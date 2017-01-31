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Сергей Мяус: Главное, чтобы угловой залетел вовремя

Евгений Конов
Источник:  Федерация хоккея с мячом России (ФХМР)Комментарии
Сергей Мяус: Главное, чтобы угловой залетел вовремя
Источник: «Советский спорт»

Главный тренер сборной России Сергей Мяус в интервью пресс-службе Федерации хоккея с мячом России рассказал о финской адаптации и второй победе на ЧМ-2017, солнце и выборе вратарей, угловых и доверии друг другу.

— Наш сегодняшний соперник играл со сборной Швеции в воскресенье, после чего обе команды получили день отдыха и имели на восстановление на сутки больше, — акцентировал внимание наставник действующих чемпионов мира. — Поэтому я предупреждал ребят, что против нас финны будут действовать предельно жестко. Арбитры, которые обслуживали сегодняшний матч, позволяли это делать и давали командам играть. Поэтому встреча и получилась контактной, а мы в единоборствах свое где-то не доигрывали. Но по ходу матча сумели разобраться и за счет коллективных действий забили свои мячи. Надеюсь, по ходу турнира мы приблизимся к своей игре и добьемся успеха.

— До матча со шведами у нас тоже не больше суток…
— Верно. Все идет так, как спланировали организаторы чемпионата мира (улыбается).

— Можно ли сказать, что сборная Финляндии хорошо адаптировала российскую команду к завтрашнему противостоянию с хозяевами льда?
— Конечно. Жесткий отбор, длинные и верховые передачи, множество «стандартов», быстрота мышления и принятия решений на льду — это и есть скандинавский хоккей.

— По сравнению с первым матчем против сборной Казахстана Вы внесли несколько корректив практически во все линии. Тренерский штаб еще в поиске?
— Откровенно говоря, мы ищем либеро: кто сыграет более дисциплинированно и плотно. Поэтому на эту позицию выходят Леша Чижов и Паша Булатов. Бывают удаления — и команда должна быть готова выстоять в тяжелых ситуациях. Мы определились с основными бортовиками — это Дима Савельев и Янис Бефус, которых подменяет Саша Антипов. Сейчас мы ищем сочетания в атаке и поэтому даем достаточно игрового времени каждому хоккеисту.

Необходимо, чтобы любой игрок сборной России чувствовал себя полноценным членом команды, и в любой момент мог подменить другого. Сыграть за партнера и для партнера — это и есть краеугольный камень нашей игры. Радует, что ребята доверяют друг другу.

— Судя по уверенной игре Дениса Рысева в первом матче и Романа Черных сегодня, самый тяжелый выбор — вратарский?
— Будем выбирать как и всегда: если просыпаемся утром и светит солнце, то играет Рысев, а если светит ярко — то Черных (смеется).

— Тревожит ли тренерский штаб реализация стандартных положений и, в частности, угловых?
— Не думаю, что это от несыгранности. Ведь в своих клубах ребята исполняют этот компонент очень прилично. Сегодня была какая-то суетливость и неразбериха. Уверен, этот процесс наладится. Как говорят хоккеисты: «Главное, чтобы угловой залетел вовремя».

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