Илья Брызгалов: Сколько будет 2+2*2? Все американцы ответили, что 8! (видео)
Бывший голкипер Илья Брызгалов на «Матче звезд» в Лос-Анджелесе блистательно проявил себя в роли корреспондента.
The time has come.— The Players' Tribune (@PlayersTribune) 31 января 2017 г.
Behold @BryzGoalie30's NHL All-Star game report. pic.twitter.com/ID7ya8rXND
Илья Брызгалов приехал на звездное шоу как репортер издания «The Players’ Tribune», и вот как это было.
* * *
Брызгалов: - Почему у меня два микрофона в руках? Потому что я такой важный. И вот я пришел в медиа-день на «Матч звезд», чтобы взять интервью у парочки ребят.
Подходит к Овечкину: - Вот рядом со мной один из самых величайших игроков в истории. Но я не буду его спрашивать о хоккее. Зачем нам это скукота? Мы же в Голливуде. Какой твой любимый фильм?
Овечкин: - «Гладиатор».
Брызгалов: - Круто, мне тоже нравится. Так, а где бумажка? Я забыл вопросы (лезет в задний карман штанов). Первый раз, сами понимаете… Вот, мы тут с коллегами поспорили. Я же знаю, ты хорош в математике. Нужно решить проблему. 2+2*2 – какой ответ?
Овечкин: - Шесть. Умножение ведь первым делают.
Брызгалов: - Вот он, настоящий русский! Мы хороши в математике и хоккее!
* * *
Брызгалов: - А теперь поговорим с Уэйном Симмондсом, моим бывшим одноклубником.
(Долго, очень долго ждет, когда от него отойдут другие корреспонденты).
Симмондс, отвечая другому корреспонденту: - Моим любимым игроком всегда был Сергей Федоров.
Брызгалов разводит руками: - Уэйн, ты же всегда говорил, что я – твой любимый игрок!
Симмондс: - Я люблю тебя, Брыз!
Брызгалов: - Сколько будет 2+2*2?
Симмондс: - Восемь.
* * *
Подходит к Бобровскому: - Рад тебя видеть, поздравляю!
Бобровский: - На английском что ли будешь говорить? Что у тебя два микрофона?
Брызгалов: - Потому что я очень важный. Еще кто-нибудь хочет дать мне микрофон?
(Получает третий микрофон).
Брызгалов: - Теперь я стал еще более важным. Знаю, Сергей, что ты очень умный человек. Скажи мне, сколько будет 2+2*2?
Бобровский: - Шесть.
Брызгалов: - Спасибо, больше нет вопросов.
* * *
Подходит к Райану Кеслеру и Кэму Фаулеру: - Привет, ребята! Как дела? Хочу спросить у вас о математике. Сколько будет 2+2*2?
Кеслер: - Восемь.
Фаулер: - Восемь.
Брызгалов: - Спасибо, парни, вопросов больше не имею. Благодарю, с вами были лучшие игроки «Анахайма».
(Наклоняется и шепчет им на ухо: «Ребят, это шесть»).
Кеслер: - Нет, это не так. Два плюс два – это четыре. Умножить на два – восемь.
Брызгалов: - Но по правилам сначала надо умножать.
* * *
Подходит к Райану Сутеру: - Привет, один из моих лучших друзей! Рад видеть тебя, поздравляю. Не буду тебе задавать скучные вопросы о хоккее. Когда мы играли вместе, то много спорили о политике – помнишь? Кто твой любимый президент?
Сутер: - Джордж Буш-младший.
Брызгалов: - Он всегда пытался все делать в интересах США. А ты видел, как Уилл Фэррелл сделал пародию на Буша? Очень смешно, я смотрел два раза. Он там пытался переизбраться на третий срок.
Сутер: - Да? Круто, теперь я тоже посмотрю.
Брызгалов: - Сколько будет 2+2*2?
Сутер: - Восемь. Нет? Сколько людей правильно ответили?
Брызгалов: - Все русские отвечают правильно. Все североамериканцы – неправильно.
Сутер: - Врешь!
Брызгалов: - Нет, вот у операторов моих спроси! Они – свидетели. Это потому, что у нас в России запрещают пользоваться калькуляторами в школе.
Сутер: - Да ты красавец!
Брызгалов: - Ну ладно, пойду в холл. Может, подпишу контракт с каким-нибудь клубом НХЛ.