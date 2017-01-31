Фанаты выбрали самую красивую хоккеистку России (фото)

В ЖХЛ завершился конкурс «Самая красивая хоккеистка России». Первое место в нем досталось форварду подмосковного «Торнадо» Анастасии Легкодух.

Необычное соревнование проходило на страницах сообщества «Ядреный хоккей» при поддержке ЖХЛ. Там болельщики могли проголосовать за самую по их мнению красивую хоккеистку, выступающую в нашей лиге.

В итоге в финале сошлись две претендентки на титул Королевы красоты нашего хоккея – 21-летний форвард подмосковного «Торнадо» Анастасия Легкодух и ее сверстница из санкт-петербургского «Динамо» голкипер Татьяна Щукина.

Если бы я был председателем жюри этого конкурса, то у меня бы девушки разыграли звание «самой-самой» в буллитной перестрелке! Ну а как еще решить спор между форвардом и вратарем?

Но у конкурса был несколько другой формат и все опять решило голосование болельщиков. Самой красивой хоккеисткой нынешнего сезона признали Настю.

Очень интересный факт!

Оказывается, год назад Легкодух уже принимала участие в таком же конкурсе. Но не смогла выйти из группы в финальную часть. Однако не отчаялась. А, судя по всему, наоборот взялась за свой внешний вид с удвоенной энергией.

Вот же какие секреты раскрываются в женском профессиональном спорте. Оказывается, с опытом приходит не только мастерство, но и красота.

А все потому, что хоккеистки не стесняются носить во время матчей защитные маски. У мужчин-то в хоккее совсем другая картина. Обычно, чем больше опыта – тем меньше зубов во рту.

Вот личный рецепт, который помог Насте стать самой красивой хоккеисткой России. Она щедро делится им. Записывайте:

«В ночь на пятницу 13-е нужно взять заранее приготовленный лист папоротника, цветущего, опять же, в ночь Ивана Купалы. Повесить его над кроватью и приговаривать заклинание: «Настенька, если не будешь ухаживать за собой, не станешь следить за своей опрятностью, перестанешь уделять должное внимание волосам, коже, ногтям и всему остальному... То абсолютно никакие ритуалы тебе не помогут!»

Попробуйте, возьмите его на вооружение. Насте же рецепт помог! И, главное, не забывайте почаще бывать в спортзале, как это делают все без исключения Королевы красоты. А уж хоккейные – в первую очередь!

- Очень важно было показать, что в хоккее много красивых и привлекательных барышень, - заявила Настя после победы. - Подобные конкурсы привлекают внимание публики и широких масс. Думаю, у нас станет больше болельщиков и фанатов! А кроме того, такие победы хорошо влияют на спортивные результаты. Энергия и заряд оптимизма надолго добавляют тонуса. Хочется дальше побеждать, отстаивать честь женского хоккея и своей любимой команды.