шесть лет, из которого нужно выжать максимум. А дальше – как позволит здоровье. Заоблачных желаний не загадываю. Но есть глобальные цели. Сборная, например. И хочется что-то выиграть на клубном уровне.

