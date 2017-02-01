«Дакар», ты просто космос! Как Россия узнавала о победах КАМАЗа в Боливии

Корреспондент «Советского спорта» рассказывает, как на «Дакаре» можно выжить без сотовой связи и интернета



Представьте, что вы где-то в боливийских Андах. Проснулись в 5 утра в бивуаке команды «КАМАЗ-мастер», чтобы выехать примерно через час-полтора. В пути вы будете находиться примерно 16 часов. За это время вам предстоит преодолеть почти 1000 километров по извилистым горным дорогам Боливии на высоте от 3300 до 4200 метров.



Ближе к полуночи вы наконец добираетесь до очередного автомобильного лагеря ралли «Дакар». Изначально он должен был располагаться в городке Туписа. Однако организаторы в очередной раз поменяли план. Лагерь перенесли на какой-то песчаный пустырь в 20 километрах от города. Теперь ты можешь описать свое местоположение как «где-то в горах Боливии».



Вокруг одни горы. Под ногами песок. Через 10 минут он будет везде. Каждый раз, как садится или взлетает вертолет, разражается настоящая песчаная буря. Глаз цепляется за горные вершины, огромную луну и кактусы, в беспорядке разбросанный по равнине. Высота более 3000 метров.



Интернета нет. Ближайший город – вне зоны доступа. Смотришь на мобильный телефон – нет сигнала. Как сообщить в Москву о том, что очередной этап ралли-рейда завершился победой пилота команды «КАМАЗ-мастер»? Как скинуть файл с уже написанным интервью гонщика? Как просто позвонить домой родным, сказать, что с тобой все в порядке?



Ответ прост – спутниковая связь. Раньше мне со спутниковыми телефонами сталкиваться не приходилось. Они были диковинкой из голливудских боевиков. Со спутниковым интернетом я был знаком ближе, даже пользовался им дома, когда в городе не было ничего быстрее dial-up со скоростью 56,6 кбит/с. Но друзьями мы с ним так и не стали.



За пару недель до «Дакара» я и представить не мог, что спутниковая связь станет не просто моей повседневностью, а зачастую – единственным путем связаться с внешним миром.



Выручила российская компания СТЭККОМ , предоставляющая услуги спутниковой связи, как частным клиентам, так и крупнейшим компаниям. Мне в дорогу достался спутниковый телефон со связью Iridium.



С той минуты я был обеспечен связью в любом уголке планеты, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Единственное условие – антенна спутникового телефона должна «видеть» небо. У телефона должен быть прямой контакт со спутником.

Где-то там, на высоте порядка 780 километров, на низкой околоземной орбите, на скорости 27 088 километров в час кружат 66 спутников связи. Каждый из них обеспечивает связью участок Земли диаметром в 4700 километров. Благодаря этим космическим технологиям я смог звонить в редакцию, чтобы сообщать результаты очередного этапа и передавать слова российских гонщиков для новостей. Я смог звонить близким, когда в новостях показывали смытые вышедшей из берегов боливийской речки, чтобы сказать, что со мной все в порядке – мы поехали в объезд.



Более того, я смог передавать тексты в редакцию. Да-да – спутниковый телефон можно использовать в качестве модема для передачи данных. Видео размером под 100 Мбайт отправить по почте, конечно, не удавалось. Скорость была слишком мала – даже медленнее, чем при dial-up. Но для передачи 120 Кбайт текста ее вполне хватало.

Без спутниковой связи на «Дакаре» невозможно. Позже я узнал, что КАМАЗ пользуется той же связью, что и я, чтобы все автомобили постоянно были в контакте друг с другом. В одном из КАМАЗов даже была установлена огромная спутниковая тарелка, которая обеспечила беспроводным спутниковым интернетом всю команду.



В общем, приятно, когда на тебя начинают работать космические технологии. Пусть это и было необходимостью.

