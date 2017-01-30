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Глюкоза болела с трибуны, а Бибера вмазали в борт. Шоу-бизнес на «Матче звезд»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Глюкоза болела с трибуны, а Бибера вмазали в борт. Шоу-бизнес на «Матче звезд»

Самое интересное, что осталось за кадром самого яркого праздника в этом сезоне НХЛ.

Что мы знаем о Джастине Бибере? Это популярный канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актер. Уже к 17 годам он продал 15 миллионов экземпляров своих альбомов. С кем бы лучше сравнить Бибера? В общем, это Юрий Шатунов времен сумасшедшего бума на «Ласковый май» в СССР.

И вот в рамках звездного уик-энда в Лос-Анджелесе прошел шоу-матч между командами Уэйна Гретцки и Марио Лемье. Играли там не только хоккеисты, но и звезды шоу-бизнеса. И вот Бибер вышел в составе команды Гретцки.

Паренек-то из Канады, играть умеет. Джастин отметился шайбой в пустые ворота и результативной передачей, а также он реализовал буллит.


Забавно, что в одном из эпизодов силовой прием против тщедушного Бибера (175 см, 62 кг) применил двухметровый, весом в центнер Крис Пронгер – знаменитый защитник и член Зала славы в Торонто, один из ста величайших игроков в истории НХЛ.

Видели бы вы лицо Криса в этот момент! Наверное, его дети с утра до ночи крутят Бибера, чем свели папу с ума. И тут у Пронгера появилась возможность отвести душу. Судя по его мимике, великий защитник только об этом и мечтал в последние годы.

Самая главная болельщица @aleksandrovechkinofficial ❤️️

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)


…Что интересно, у Александра Овечкина в Лос-Анджелесе была своя персональная группа поддержки. На стадионе Staples Center были замечены Александр Ревва, звезда Comedy Club, а еще певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза. Они были одеты в свитера Александра Овечкина, которые смоделировали специально к этому «Матчу звезд».

Ови снялся с Реввой…

Как же рад я тебя видеть )))ты как всегда на высоте!!!👌👏🏻🔝

Фото опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)


…А еще один из самых великих игроков в истории НХЛ сфотографировался в раздевалке со Снуп Доггом…

С кем бы его сравнить? Это что-то между Григорием Лепсом и Тимати.

With @snoopdogg 😎

Фото опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)


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