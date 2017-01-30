Хорошая примета

Вчера сборная России начала защиту титула чемпионов мира по хоккею с мячом, в первом матче разгромив соседей из Казахстана.

В Сандвикене россияне уже неделю: прилетели первыми из команд в прошлый понедельник, акклиматизировал ись ( с Хабаровском разница – 9 часов, с Иркутском – 7, с Красноярском – 6, с Москвой – 2), попривыкли на льду «Йоранссон Арены» и уже соскучились по игре. «Заметно, что ребятам уже хочется, чтобы чемпионат поскорее начался, - рассказал после последней тренировки один из тренеров сборной России, 6-кратный чемпион мира Михаил Свешников. - Кому-то требуется больше времени, чтобы найти свою игру, кому-то меньше, и шероховатостей, конечно, не избежать. Но до четвертьфиналов у нас есть время войти в игровой тонус».

На предварительном этапе любая команда имеет право на ошибку, ведь в четвертьфинал попадают все восемь команд-участниц сильнейшей группы А. Но времени на вкатывание в турнир не так много — после братьев-казахов на горизонте финны и шведы.

Хозяева чемпионата со своими обидчиками на ЧМ-2016 встретились в воскресенье, сразу после официальной церемонии открытия турнира, но интриги не было: шведы с первых минут смяли вице-чемпионов мира, поквитавшись за прошлогодние обиды — 8:2.

В сборной России же царит «спокойная уверенность». Именно так охаректеризовал состояние команды накануне дебюта наставник россиян Сергей Мяус. А премьера против казахстанцев - чемпионская: начиная с 2013 года россияне стартуют на мировом форуме неизменно против южных соседей. Что бывает в финалах, можно поинтересоваться у шведов. На сей раз в обойме Алексея Никишова девять новичков, но это россиян не смущает. Артем Бондаренко оформляет хет-трик уже к 35-й минуте и первый тайм больше мат, чем шах, для сборной Казахстана — 5:0. Стоит отметить и уверенную игру Дениса Рысева, парировавшего пенальти на 4-й минуте матча и блестяще сыгравшего еще в паре эпизодов.

Второй тайм – формальность. У наших забивают вновь Иванушкин и Бондаренко, а также Янис Бефус и Юрий Шардаков. Казахстанцы же радуются голам Вшивкова и Исалиева при счете 9:0.

СТАТИСТИКА

ГРУППА А. ПОДГРУППА А. 1-й ТУР

Россия – Казахстан - 9:2 (5:0).

Голы: Бондаренко, 3, 4, 35, 73; Иванушкин, 32, 47; Джусоев, 37; Бефус, 49; Шардаков, 58 – Вшивков, 80; Исалиев, 83. Нереализованный пенальти: Почкунов (Казахстан), 4 – вратарь. Штраф: 10:0.

Швеция – Финляндия – 8:2 (5:1).

Голы: Петтерссон, 4, 24, 69, 71; Гильям, 10; Пиццони-Эльфинг, 28, 73; Моссберг, 36 – Куппуойя, 39; Аалтонен, 54.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 31 ЯНВАРЯ

И В Н П М О

1. Россия 1 1 0 0 9:2 2

2. Швеция 1 1 0 0 8-2 2

3. Финляндия 1 0 0 1 2:8 0

4. Казахстан 1 0 0 1 2:9 0

31 января, вторник. Россия – Финляндия (18.00, мск.), Швеция – Казахстан.

ПОДГРУППА В

США – Германия – 9:4. Беларусь – Норвегия – 1:10.