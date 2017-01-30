Хорошая примета
Вчера сборная России начала защиту титула чемпионов мира по хоккею с мячом, в первом матче разгромив соседей из Казахстана.
В Сандвикене
россияне уже
неделю: прилетели
первыми из
команд в прошлый
понедельник,
акклиматизировал
На предварительном этапе любая команда имеет право на ошибку, ведь в четвертьфинал попадают все восемь команд-участниц сильнейшей группы А. Но времени на вкатывание в турнир не так много — после братьев-казахов на горизонте финны и шведы.
Хозяева чемпионата со своими обидчиками на ЧМ-2016 встретились в воскресенье, сразу после официальной церемонии открытия турнира, но интриги не было: шведы с первых минут смяли вице-чемпионов мира, поквитавшись за прошлогодние обиды — 8:2.
В сборной России же царит «спокойная уверенность». Именно так охаректеризовал состояние команды накануне дебюта наставник россиян Сергей Мяус. А премьера против казахстанцев - чемпионская: начиная с 2013 года россияне стартуют на мировом форуме неизменно против южных соседей. Что бывает в финалах, можно поинтересоваться у шведов. На сей раз в обойме Алексея Никишова девять новичков, но это россиян не смущает. Артем Бондаренко оформляет хет-трик уже к 35-й минуте и первый тайм больше мат, чем шах, для сборной Казахстана — 5:0. Стоит отметить и уверенную игру Дениса Рысева, парировавшего пенальти на 4-й минуте матча и блестяще сыгравшего еще в паре эпизодов.
Второй тайм – формальность. У наших забивают вновь Иванушкин и Бондаренко, а также Янис Бефус и Юрий Шардаков. Казахстанцы же радуются голам Вшивкова и Исалиева при счете 9:0.
СТАТИСТИКА
ГРУППА А. ПОДГРУППА А. 1-й ТУР
Россия – Казахстан - 9:2 (5:0).
Голы: Бондаренко, 3, 4, 35, 73; Иванушкин, 32, 47; Джусоев, 37; Бефус, 49; Шардаков, 58 – Вшивков, 80; Исалиев, 83. Нереализованный пенальти: Почкунов (Казахстан), 4 – вратарь. Штраф: 10:0.
Швеция – Финляндия – 8:2 (5:1).
Голы: Петтерссон, 4, 24, 69, 71; Гильям, 10; Пиццони-Эльфинг, 28, 73; Моссберг, 36 – Куппуойя, 39; Аалтонен, 54.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 31 ЯНВАРЯ
И В Н П М О
1. Россия 1 1 0 0 9:2 2
2. Швеция 1 1 0 0 8-2 2
3. Финляндия 1 0 0 1 2:8 0
4. Казахстан 1 0 0 1 2:9 0
31 января, вторник. Россия – Финляндия (18.00, мск.), Швеция – Казахстан.
ПОДГРУППА В
США – Германия – 9:4. Беларусь – Норвегия – 1:10.