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Соседей не пожалели

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Соседей не пожалели
Источник: «Советский спорт»

Разгромив в четвертьфинале ЧМ-2017 по хоккею с мячом команду Белоруссии, сборная России вышла в полуфинал. Там ее ждет колючая Финляндия. Другую полуфинальную пару составили Швеция и Норвегия.

Четвертьфиналы для фаворитов – что семечки пощелкать. Единственное исключение – матч Норвегия – Казахстан. Казахстанцы в 1995-м году вытеснили норвежцев из большой четверки, и с тех пор Норвегия обитала на обочине мирового бенди. Прорыв случился на ЧМ-2017. Норвежцы уверенно заняли первое место в подгруппе В и грохнули последнюю команду подгруппы А! Российские болельщики не знали: радоваться или нет. С одной стороны – большинство игроков сборной Казахстана выступают в российской Суперлиге, с другой – тренирует норвежцев воспитанник ульяновского хоккея Игорь Прахт. Он отметил после исторической победы: «По глазам ребят я понял, этот матч мы вырвем».

Шведы, переиграв Германию 34:6, установили новый рекорд чемпионатов мира и по забитым мячам, и, на пару с соперником, по общему числу голов. По шесть мячей забили Кристофер Эдлунд, Патрик Нильссон и Даниэль Андерссон, а Йохан Лефстедт сделал 8 голевых передач. Раньше рекордом был счет 33:5 в игре Швеция – Белоруссия на ЧМ-2014 в Иркутске.

Последний раз Россия и Белоруссия встречались на ЧМ-2013 и наши победили, как говорится, на одном коньке 28:1. Разница в классе команд всегда была гигантской. Как-то Владимир Янко, чтобы не устраивать очередной разгром, в матче соседей переодел полевым игроком… вратаря Андрея Баландина. И тот забил три гола. Были моменты, когда россияне умышленно играли ввосьмером – получилась игровая тренировка с победой 9:4.

«Мы дадим отдохнуть лидерам», - не скрывал перед игрой наставник россиян Сергей Мяус. Вне заявки остались Юрий Шардаков, Сергей Шабуров, Максим Ишкельдин, Алексей Чижов и капитан команды Алан Джусоев. Они прогуливались по огромным пустым холлам «Йоранссон Арены», беседовали с отцом одного из тренеров сборной РоссииМихаила Свешникова Олегом Григорьевичем, но о поражении от шведов говорить отказывались.

На льду, конечно, забивали только наши. Но каждый гол встречался криками «Россия! Россия!» и размахиванием российским триколором. Почти все они – наши и приехали из Архангельска, Кирова, Первоуральска…

СТАТИСТИКА

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

Россия – Белоруссия - 17:0 (6:0).

Голы: Бондаренко, 8; Иванушкин, 18, 20, 57, 58, 73, 75; Миргазов, 31; 39, 64, 81; Бефус, 41, 54; Антипов, 47, 60; Иванов, 67, 77.

Норвегия – Казахстан – 5:4 (ДВ). Швеция – Германия – 34:6. Финляндия – США – 15:1.

4 февраля, суббота. Полуфиналы. Швеция – Норвегия (18.00 мск.). Россия – Финляндия (21.00 мск.)

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