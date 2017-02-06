«В Италии получал в три раза меньше, чем в «Динамо»

После триумфа в олимпийском Лондоне, куда Александр Волков отправился с больным правым коленом, ему пришлось перенести еще две операции на этом самом колене, пропустить год и вновь выйти на прежний уровень. А в январе Александр вернулся в московское «Динамо», где 15 лет назад начинал свою карьеру.

«РЕБЯТА НАЗЫВАЮТ САНЯ ИЛИ ВОЛК»

- У Леонида Утесова была песня «Вернулся я на Родину». Словно про вас.

- Пожалуй. В «Динамо» все для меня родное. Тот же старенький дворец на Лавочкина, который, правда, внутри модернизировали.

- Ностальгия накрыла?

- Для спортсмена привычно часто переезжать с места на место. Не могу сказать, что ностальгия накрыла, но приятно вернуться в родные стены.

- Вы дебютировали в «Динамо» в 2002 году в возрасте 17 лет. Какова тогда была ваша зарплата?

- Первую зарплату я получил еще будучи учеником выпускного класса. Меня уже привлекали к матчам в команде «Олимп». Оформили на ставку спортсмена-инструктора. Вот тогда я принес первую зарплату домой.

- Мама сказала: «Ну вот, кормилец в семье появился».

- Нет, она сказала: «Это твои деньги, распоряжайся ими, как считаешь нужным». На что потратил? О чем тогда мечтали подростки – о кроссовках, сникерсах.

- Как вас называют молодые партнеры в «Динамо» – Сан Саныч?

- До отчества пока не дошло, называют Саня или Волк.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Александр ВОЛКОВ

Родился 14 февраля 1985 года в Москве. Карьера: «Динамо» (Москва) – 2002-2004, 2005-2010, 2017-н.в. «Луч» (Москва) – 2004/05; «Кунео» (Италия) – 2010/11; «Зенит-Казань» – с 2011 по 2015, «Урал» (Уфа) – 2015/16, «Газпром-Югра» (Сургут) – 2016. Достижения: чемпион Олимпиады-2012, бронзовый призер Олимпиады-2008, вице-чемпион Европы-2007, победитель Кубка мира-2011, победитель и неоднократный призер Мировой лиги, победитель Лиги чемпионов, пятикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка Италии, серебряный призер чемпионата Италии.

«МНЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО НА ТОТ МОМЕНТ Я ОСТАНОВИЛСЯ В РОСТЕ»

- В вашей карьере был сезон в Италии, в «Кунео». Что нового для себя там открыли?

- Профессиональный волейбол.

- Неожиданно.

- До приезда в Италию был слишком уверенным в себе и немного лентяем. В «Динамо» не было конкуренции, чтобы ты ни делал, как ни тренировался, все равно попадал в состав. До Олимпиады оставался год и поступило предложение из Италии. А итальянский чемпионат был одним из сильнейших, если не самым сильным. Мне казалось, что на тот момент я остановился в росте, хотелось сделать шаг вперед.

- Что в Италии было по-другому?

- Я был новичком в сильной команде, это уже дополнительное напряжение. К тому же легионер должен ежедневно доказывать, что клуб не зря тратит на него деньги. Я стал более профессионально относиться к своему телу, питанию, отдыху, быть предельно сконцентрированным на тренировках, тактических занятиях. И повезло, что в «Кунео» двое разговаривали по-русски.

- Один из них знаменитый пасующий серб Никола Грбич…

- Грбич как раз по-русски не говорил, заговорил позже, когда уже в России поиграл. По-русски говорили болгарин Владимир Николов и латыш Янис Педа. Они мне сильно помогли на первых порах.

- На каком языке общались с партнерами?

- На итальянском. Сразу попросил всех говорить со мной по-итальянски. Я еще в Москве его учил и хотелось быстрее на практике закрепить. Язык не сложный. Довольно быстро на нем заговорил.

- На футбол часто выбирались?

- Владимир Николов один раз вытащил в Милан. Помню, играл «Интер», а вот с кем, не могу сказать. Но атмосфера понравилась – 60 тысяч болельщиков, флаги, скандирования. Наш дворец в Кунео тоже был полон на каждом матче, хотя он и небольшой – на три тысячи зрителей, но для маленького городка нормальная цифра. Кстати, волейбол второй по популярности вид спорта в Италии после футбола.

- С вами какие-то курьезы в Италии случались?

- Вначале мне дали в клубе «Ситроен С3» купе. Машина по размерам напоминает «Смарт». Говорю: «Я в ней не помещусь» - «Других у нас нет», - отвечают. Попросил подыскать другую, и чтоб была с коробкой-автоматом. Через неделю дали другую, я туда помещался, и главное – коробка-автомат.

­­­­­­­­­­­­­­­­­ - Охарактеризуйте итальянцев в двух словах.

- Стильные и очень шумные.

- Многие наши футболисты, поиграв в Испании, обзавелись там жильем. Вы не прикупили недвижимость?

- Не равняйте нас с футболистами – у них другие зарплаты.

- Но на апартаменты в маленьком городке наверняка хватило бы?

- На те деньги, что я там получал, купить жилье было невозможно. Моя зарплата в «Кунео» была в три раза меньше, чем в «Динамо». Я сознательно пошел на уменьшение зарплаты, потому что поехал в другую страну не зарабатывать. Хотя для итальянского чемпионата у меня был приличный контракт.

- Не думали поселиться в Италии?

- Посещали мысли: хорошо бы иметь домик где-нибудь на берегу теплого моря. Но дальше этого не заходило.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА 28 января 2012 года Александр Волков перенес операцию по удалению осколка хряща в правом коленном суставе, но уже в марте вернулся в состав «Зенита». Летом 2012 года из-за проблем с коленом не провел ни одного матча в рамках Мировой лиги и пропустил часть подготовки к Олимпиаде-2012. Рецидив травмы случился на самих Играх. Каждый игровой день из правого колена Волкова врач Ярослав Смакотнин откачивал по 30-40 мл жидкости, спортсмен не участвовал в утренних тренировках, но неизменно выходил в стартовом составе сборной во всех играх плей-офф олимпийского турнира.

«ВСЕЙ ТОЛПОЙ НАВАЛИЛИСЬ НА ТЕТЮХИНА»

- Конкуренция за место в сборной перед Олимпиадой в Лондоне была огромная. И тут вы – с больным коленом. Почему Владимир Алекно держал для вас место?

- Что сказать? Владимир Романович мне всегда доверяет. И перед Олимпиадой верил в меня. И думаю, в своем решении он ни разу не разочаровался.

- «Мы посоветовались с тренером и решили, что пожертвуем коленом, но попробуем добиться какого-то результата». Ваши слова накануне Игр-2012.

- Жизнь показала, что решение было правильным.

- Помните, что творилось сразу после победного мяча?

- Мы всей толпой навалились на Тетюхина.

- Он не кричал: «Ребята, раздавите!»

- Нет. Думаю, там всем уже было без разницы – давите, делайте, что хотите.

- Давали себе зарок: вот выиграю Олимпиады, нырну с Тауэрского моста в Темзу.

- Вообще не зарекался. Даже не думал об этом.

- Но хотя бы победу отметили достойно?

- Очень скромно, посидели в ресторане и все. Силы вдруг закончились – и моральные, и физические. Полное опустошение.

- Сколько всего операций на правом колене вы перенесли?

- Три.

- Если бы пожертвовали Олимпиадой, обошлось бы одной?

- Кто знает? Может, обошлось бы, а может и нет.

- Вам в сентябре 2012 года задавали вопрос. Повторю его и сверим ответ: «Вы действительно не жалеете о том, что цена этой медали для вас оказалась столь высокой?»

- Нет, не жалею. А что я ответил тогда?

- Тоже самое: «Ни капли. Олимпийское золото бывает раз в жизни. А иногда и вовсе не бывает».

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