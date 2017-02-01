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Умеет Назаров вправлять мозги! Азартный тренер продлил контракт с «Нефтехимиком»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Умеет Назаров вправлять мозги! Азартный тренер продлил контракт с «Нефтехимиком»
Источник: Photo.khl.ru

Руководство «Нефтехимика» так впечатлил разгром «Ак Барса» – 8:2, что договор с рулевым нижнекамцев Андреем Назаровым тут же был продлен.

Напомним, что вчера вечером «Нефтехимик» под руководством Андрея Назарова нанес дома сенсационное поражение куда более мощному татарстанскому клубу – «Ак Барсу», разгромив казанцев во второй половине встречи и одержав победу со счетом 8:2.

А сегодня на официальном сайте «Нефтехимика» появилось сообщение о том, что опытный тренер продолжит работу с командой в сезоне 2017/18.

Думаю, что на решение руководства клуба отчасти повлиял именно результат поединка с со «старшим братом» из Казани.

Ведь, как ни крути, а матч получился историческим!

«Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова известен в первую очередь железной дисциплиной и добротной обороной. А тут вдруг… Восемь шайб его подопечные пропустили впервые со времени образование КХЛ. То есть первый раз за девять сезонов!

При этом сам Назаров был после победы скромен и сосредоточен на дальнейшей борьбе за участие в Кубке Гагарина.

- «Ак Барс» свои вопросы решил, они уже в плей-офф, - отметил тренер на послематчевой пресс-конференции. – А мы еще далеки от него, поэтому серьезно настраивались, хотели выиграть. Порадовали болельщиков и это очень важно. Люди платят нам своей любовью – посещаемость на наших домашних матчах стопроцентная.

Тут Назаров безусловно прав. Ну кто же откажется посетить домашний матч, который вошел в историю Татарстанского хоккея?

А вот борьба за плей-офф действительно предстоит нешуточная. Шансы нижнекамцев на успех, прямо скажем, невелики. Ведь от восьмого места их отделяет пять очков, которые надо наверстать за оставшиеся четыре встречи. Допустим, одолеть «Ладу», «Йокерит», минчан и рижан «Нефтехимику» по силам. Но необходимо также, чтоб при этом оступались и соперники, находящиеся в таблице выше…

Однако, тут стоит вспомнить, что когда Назаров в октябре принимал команду, нижнекамцы занимали предпоследнее место на Востоке. И шансы на плей-офф имели куда более слабые.

Меня же лично больше всего радует факт, что Назаров своей работой убедил руководство «Нефтехимика» отказаться от чехарды на посту главного тренера команды.

Ведь до прихода Назарова в Нижнекамске за полгода наставников меняли несколько раз.

Владимира Крикунова сменил Евшений Попихин. Его в начале сезона махнули на Николая Соловьева. Но и он продержался в клубе менее месяца. За такую затянувшуюся кувырк-коллегию «Нефтехимик» подвергался критике в прессе.

И вот первое за этом нервный период мудрое и взвешенное решение. Тренер получает контракт на следующий год, до окончания регулярного чемпионата. При этом, повторюсь, есть большая вероятность, что нижнекамцы в плей-офф не попадут.

Однако, вектор работы уже ясен. Тренер знает, кто из игроков ему подходит, кого и в чем надо подтянуть, какие позиции в команде усилить…

Все это позволит начать подготовку состава к будущему сезону прямо сейчас. Без наивных надежд на то, что вот возьмем волшебника, и он в одночасье нам все исправит.

Назарову – успехов. «Нефтехимику» - стабильности. КХЛ – крепких клубов.

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