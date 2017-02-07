Год камбэков, лидеров и… поражений. Каким был год спорта в США

Казалось бы, что можно сказать о Супербоуле, что называется, на холодную голову, спустя несколько дней после матча? (Кто не видел нашего фотоотчета – исправляйте ситуацию) . Однако обозреватель «Советского спорта» все-таки рискнул сделать это с претензией на некую новизну во взглядах.

Давайте предположим, что игра, которая состоялась в Хьюстоне это венец периода, который длился в календарный год, или от прошлого Супербоула, до нынешнего.



То есть сюда попадают финалы всех крупных профессиональных соревнований в США. И если смотреть на Супербоул с этой точки зрения, то приходишь к некоторым весьма интересным выводам. Давайте попробуем подвести итоги прошедшего года с помощью четырех финалов, которые прошли в четырех крупнейших профессиональных лигах Америки (НФЛ, НБА, НХЛ, МЛБ). Сразу же на ум приходят, по крайней мере, три большие, трендовые темы.

Поражение как искусство

Как ни странно, но три из четырех финальных противостояний стали интересны именно с точки зрения поражений. Так, в Супербоуле «Атланта Фэлконз» вела в счете с разницей в 25 очков вплоть до завершения третьей четверти, что настраивало на итоговую победу «Соколов». Однако вдруг все поменялось. Камбэк. Победа. Ошарашенная «Атланта», болельщики, Мэтт Райан, Роберт Планк. Вот только за прошедший год не в первый раз вы могли видеть такие же ошарашенные лица команды, которая практически все выиграла. Конечно, я про финал НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» вели в счете – 3-1, но проиграли по итогам серии – 3-4. Не отпечаталось ли у вас в памяти, болельщики Стефа Карри, его лицо, когда в Окленде стало понятно, что камбэк «Кливленду» удался?

Более близко к Супербоулу по хронологии расположилась бейсбольная «Мировая серия», в которой «Кливленд Индианс» после пятого матча тоже почти праздновал победу над «Чикаго Кабз» (3-1). Однако, уж слишком высокими были ставки у команды, которая не выигрывала главный бейсбольный финал с 1908 года. На зубах буквально, играя два последних матча на поле соперника, «Кабз» смогли вытянуть серию, чем взорвали свой «Город ветров» радостными эмоциями. Разве что в хоккее «Питтсбург» не дал усомниться в своем превосходстве. Поведя в финале (3-1), довел серию до победы.

В качестве вывода сказать можно, что мы видели поистине исторический год. По крайней мере, в трех из четырех больших лигах.

Большие матчи – признанные лидеры

Что действительно объединяет все четыре финала, так это лидеры, которые и привели свои команды к победам. Наверное, про Тома Брэйди и его геройство на поле в Хьюстоне написано, если не все, то почти все. Он стал MVP главного матча в НФЛ, сначала создав драйв, который перевел матч в овертайм, а затем довел команду до победы в дополнительное время. Начав сезон с четырех пропущенных матчей из-за своей дисквалификации, он вернулся, доказав всем, что сейчас именно он является лучшим игроков в своем виде спорта.

В этом контексте интересен и финал НБА, где «Кливленд Кавальерз» дошли до финала во многом благодаря усилиям ЛеБрона Джеймса. Играя фактически без тренера (ну разве является полноценным главным тренером Тайрон Лью?), Джеймс вышел в финал, где ему противостояла лучшая команда лиги на тот момент. «Голден Стэйт» установили новый рекорд НБА по соотношению побед и поражений в регулярном сезоне. Казалось, что финальная серия для калифорнийского клуба станет легкой прогулкой, если бы не Джеймс. После этого финала ЛеБрона все чаще стали сравнивать с Майклом Джорданом, да и сам баскетболист все чаще заявляет, что он в настоящее время находится в погоне за местом в истории.

Если говорить про «Кабз», то MVP здесь стал Бен Зобрист, для которого титул стал вторым подряд. В 2015 он взял перстень чемпиона, будучи игроком «Канзас-Сити». Интересно, что в составе клуба из Чикаго играл и MVP регулярного чемпионата, которым стал Крис Брайант, но плей-офф и особенно «Мировая серия» доказали, что пресловутое понятие «игрок плей-офф» никуда не делось.

И, наконец, хоккей, где приз Конна Смайта достался Сиднею Кросби, который в финале Кубка Стэнли набрал лишь четыре очка (0+4). Он не стал самым результативным игроком всего плей-офф НХЛ. Однако, приз ему вручили за то, что его лидерские качества помогли команде выиграть чемпионат. Кстати, для Кросби – это второй Кубок Стэнли и, возможно, самый трудный в карьере.

Бостон – спортивная столица США ХХI века

От трендов глобальных опустимся до локальных. В 2001 году парочка Билла Биличека и Тома Брэйди выиграла первый из своих пяти Супербоулов. С тех пор началась настоящая эра «Патриотов» в НФЛ. Возможно, с этим не согласится только пара, где тренером Том Коглин и квотербеком Элай Мэннинг, которые дважды (!) выигрывали у Брэйди и Биличека в Супербоуле. Однако, кто их будет спрашивать, тем более, что пара развалилась. Как бы то ни было, эра продолжается, и сейчас династия «Пэтриотс» это лучшая династия в истории американского спорта. Конечно, тезис спорный, но, черт возьми, приятно жить, когда история творится на глазах. С учетом того, что Брэйди хочет играть до 45-ти лет, можно предположить, что пока династия остается во всем своем великолепии еще на несколько сезонов.

Между тем, если смотреть в этот период на другие виды спорта, то можно обратить внимание на то, что команды из Бостона периодически появляются на вершинах своих лиг. Так, у «Селтикс» за это время титул (2008) и выход в финал (2010). У «Брюинз» тоже титул (2011) и финал (2013) Кубка Стэнли. И, наконец, бейсболисты «Ред Сокс» в 2004 году сняли эпическое «Проклятие Бамбино», которое не давало им выиграть «Мировую серию» с 1918 года. После были победы в 2007, но, главное, в 2013, после терактов на бостонском марафоне.

Вместе с футбольными наградами, с 2001 года профессиональные команды из Массачусетса завоевали десять (!) титулов. Это ли не показатель стабильности и серьезного отношения к спорту?