«Капризов в сборной – государственный вопрос». Слова Захаркина и Знарка (видео)
Олег
Знарок понимает состояние тренерского штаба «Салавата», а Игорь Захаркин уже
играет в плей-офф.
На
послематчевой пресс-конференции Игорь Захаркин сумел отметить прогресс своих
хоккеистов даже после восьмого поражения подряд.
–
Мы провели не совсем плохой матч. Да, вновь проиграли, но парни боролись. В
команде нет никакой паники. У нас есть еще три матча, мы по-прежнему занимаем
то место, которое хотели занимать, – здесь наставник клуба-обладателя Кубка
Гагарина немного замешкался. – Точнее, не хотели, а занимаем на данный момент.
Для нас плей-офф уже начался.
Плей-офф
начался и для хоккеистов СКА, которые вышли туда еще в начале января и сейчас
тестируют комбинации и связки для завоевания Кубка.
–
Тяжелая игра получилась для нас, соперник очень здорово играл, – как обычно
нахваливает оппонентов Олег Знарок. – Вратарь Гаврилов сломался, не позавидуешь
их ситуации. Для меня понятно состояние тренерского штаба уфимцев.
–
Не думаю, что травма Гаврилова нарушила психологическое состояние ребят –
продолжил Захаркин о роковой замене вратаря. – Команда понимает, что нужны два
голкипера. Сегодня была очередь Андрея играть, но получилось так, что вышел
Сведберг. Думаю, защитники хотели ему помочь, но при игре 5 на 4 абсолютно не
его вина в пропущенном голе. Такой отдали пас на Шипачева, что никто бы не смог
выручить.
Пока
за одним столом сидят два тренера Капризова – по клубу и сборной – Игорю
Захаркину задают вопрос об отъезде форварда в национальную команду.
– На команде отъезд Капризова не скажется, мы будем работать в обычном режиме, – пока спокойно отвечает наставник «Салавата». – Важно, чтобы Кирилл получил хороший международный опыт. Он будет играть среди лучших российских хоккеистов, которые имеют амбиции. Надеюсь, он сыграет удачно.
– Вам не кажется, что лучше было бы ему остаться и наработать связки? – вопрос журналиста немного вывел Захаркина из себя.
– Что мне кажется – давайте я оставлю при себе. Тут государственный вопрос. Парень играет за национальную сборную, никаких комментариев.