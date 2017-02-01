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«Капризов в сборной – государственный вопрос». Слова Захаркина и Знарка (видео)

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Капризов в сборной – государственный вопрос». Слова Захаркина и Знарка (видео)
Источник: «Советский спорт»

Олег Знарок понимает состояние тренерского штаба «Салавата», а Игорь Захаркин уже играет в плей-офф.

На послематчевой пресс-конференции Игорь Захаркин сумел отметить прогресс своих хоккеистов даже после восьмого поражения подряд.

– Мы провели не совсем плохой матч. Да, вновь проиграли, но парни боролись. В команде нет никакой паники. У нас есть еще три матча, мы по-прежнему занимаем то место, которое хотели занимать, – здесь наставник клуба-обладателя Кубка Гагарина немного замешкался. – Точнее, не хотели, а занимаем на данный момент. Для нас плей-офф уже начался.

Плей-офф начался и для хоккеистов СКА, которые вышли туда еще в начале января и сейчас тестируют комбинации и связки для завоевания Кубка.

– Тяжелая игра получилась для нас, соперник очень здорово играл, – как обычно нахваливает оппонентов Олег Знарок. – Вратарь Гаврилов сломался, не позавидуешь их ситуации. Для меня понятно состояние тренерского штаба уфимцев. 

– Не думаю, что травма Гаврилова нарушила психологическое состояние ребят – продолжил Захаркин о роковой замене вратаря. – Команда понимает, что нужны два голкипера. Сегодня была очередь Андрея играть, но получилось так, что вышел Сведберг. Думаю, защитники хотели ему помочь, но при игре 5 на 4 абсолютно не его вина в пропущенном голе. Такой отдали пас на Шипачева, что никто бы не смог выручить.

Пока за одним столом сидят два тренера Капризова – по клубу и сборной – Игорю Захаркину задают вопрос об отъезде форварда в национальную команду.
– На команде отъезд Капризова не скажется, мы будем работать в обычном режиме, – пока спокойно отвечает наставник «Салавата». – Важно, чтобы Кирилл получил хороший международный опыт. Он будет играть среди лучших российских хоккеистов, которые имеют амбиции. Надеюсь, он сыграет удачно.

– Вам не кажется, что лучше было бы ему остаться и наработать связки? – вопрос журналиста немного вывел Захаркина из себя.
– Что мне кажется – давайте я оставлю при себе. Тут государственный вопрос. Парень играет за национальную сборную, никаких комментариев.

Матч

Салават Юлаев - СКА - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы:

Шипачёв (Дадонов, Белов), 20:56 (0:1 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 31:05 (0:2). Лисин (Логинов, Паршин), 45:24 (1:2). Шипачёв (Дадонов, Войнов), 50:24 (1:3).

Место и дата

01 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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