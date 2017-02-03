Александр Кержаков: Кому-то нужна была почва для склок относительно меня

В этом сезоне лучший бомбардир в истории «Зенита» и всего российского футбола нечасто появляется на поле. Но по традиции он не теряет оптимизма. В интервью еженедельнику «Советский спорт Футбол» Александр Кержаков рассказал о своей книге, травме спины, прокомментировал информацию о переезде в Казахстан и признался, как мечтает завершить карьеру.

– Что произошло в январе с вашей спиной?

– Повредил ее на сборе в Эмиратах. На шестой день почувствовал боль в правой ноге. Думал, проблема с задней поверхностью бедра, но, когда боль ушла из ноги, оказалось, что проблема в спине.

– 16 февраля «Зенит» возобновит сезон гостевым матчем с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы. К этому моменту будете здоровы?

– Сейчас прохожу лечение в Санкт-Петербурге, из-за чего не полетел на второй сбор. У нас много травмированных. По словам главного тренера, тем, кто не может в Испании сразу приступить к занятиям, лучше было остаться дома и восстановиться, чтобы к следующему сбору уже быть в полной физической готовности, тренироваться на сто процентов в общей группе. Уверен, к моменту возвращения команды из Испании начну с ней работать. А пока прохожу процедуры на базе, также езжу к остеопату, который вправляет мне спину, помогает разблокировать необходимые участки, из-за которых возникали болевые ощущения.

– Ходили слухи, что вы можете сменить команду. «Кайрат», где выступает ваш бывший партнер по «Зениту» и сборной России Андрей Аршавин, действительно интересовался вами?

– В канун Нового года переписывался с Аршавиным. Тема «Кайрата» не поднималась. В любом случае вероятность моего перехода в казахстанский клуб равна нулю. Я много раз говорил, что счастлив в «Зените» и хочу здесь играть. Просто кому-то нужна была почва для склок относительно меня. Из-за моего отсутствия в списке игроков, которые отправились на второй сбор, начали всплывать разные домыслы – в Интернете и так далее.

– Вот-вот выйдет ваша книга. Почему она называется «Лучший»? Намеренная провокация, чтобы о ней больше говорили?

– Название – желание издательства «Эксмо». Я предлагал другие варианты – «Бомбардир 11», «Бил, бью, буду бить». Но издательство посчитало, что «Лучший» более подходящее. У них много опыта в этом отношении, поэтому я доверился и не стал сопротивляться.

– «Я впервые пишу о том, как все было на самом деле: как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях». Почему вдруг решили открыть душу?

– Издательство вышло с предложением о написании книги про меня с моих собственных слов – рассказать о становлении как игрока, о спортивной, личной жизни. Считаю, сейчас настало время, когда можно подвести какой-то итог. Я 17 лет в большом футболе, и у меня есть что поведать людям. Вокруг моей персоны ходило и ходит много слухов. Думаю, всем интересно узнать, как все было на самом деле.

Полностью интервью с Кержаковым читайте в следующем номере еженедельника «ССФ»