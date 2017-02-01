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«Евротур нужно смотреть уже из-за Капризова!» Обсуждаем состав сборной России

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Евротур нужно смотреть уже из-за Капризова!» Обсуждаем состав сборной России
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» обсуждает состав сборной России на Шведские игры с популярным комментатором «Матч ТВ» Сергеем Гимаевым.  

«ВСЕ ЛИНИИ В ПОРЯДКЕ»

- Сергей Наильевич, что вы скажете о вратарях сборной России?
- Главный тренер Олег Знарок хочет, чтобы Игорь Шестеркин и Илья Сорокин получили дополнительный опыт. Они долго будут играть в плей-офф Кубка Гагарина, и в сборной до чемпионата мира их можем не увидеть. Ну а основной вратарь молодежной сборной Илья Самсонов едет в сборную еще и для того, чтобы Знарок с ним познакомился.

- Защитники?
- Хорошие проверенные ребята. У меня есть некоторые вопросы по Егору Рыкову, но в целом все нормально. Знарок поступает правильно. Игроки с характером, все ребята – кандидаты в сборную. Проходных персон тут нет.

- Нападающие?
- Тоже отлично. Особенно рад, что есть Алексей Кручинин. В целом мне нравится состав. Примерно это будет такая же молодая сборная России, какую мы увидели на «Кубке Карьялы» в Хельсинки. Думаю, команда выступит достойно, как и в ноябре.

Замечу только по Андрею Светлакову. Ему 20 лет, но парень уже имеет три сотрясения мозга. Последнее как раз недавно перенес. С ним нужно обращаться очень аккуратно. Потому что так у этого форварда хорошая перспектива, он по-спортивному наглый и пробивной. Важно, чтобы он полностью долечился и восстановился.

«ПОПАДЕТ ЛИ УФА В ПЛЕЙ-ОФФ?»

- Это ведь будет дебют Кирилла Капризова за взрослую сборную России.
- Да, большое событие для любителей хоккея. Капризов – отличный хоккеист, очень мне нравится. Посмотрим, с кем в звено поставят Кирилла. Думаю, Знарок доверит ему очень многое, и свои голы Капризов забьет. По таланту он очень крутой.

- Сразу четыре форварда приглашены в сборную из «Сибири». А ведь команда отчаянно борется за попадание в плей-офф. Не подкосит ли это клуб из Новосибирска? Или наоборот, вдохновит ребят?
- Скажите, а кто не борется? «Автомобилист» не ведет борьбу? А посмотрите на «Салават Юлаев». Их защитник Максим Гончаров заявляет: мол, мы на пятом месте. А ведь Уфе еще надо играть с ЦСКА и СКА. Если сольют эти матчи, то останутся с 82 очками. Будут еще дома «Ак Барс» и «Лада». Допустим, в сумме 85. Да и то не факт. «Салавату Юлаеву» еще надо попасть в плей-офф. Там очень непростая ситуация. 

СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ

Заметим также, что Олег Знарок пригласил во взрослую сборную России тех ребят, которые наиболее ярко проявили себя в январе на молодежном чемпионате мира. Там наша команда под руководством Валерия Брагина взяла бронзу.

Вратарь Илья Самсонов вошел в сборную всех звезд турнира. Парень отразил 38 бросков в бронзовом матче со шведами. Скажем ему спасибо за медаль. У этого игрока очень большое будущее – и в «Магнитке», и в «Вашингтоне», который выбрал его на драфте.

Защитник Егор Рыков на чемпионате мира набрал 7 (1+6) очков в 7 матчах при полезности «+7». После турнира Рыков выступал за СКА, получая по 11-12 минут игрового времени и заработав 4 (0+4) очка в 9 встречах. Приглашение в сборную – это возможность дебютировать в главной команде страны и набраться опыта.

Кирилл Капризов, капитан молодежной сборной, в представлении не нуждается. Этот нападающий уже побил рекорды КХЛ для новичков, которые раньше принадлежали Владимиру Тарасенко и Евгению Кузнецову. Светлое будущее нашего хоккея. Смотреть Шведские игры нужно уже для того, чтобы увидеть Капризова.

Вынесенный матч пройдет в Санкт-Петербурге, на арене «Юбилейный». Теоретически этот состав можно было бы усилить, например, тройкой Вадима Шипачева. Но концепция у этой сборной другая: «Молодым везде у нас дорога».

Тут не только результат на кону, но и подготовка ближнего резерва – на чемпионат мира и Олимпиаду, если игроки НХЛ все-таки не поедут в Корею.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Самсонов («Металлург» Мг).

Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Евгений Медведев («Авангард»), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба – «Металлург» Мг), Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба – «Локомотив»), Альберт Яруллин, Дамир Мусин (оба – «Ак Барс»), Егор Рыков (СКА).

Форварды: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все – «Сибирь»), Алексей Кручинин («Трактор»), Андрей Светлаков, Максим Мамин (оба – ЦСКА), Артем Федоров, Максим Карпов (оба – «Динамо» М), Николай Прохоркин (СКА).

Сборная России в рамках Шведских хоккейных игр проведет 9 февраля вынесенный матч в Санкт-Петербурге против Финляндии (19.30 мск), а также два матча в Гетеборге (10 и 11 февраля) против сборных Швеции (17.30) и Чехии (14.00).

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