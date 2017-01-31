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Алан Джусоев: Шведам попытаемся навязать свою игру. Но позволит ли соперник?

Евгений Конов
Источник:  Федерация хоккея с мячом России (ФХМР)Комментарии

Фото Дмитрия Приходько
Фото Дмитрия Приходько

Капитан сборной России Алан Джусоев в интервью пресс-службе Федерации хоккея с мячом России рассказал о непростой победе над сборной Финляндии (6:2), реализации угловых и поддержке трибун.

Под сводами «Йоранссон-Арены» лидера российской команды встречают как своего — всего за несколько месяцев Джусоев игрой и характером влюбил в себя зрителей Сандвикена. И воспитаннику абаканского хоккея с мячом эта поддержка и внимание трибун, что совершенно естественно, приятны. Вот и в матче против Суоми забитый 15-м номером мяч собрал самые бурные аплодисменты.

— Мы ожидали от финнов жесткой игры, — признался после финального свистка Алан. — Было видно, что в отличие от первого матча со сборной Швеции соперник вышел более агрессивным. Плюс финнам удавалось действовать на высоких скоростях, что доставило нам определенные трудности. Но мы, к счастью, справились и идем дальше.

— Какие коррективы внес тренерский штаб в перерыве матча при счете 2:0?
— Можно говорить все, что угодно, но когда нет движения, ничего не получится. Тренеры попросили нас добавить именно в этом. И в первые минуты второго тайма у нас это получилось. Будем готовиться к следующему матчу, учитывая ошибки в предыдущих.

— Завтрашний матч против сборной Швеции — центральный на предварительном этапе. Какой будет главная цель?
— Мы будем пытаться показать свою игру. Другой вопрос — насколько это позволят сделать шведы и насколько мы позволим показать свою игру им? Думаю, завтра команды будут «прощупывать» друг друга и искать слабые стороны.

В любом случае, нас волнует качество именно нашей игры. Мы еще нащупываем оптимальные сочетания, и вместе с тренерским штабом находимся в поиске. Что касается, шведов и финнов, то по многим позициям они уже определились.

— Сборная России за два первых матча подала 25 угловых, из которых шестнадцать — сегодня. И пока ни одного реализованного…
— Тяжело назвать какую-то одну причину. Соперник хорошо выбегает и накрывает удары, мяч летит мимо… Не хотелось бы вдаваться в подробности, но мы будем работать и исправлять эту ситуацию.

— Вчера в интервью шведским СМИ вы признались, что здесь, в Сандвикене, «не чувствуется атмосфера чемпионата мира». Разочарованы посещаемостью?
— Да, и я не могу понять причины столь низкого зрительского интереса, ведь даже на матчи Элитсерии приходит гораздо больше болельщиков. Когда перед турниром организаторы озвучили цены на билеты, была волна негодования со стороны болельщиков из-за их дороговизны. Кто-то говорит о том, что первые матчи проходят в будни, но когда шведы играли с финнами в воскресенье, пришло всего 2 тысячи… Для команды, которая принимает турнир — это, мягко говоря, не лучший показатель. В том же Сыктывкаре на финале Первенства мира среди юниоров собралось 6 тысяч человек!

— Вместе с тем, трибуны «Йоранссон-Арены» встречают Вас по-особому. Замечаете это?
— Да, многие после матча обращаются ко мне и благодарят за игру. Но, думаю, это только до матча со сборной Швеции (улыбается).

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