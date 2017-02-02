Елена Веснина: Некоторые недовольны возвращением Шараповой. Это женская зависть

Четвертьфиналистка Spb Ladies Trophy Елена Веснина – о целях на сезон, возвращении Шараповой и чемпионате мира по футболу.

«Моя мечта – мировая десятка»

– Прошлый год вы назвали лучшим в карьере. Что должно произойти в этом, чтобы он стал еще успешнее?

– Наверно, лучше предыдущего он не станет, золотая медаль Олимпиады перекрыла все. Я очень довольна тем, как провела сезон в одиночном разряде: был полуфинал Уимблдона и победы над хорошими игроками. В этом году хочу улучшить свой рейтинг, а может и исполнить мечту – войти в мировую десятку. Это будет очень сложно, а эти шесть позиций (сейчас Веснина занимает 16-е место в рейтинге WTA – Прим.ред.) могут оказаться вечностью. Я получаю огромное удовольствие от того, как я играю и даже от того, как тренируюсь. Мне нравится работать над элементами, которые ранее не получались, где-то даже ломать себя из-за того, что я играю не так, как хочу играть. Действую от соперника, чтобы ему было неприятно, а это не совсем мой теннис.

– За счет чего вам удалось улучшить результаты? Может, свадьба на вас положительно сказалась.

– Может, это тоже имело какое-то влияние, но я и до этого умела играть в теннис (смеется). Прошлый сезон был удачным, и свадьба сыграла определенную роль, потому что это положительные эмоции. Для любой девушки это имеет огромное значение в жизни, день свадьбы я запомню на всю жизнь, потому что все прошло так, как я и хотела. Муж меня очень поддерживает, иногда приезжает ко мне на турниры. Например, сейчас он в Петербурге и болеет за меня с трибун.

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– В прошлом году вы были в полуфинале Уимблдона. Может, в этом году ставите цель попасть в финал на любимом турнире?

– Я очень этого хочу. А кто не хочет? Я ставлю перед собой такие цели. Все возможно, ведь у нас в теннисе сейчас происходит определенная смена поколений. Женский теннис, как и мужской, в принципе, повзрослел: раньше средний возраст окончания карьеры был 26-27 лет, а теперь 32-34. Шансы есть у всех, а на турнирах Большого шлема очень многое зависит от того, как повезет с сеткой. Да, нужно проявить характер, чтобы воспользоваться шансом, но очень важно верить. Последний турнир в Австралии это ярко показал: Лючич-Барони впервые за 19 лет выиграла матч на турнире Большого шлема, а потом вышла в полуфинал.

– Шамиль Тарпищев сказал, что Светлана Кузнецова переживает вторую молодость. У вас еще первая?

– Думаю, тоже вторая (смеется).

– Вы вроде бы и на корте стали спокойнее себя вести.

– Я всегда была достаточно спокойна. Бывали матчи, когда я сильно нервничала, но при этом старалась держать себя в руках. Но с опытом стала вести себя более хладнокровно в тех моментах, где пару лет назад я бы запаниковала и занервничала.

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– Как думаете, Шарапова сможет вернуться на прежний уровень после дисквалификации?

– Ей будет непросто, но у нее потрясающий характер, и она это в очередной раз докажет. Сейчас Маша очень голодна до побед. Да, она была дисквалифицирована, но явно не хотела заканчивать карьеру таким образом. Думаю, она вернется и будет играть с еще большей отдачей, чтобы обелить себя и показать всем, что она – великая чемпионка.

– Мировой теннис за нее или против?

– Однозначно могу сказать: мировой теннис понимает, что она нужна. Отдельные персонажи в туре, может быть, недовольны ее возвращением, но тут все дело в женской зависти и личной неприязни. А я прекрасно понимаю: то, что она сделала для мирового тенниса, неизмеримо. Да, она нарушила закон, была не права, но она приняла это, в чем всем призналась.

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– Как вы относитесь к тому, что итоговый турнир WTA может пройти в Санкт-Петербурге?

– Положительно. У города есть все для того, чтобы провести итоговый турнир. Мужской проходит в Лондоне, а у нас то Доха, то Сингапур. Хотелось бы, чтобы в таком прекрасном городе был такой турнир, Санкт-Петербург его заслужил.

– Недавно распалась одна из сильнейших пар последних лет – Мартина Хингис и Саня Мирза. Вы с Екатериной Макаровой не собираетесь заканчивать играть в паре?

– В этом сезоне мы продолжаем играть. Бывали моменты, когда мы проигрывали на ранних стадиях, после чего многие девочки сразу же подбегали и предлагали играть в паре, потому что думали: мы сейчас разбежимся. У нас был перерыв только из-за того, что у Кати болел ахилл – у нее тогда карьера была под вопросом. Но в тот момент у нас с Катей даже не было мысли, что мы не будем играть вместе. Если у нас хорошо получается, почему нужно разрывать отношения?

– Вы стали послом ЧМ-2018 от Сочи. Что для вас это значит, и насколько сильно вы любите футбол?

– Футбол люблю. Стараюсь смотреть по мере возможности, хотя не могу сказать, что я фанатка. Чемпионат мира – грандиозное событие, праздник для жителей нашей страны. Мы все – очень счастливые люди, потому что в нашей стране пройдет такой турнир. Надеюсь, и сборная порадует нас хорошей игрой. Или хотя бы стремлением показать хорошую игру.

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