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Универсал для «Спартака». Михаил Борзыкин – о потенциальном новичке красно-белых

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
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Вячеслав Караваев (справа)
Вячеслав Караваев (справа)Источник: РФС

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о Вячеславе Караваеве, которым, по информации российских СМИ, интересуется «Спартак».

Караваев воспитывался в ЦСКА, прошел с первой командой не один сбор, сыграл пару матчей за основу, но, как это часто бывает с юными армейцами, шанса не получил. Сначала были аренды в чешские «Дуклу» и «Яблонец», а в августе состоялся трансфер в «Спарту». В декабре ведущее спортивное издание Чехии iSport признало этот переход лучшим в летнее окно. А тренер армейской «молодежки» Александр Гришин забыл о корпоративной этике: «Я правда не понимаю, кого готовить молодежной команде, если мальчик играет три года в Лиге Европы – и не подходит ЦСКА».

Кадровую политику армейцев понимают немногие. Да и не о ней сейчас речь. На прошлой неделе появилась информация, что Караваевым интересуется «Спартак». Вячеслав – универсальный фланговый защитник, способный закрыть обе бровки, а также сыграть в полузащите. До него слухи сватали в «Спартак» Шишкина. Можно предположить, что Массимо Каррера хочет усилить правый фланг обороны, за который в первой части сезона отвечал Ещенко. Еще есть Кутин, но он пока сыроват, да и травму получил накануне. А Маурисио, тоже выходивший на фланге, – все-таки центральный защитник.

В этом сезоне Ещенко играл с переменным успехом. Он один из лучших в премьер-лиге по отборам мяча (в среднем 7 за матч). И вообще подкупает бойцовскими качествами, мобильностью и выносливостью. Если к нему провести провода, то энергии хватит на небольшой поселок. Но все добродетели Ещенко перечеркиваются грубыми ошибками в обороне. Самая распространенная – когда соперник атакует правым флангом, и Андрей смещается в штрафную площадь, где то теряет оппонента, то уступает в борьбе. Так было в матчах с «Рубином», ЦСКА, «Зенитом», «Крыльями Советов».

Вряд ли дело в возрасте Ещенко, которому через десять дней исполнится 33. В последнее время фланговые защитники играют долго. Калешин в «Краснодаре» (36), Кузьмин в «Рубине» (35), Калачев (в какой-то степени тоже защитник) в «Ростове» (35). Да и какая разница, сколько футболисту лет, если функционально он выглядит предпочтительнее молодежи? Недовольство тренерского штаба, если оно вообще есть, может быть вызвано только какими-то тактическими и игровыми компонентами. Не хватает стабильности, надежности, подстраховки, обострений, чего-то еще.

Технико-тактические действия

Караваев тоже допускает ошибки. Как и все. Но его ляпы не приводят к пропущенным мячам. Он подкован тактически, хорошо читает игру, понимает маневры. Ему всего 21. Свеж, молод, перспективен. Несмотря на возраст, является твердым игроком стартового состава гранда чешского футбола. И, несмотря на позицию, много забивает и отдает. По стилю игры, к слову, напоминает Фернандеса. Может быть, поэтому ЦСКА пока не планирует воспользоваться правом выкупа. Зачем ему два таких? Есть же Набабкин! И давным-давно остановившийся в развитии Щенников.

Караваев играет в современном стиле: регулярно подключается к атакам, обостряет, на чужой половине поля часто смещается в опорную зону соперника, а не бежит на свидание с угловым флажком. В центр уходит еще и потому, что у него классный дальний удар. Так, кстати, и забивает. Есть и не менее классная подача – настолько, что ему доверяют исполнять стандарты. Отличная дистанционная скорость, дриблинг, предпоследний пас. В последнем пасе, когда на скорости надо ювелирно исполнить, бывают сбои. Не Жулиано. Так мы вообще-то о защитнике говорим.

В идеале «Спартаку» нужен многофункциональный фланговый защитник, который усилит не только оборону. Ещенко-то к атакам подключается не меньше, чем Караваев. Но там все же больше физкультуры, присутствия, чем осмысленного футбола и реальной угрозы воротам. В 17 официальных матчах Андрей набрал всего 1 очко по системе «гол+пас» (1+0). У Караваева в 21 матче – 9 очков (2+7). В созидании, умении взорвать игру Вячеслав сильнее. И при этом в защите не пожарит – так, чтобы провалиться позиционно или позволить обыграть себя один в один в штрафной площади.

Парень интересный, прогрессирующий. Разумеется, с известной поправкой на уровень чемпионата Чехии. Так что желание «Спартака», если оно действительно есть, заполучить Караваева очень даже понятно. Молодой, одаренный, универсальный фулбек, способный усилить игру и в обороне, и в атаке. Так или иначе «Спартаку» нужен один игрок этого амплуа. Для обоймы. Потому что для удачного выступления на нескольких фронтах, к чему все и идет, Комбарова и Ещенко не хватит. А Кутин и Макеев, который в «Спартаке» почти 8 лет, – это все же латание дыр, а не равноценные замены.

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Михаил Борзыкин
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