Илья Брызгалов: Сколько будет 2+2*2? Все американцы ответили, что 8! (видео)

Бывший голкипер Илья Брызгалов на «Матче звезд» в Лос-Анджелесе блистательно проявил себя в роли корреспондента.

Илья Брызгалов приехал на звездное шоу как репортер издания «The Players’ Tribune», и вот как это было.

* * *

Брызгалов: - Почему у меня два микрофона в руках? Потому что я такой важный. И вот я пришел в медиа-день на «Матч звезд», чтобы взять интервью у парочки ребят.

Подходит к Овечкину: - Вот рядом со мной один из самых величайших игроков в истории. Но я не буду его спрашивать о хоккее. Зачем нам это скукота? Мы же в Голливуде. Какой твой любимый фильм?

Овечкин: - «Гладиатор».

Брызгалов: - Круто, мне тоже нравится. Так, а где бумажка? Я забыл вопросы (лезет в задний карман штанов). Первый раз, сами понимаете… Вот, мы тут с коллегами поспорили. Я же знаю, ты хорош в математике. Нужно решить проблему. 2+2*2 – какой ответ?

Овечкин: - Шесть. Умножение ведь первым делают.

Брызгалов: - Вот он, настоящий русский! Мы хороши в математике и хоккее!

* * *

Брызгалов: - А теперь поговорим с Уэйном Симмондсом, моим бывшим одноклубником.

(Долго, очень долго ждет, когда от него отойдут другие корреспонденты).

Симмондс, отвечая другому корреспонденту: - Моим любимым игроком всегда был Сергей Федоров.

Брызгалов разводит руками: - Уэйн, ты же всегда говорил, что я – твой любимый игрок!

Симмондс: - Я люблю тебя, Брыз!

Брызгалов: - Сколько будет 2+2*2?

Симмондс: - Восемь.

* * *

Подходит к Бобровскому: - Рад тебя видеть, поздравляю!

Бобровский: - На английском что ли будешь говорить? Что у тебя два микрофона?

Брызгалов: - Потому что я очень важный. Еще кто-нибудь хочет дать мне микрофон?

(Получает третий микрофон).

Брызгалов: - Теперь я стал еще более важным. Знаю, Сергей, что ты очень умный человек. Скажи мне, сколько будет 2+2*2?

Бобровский: - Шесть.

Брызгалов: - Спасибо, больше нет вопросов.

* * *

Подходит к Райану Кеслеру и Кэму Фаулеру: - Привет, ребята! Как дела? Хочу спросить у вас о математике. Сколько будет 2+2*2?

Кеслер: - Восемь.

Фаулер: - Восемь.

Брызгалов: - Спасибо, парни, вопросов больше не имею. Благодарю, с вами были лучшие игроки «Анахайма».

(Наклоняется и шепчет им на ухо: «Ребят, это шесть»).

Кеслер: - Нет, это не так. Два плюс два – это четыре. Умножить на два – восемь.

Брызгалов: - Но по правилам сначала надо умножать.

* * *

Подходит к Райану Сутеру: - Привет, один из моих лучших друзей! Рад видеть тебя, поздравляю. Не буду тебе задавать скучные вопросы о хоккее. Когда мы играли вместе, то много спорили о политике – помнишь? Кто твой любимый президент?

Сутер: - Джордж Буш-младший.

Брызгалов: - Он всегда пытался все делать в интересах США. А ты видел, как Уилл Фэррелл сделал пародию на Буша? Очень смешно, я смотрел два раза. Он там пытался переизбраться на третий срок.

Сутер: - Да? Круто, теперь я тоже посмотрю.

Брызгалов: - Сколько будет 2+2*2?

Сутер: - Восемь. Нет? Сколько людей правильно ответили?

Брызгалов: - Все русские отвечают правильно. Все североамериканцы – неправильно.

Сутер: - Врешь!

Брызгалов: - Нет, вот у операторов моих спроси! Они – свидетели. Это потому, что у нас в России запрещают пользоваться калькуляторами в школе.

Сутер: - Да ты красавец!

Брызгалов: - Ну ладно, пойду в холл. Может, подпишу контракт с каким-нибудь клубом НХЛ.