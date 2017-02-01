Доживем до воскресенья

Сборная России, уступив шведам в центральном матче предварительного этапа, чемпионата мира по хоккею с мячом, заняла второе место в группе и в четвертьфинале сегодня проэкзаменует сборную Белоруссии.

Главный матч группового этапа ЧМ-2017 собирает на трибунах «Йоранссон Арены» ничтожные для «классико» 1900 зрителей. Организаторы на каждое кресло разложили бумажные национальные флаги. Перфоманс, слившись в желто-синее полотно, по задумке, должен был выйти впечатляющим, но вызвал у болельщиков футбольного «Спартака» снисходительную ухмылку.

Кажется, после четырех неудач на чемпионатах мира у шведов уже сложился психологический «российский комплекс», а запредельное желание порой только вредит. Команде Сергея Мяуса мешала нервозность, особенно при реализации «стандартов». 25 угловых россияне подали в двух стартовых матчах в «молоко», но со шведами реализовали «корнер» уже на 11-й минуте!

Хозяева отвечают «тройным ударом», с которым не справляется Денис Рысев, затем россиян спасает перекладина, а к середине тайма чемпионы мира оказываются в ситуации, близкой к критической. Сергей Мяус решается на тайм-аут. После него, перестроившись, шедевральную передачу Джусоева в гол превращает Янис Бефус, но к перерыву хозяева восстанавливают статус-кво фирменным летным забросом – 2:5.

Россияне стремятся не уступать шведам в скоростях, но у хозяев залетает, кажется, все! Сменившего Рысева Романа Черныхжелто-синие пробивают во втором тайме еще пять раз. Теперь реванш за неприятное поражение действующие чемпионы мира смогут взять в воскресенье. Впрочем, путь к финалу выстлан розами для россиян точно не будет.

Завтра в Сандвикене пора четвертьфиналов. Россия сыграет с Белоруссией в 21.00 по московскому времени.





СТАТИСТИКА

ГРУППА А. ПОДГРУППА А

Россия – Швеция - 6:10 (2:5).

Голы: Бефус, 11, 35; Иванушкин, 53, 77, 90; Миргазов, 74 – Эдлунд, 13; Петтерссон, 15, 26; Нильссон, 18; Андерссон, 45; Пиццони-Элфинг, 49; Сэфстрем, 57; Лефстед, 79; Хелльмюрс, 90; Эдлунд, 88. Штраф: 40-35.

Казахстан – Финляндия – 3:5 (2:1).





ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ИТОГИ

И В Н П М О

1. Швеция 3 3 0 0 26-12 6

2. Россия 3 2 0 1 21-14 4

3. Финляндия 3 1 0 2 9-17 2

4. Казахстан 3 0 0 3 9-22 0

2 февраля, четверг. Четвертьфиналы. Казахстан – Норвегия (12.00), Финляндия – США (15.00), Швеция – Германия (18.00), Россия – Белоруссия (21.00 мск.).

ПОДГРУППА В

США – Белоруссия – 14:5. Германия – Норвегия – 3:17.

Итоговое положение. 1. Норвегия – 6 очков (3 игры). 2. США – 4 (3). 3. Белоруссия – 1 (3). 4. Германия – 1 (3).



