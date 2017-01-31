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Финская адаптация

Евгений Конов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото Романа Митрофанова
Фото Романа Митрофанова

Вторая победа на чемпионате мира по хоккею с мячом получилась у россиян более тяжелой. Но другого и быть не могло, ведь противостояла действующим чемпионам мира сборная Финляндии, серебряный призер ЧМ-2016.

Групповой этап чемпионата мира в Сандвикене – как «кошки-мышки». Кто-то пробует дебютантов, кто-то шлифует игровые связи, а кто-то, похоже, готовит сюрпризы. «Все сборные «шифруются». Поэтому сказать, как с нами будут играть финны и шведы, сейчас невозможно. Любая команда будет добавлять», – отметил накануне лидер сборной России Евгений Иванушкин.

Сюрпризов финны не готовили и предложили россиянам жесткий хоккей. Наши открыли счет лишь на 25-й минуте. Это Алан Джусоев дал повод диджеям арены включить «Бурановских бабушек». А старая-добрая «Калинка» зазвучала на 34-й секунде второго тайма после гола Юрия Шардакова, для которого все сделал Никита Иванов. И пусть забитым голом отца, сидящего на трибуне, в его день рождения Никита не порадовал, но зато здорово отработал на команду.

Все в итоге для сборной России заканчилось хорошо, хотя финны на гол Алмаза Миргазова и ответили дважды подряд. 6:2 – и финский опыт скоро пригодится команде Сергея Мяуса.

Уже сегодня в Сандвикене «отрепетируют» Россия и Швеция, а в четвертьфинале фаворитов ждет встреча со сборными подгруппы В. Какой матч выдали сборные Белоруссии и Германии! Зрители увидели невообразимое – 14 голов и три красные карточки. Доигрывали матч белорусы… впятером! Но десяти добавленных минут не хватило, чтобы изменить счет на табло. 7:7 – пока главный триллер в Сандвикене!

Кстати, следующий чемпионат мира в группе А пройдет в Хабаровске с 29 января по 4 февраля 2018 года. Об этом после заседания Конгресса Международной федерации бенди (FIB) рассказал глава мирового и российского хоккея с мячом Борис Скрынник. А вот сборные группы В сыграют в китайском Харбине в марте.

ГРУППА А
ПОДГРУППА А
2-й ТУР

Россия – Финляндия – 6:2 (2:0)

Голы: Джусоев, 25; Иванушкин, 28; Шардаков, 46, 77; Миргазов, 50; Ишкельдин, 89 – Ринтала, 51; Ларссон, 54. Штраф: 40-10.

Швеция – Казахстан – 8:4 (3:2).

1 февраля, среда. Россия – Швеция (21.00, мск.), Финляндия – Казахстан.

ПОДГРУППА В

Германия – Беларусь – 7:7 (пенальти 3:4). Норвегия – США – 8:3.


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