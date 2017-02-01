«Капризов в сборной – государственный вопрос». Слова Захаркина и Знарка (видео)

Олег Знарок понимает состояние тренерского штаба «Салавата», а Игорь Захаркин уже играет в плей-офф.

На послематчевой пресс-конференции Игорь Захаркин сумел отметить прогресс своих хоккеистов даже после восьмого поражения подряд.

– Мы провели не совсем плохой матч. Да, вновь проиграли, но парни боролись. В команде нет никакой паники. У нас есть еще три матча, мы по-прежнему занимаем то место, которое хотели занимать, – здесь наставник клуба-обладателя Кубка Гагарина немного замешкался. – Точнее, не хотели, а занимаем на данный момент. Для нас плей-офф уже начался.

Плей-офф начался и для хоккеистов СКА, которые вышли туда еще в начале января и сейчас тестируют комбинации и связки для завоевания Кубка.

– Тяжелая игра получилась для нас, соперник очень здорово играл, – как обычно нахваливает оппонентов Олег Знарок. – Вратарь Гаврилов сломался, не позавидуешь их ситуации. Для меня понятно состояние тренерского штаба уфимцев.

– Не думаю, что травма Гаврилова нарушила психологическое состояние ребят – продолжил Захаркин о роковой замене вратаря. – Команда понимает, что нужны два голкипера. Сегодня была очередь Андрея играть, но получилось так, что вышел Сведберг. Думаю, защитники хотели ему помочь, но при игре 5 на 4 абсолютно не его вина в пропущенном голе. Такой отдали пас на Шипачева, что никто бы не смог выручить.

Пока за одним столом сидят два тренера Капризова – по клубу и сборной – Игорю Захаркину задают вопрос об отъезде форварда в национальную команду.

– На команде отъезд Капризова не скажется, мы будем работать в обычном режиме, – пока спокойно отвечает наставник «Салавата». – Важно, чтобы Кирилл получил хороший международный опыт. Он будет играть среди лучших российских хоккеистов, которые имеют амбиции. Надеюсь, он сыграет удачно.



– Вам не кажется, что лучше было бы ему остаться и наработать связки? – вопрос журналиста немного вывел Захаркина из себя.

– Что мне кажется – давайте я оставлю при себе. Тут государственный вопрос. Парень играет за национальную сборную, никаких комментариев.