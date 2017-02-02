Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елена Веснина: Некоторые недовольны возвращением Шараповой. Это женская зависть

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Елена Веснина: Некоторые недовольны возвращением Шараповой. Это женская зависть
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Четвертьфиналистка Spb Ladies Trophy Елена Веснина – о целях на сезон, возвращении Шараповой и чемпионате мира по футболу.

«Моя мечта – мировая десятка»

 Прошлый год вы назвали лучшим в карьере. Что должно произойти в этом, чтобы он стал еще успешнее?
– Наверно, лучше предыдущего он не станет, золотая медаль Олимпиады перекрыла все. Я очень довольна тем, как провела сезон в одиночном разряде: был полуфинал Уимблдона и победы над хорошими игроками. В этом году хочу улучшить свой рейтинг, а может и исполнить мечту – войти в мировую десятку. Это будет очень сложно, а эти шесть позиций (сейчас Веснина занимает 16-е место в рейтинге WTA – Прим.ред.) могут оказаться вечностью. Я получаю огромное удовольствие от того, как я играю и даже от того, как тренируюсь. Мне нравится работать над элементами, которые ранее не получались, где-то даже ломать себя из-за того, что я играю не так, как хочу играть. Действую от соперника, чтобы ему было неприятно, а это не совсем мой теннис.

 За счет чего вам удалось улучшить результаты? Может, свадьба на вас положительно сказалась.
– Может, это тоже имело какое-то влияние, но я и до этого умела играть в теннис (смеется). Прошлый сезон был удачным, и свадьба сыграла определенную роль, потому что это положительные эмоции. Для любой девушки это имеет огромное значение в жизни, день свадьбы я запомню на всю жизнь, потому что все прошло так, как я и хотела. Муж меня очень поддерживает, иногда приезжает ко мне на турниры. Например, сейчас он в Петербурге и болеет за меня с трибун.

«Соль с йодом, шалфей – так только русские лечатся!» Откровения чемпионки Рио

 В прошлом году вы были в полуфинале Уимблдона. Может, в этом году ставите цель попасть в финал на любимом турнире?
– Я очень этого хочу. А кто не хочет? Я ставлю перед собой такие цели. Все возможно, ведь у нас в теннисе сейчас происходит определенная смена поколений. Женский теннис, как и мужской, в принципе, повзрослел: раньше средний возраст окончания карьеры был 26-27 лет, а теперь 32-34. Шансы есть у всех, а на турнирах Большого шлема очень многое зависит от того, как повезет с сеткой. Да, нужно проявить характер, чтобы воспользоваться шансом, но очень важно верить. Последний турнир в Австралии это ярко показал: Лючич-Барони впервые за 19 лет выиграла матч на турнире Большого шлема, а потом вышла в полуфинал.

 Шамиль Тарпищев сказал, что Светлана Кузнецова переживает вторую молодость. У вас еще первая?
– Думаю, тоже вторая (смеется).

– Вы вроде бы и на корте стали спокойнее себя вести.
– Я всегда была достаточно спокойна. Бывали матчи, когда я сильно нервничала, но при этом старалась держать себя в руках. Но с опытом стала вести себя более хладнокровно в тех моментах, где пару лет назад я бы запаниковала и занервничала. 

Светлана Кузнецова: Я не борюсь с Шараповой за звание первой в России

«Мировой теннис понимает, что Мария Шарапова ему нужна»

– Как думаете, Шарапова сможет вернуться на прежний уровень после дисквалификации?
– Ей будет непросто, но у нее потрясающий характер, и она это в очередной раз докажет. Сейчас Маша очень голодна до побед. Да, она была дисквалифицирована, но явно не хотела заканчивать карьеру таким образом. Думаю, она вернется и будет играть с еще большей отдачей, чтобы обелить себя и показать всем, что она – великая чемпионка.

– Мировой теннис за нее или против?
– Однозначно могу сказать: мировой теннис понимает, что она нужна. Отдельные персонажи в туре, может быть, недовольны ее возвращением, но тут все дело в женской зависти и личной неприязни. А я прекрасно понимаю: то, что она сделала для мирового тенниса, неизмеримо. Да, она нарушила закон, была не права, но она приняла это, в чем всем призналась.

Доминика Цибулкова: Не общались с Шараповой до дисквалификации. Не будем и после

– Как вы относитесь к тому, что итоговый турнир WTA может пройти в Санкт-Петербурге?
– Положительно. У города есть все для того, чтобы провести итоговый турнир. Мужской проходит в Лондоне, а у нас то Доха, то Сингапур. Хотелось бы, чтобы в таком прекрасном городе был такой турнир, Санкт-Петербург его заслужил.             

– Недавно распалась одна из сильнейших пар последних лет – Мартина Хингис и Саня Мирза. Вы с Екатериной Макаровой не собираетесь заканчивать играть в паре?
– В этом сезоне мы продолжаем играть. Бывали моменты, когда мы проигрывали на ранних стадиях, после чего многие девочки сразу же подбегали и предлагали играть в паре, потому что думали: мы сейчас разбежимся. У нас был перерыв только из-за того, что у Кати болел ахилл – у нее тогда карьера была под вопросом. Но в тот момент у нас с Катей даже не было мысли, что мы не будем играть вместе. Если у нас хорошо получается, почему нужно разрывать отношения?

– Вы стали послом ЧМ-2018 от Сочи. Что для вас это значит, и насколько сильно вы любите футбол?
– Футбол люблю. Стараюсь смотреть по мере возможности, хотя не могу сказать, что я фанатка. Чемпионат мира – грандиозное событие, праздник для жителей нашей страны. Мы все – очень счастливые люди, потому что в нашей стране пройдет такой турнир. Надеюсь, и сборная порадует нас хорошей игрой. Или хотя бы стремлением показать хорошую игру.  

Винус Уильямс: Сыграть в Петербурге вместе с Сереной – отличная идея!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Доминика Цибулкова: Ждала возможности приехать в Петербург еще на Australian OpenСловацкая теннисистка Доминика Цибулкова поделилась впечатлениями от победы над Донной Векич во втором круге турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy.Spb Ladies Trophy-2017. Веснина и Цибулкова вышли в 1/4 финала, Уильямс проиграла за 56 минут и другие результаты дняНа Spb Ladies Trophy-2017 прошли матчи четвертого игрового дня в одиночном разряде.Цибулкова вышла в 1/4 финала Spb Ladies Trophy-2017, где ее соперницей будет ВеснинаСловацкая теннисистка Доминика Цибулкова одержала победу над хорваткой Донной Векич в матче второго круга на турнире WTA St. Petersburg Ladies Trophy.Елена Веснина: Уильямс заслуживает уважения за то, что прилетела в Петербург и вышла игратьРоссийская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением о победе над француженкой Ализе Корне во втором круге Spb Ladies Trophy-2017, а также высказалась о вылете Винус Уильямс из турнира.Винус Уильямс: Когда играла с Младенович, боль в ноге мешала мне передвигатьсяАмериканская теннисистка Винус Уильямс поделилась мнением о поражении в двух сетах от француженки Кристины Младенович во втором круге Spb Ladies Trophy-2017.Винус Уильямс за 56 минут проиграла Младенович и вылетела с Spb Ladies Trophy-2017Американская теннисистка Винус Уильямс в двух сетах проиграла француженке Кристине Младенович в матче второго круга турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy.Веснина обыграла Корне и вышла в четвертьфинал Spb Ladies Trophy-2017Российская теннисистка Елена Веснина в трех сетах победила француженку Ализе Корне и вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге.Мария Шарапова: Снятие дисквалификации – лучший сюрприз за последние годыРоссийская теннисистка Мария Шарапова, которая в апреле вернется на корт после дисквалификации, заявила, что ее возвращение в профессиональный спорт – лучший подарок за последнее время.Шарапова в «Вечернем Урганте», Миранчук покидает «Локомотив», Овечкин и Кузнецов забивают Бостону»«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Мария Шарапова: Прилетела в Россию и заказала борщ, пельмени и салат оливьеРоссийская теннисистка Мария Шарапова стала гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.Хингис и Бенчич проиграли в стартовом круге парного турнира Spb Ladies Trophy-2017Швейцарки Белинда Бенчич и Мартина Хингис в матче первого круга турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy среди пар потерпели поражение в трех сетах от Габриэлы Дабровски (Канада) и Михаэлы Крайчек (Чехия).Светлана Кузнецова: Организаторы турнира в Петербурге вкладывают больше души и финансов, чем в тот же Кубок КремляРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова поделился впечатлениями от организации турнира Spb Ladies Trophy-2017.Светлана Кузнецова: В Австралии поддержка теннисистов колоссальная. Больше, чем в РоссииРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова поделился впечатлениями от победы над Дарьей Гавриловой во втором круге турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy.Spb Ladies Trophy-2017. Кузнецова и Вихлянцева вышли в четвертьфинал и другие результатыНа Spb Ladies Trophy-2017 прошли матчи третьего игрового дня в одиночном разряде.Кузнецова, обыграв Гаврилову, пробилась в 1/4 финала Spb Ladies Trophy-2017Российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче второго круга турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy в двух сетах одержала победу над Дарьей Гавриловой, представляющей Австралию.«Соль с йодом, шалфей – так только русские лечатся!» Откровения чемпионки Рио«Соль с йодом, шалфей – так только русские лечатся!» Откровения чемпионки РиоЕкатерина Макарова объяснила «Советскому спорту», как ее изменила Олимпиада, и почему ей не нужны исключения от ВАДА.Мария Шарапова: Было тяжело пропустить ОИ, а на турниры большого шлема внимания не обращалаРоссийская теннисистка Мария Шарапова, которая в апреле вернется на корт после дисквалификации, рассказала, как проводила 2016 год.Наталья Вихлянцева: Я получила приглашение в сборную России на Кубок ФедерацииРоссийская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением о победе в двух сетах над соотечественницей Дарьей Касаткиной во втором круге Spb Ladies Trophy-2017.Дарья Касаткина: Сейчас мне нужно поправлять психологиюРоссийская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением о поражении в двух сетах от соотечественницы Натальи Вихлянцевой во втором круге Spb Ladies Trophy-2017.Вихлянцева обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал Spb Ladies Trophy-2017Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в двух сетах обыграла свою соотечественницу Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге.
Главные новости
Баскетбол
Димитрис Итудис: «Фенербахче» более собранно провел концовку и заслуженно победил
Хоккей
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Монреалем», «Аризона» - «Чикаго» и другие матчи
Футбол
Камерун обыграл Гану и вышел в финал Кубка африканских наций
Футбол
И.о. главного тренера «Мордовии»: Игроки не бойкотируют тренировки
Футбол
Павел Долгов перешел из «Зенита» в «Анжи»
Хоккей
Сборная России разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом
Баскетбол
ЦСКА уступил «Фенербахче» в Евролиге
Футбол
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
Футбол
Иванович провел первую тренировку в «Зените»
Футбол
Асильдаров в третий раз стал игроком «Анжи»
все новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
Елена Веснина
Елена Веснинавсе новости
St. Petersburg Ladies Trophy
St. Petersburg Ladies Trophyтаблицакалендарьстатистикатексты/новости