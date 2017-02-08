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Сергей Шубенков: ИААФ благодарит ВФЛА за работу, а сама продлевает санкции

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Шубенков
Сергей ШубенковИсточник: Associated Press

Чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков – решении ИААФ пока не восстанавливать членство ВФЛА в организации.

«ПОЯВИЛАСЬ ХОТЬ КАКАЯ-ТО КОНКРЕТИКА, НО…»

- Сергей, стало ясно, что членство ВФЛА в международной ассоциации не восстановят минимум до ноября. Печально?
- Ситуация не изменилась, все осталось как и есть. Видимо, ИААФ надоело каждый месяц давать комментарии, вот они и решили обозначить сроки. Даже не знаю, как это воспринимать. С одной стороны – появилась хоть какая-то конкретика, а с другой…

- Одной из причин такого решения стало то, что отстраненный тренер Владимир Казарин проводил тренировку в челябинском манеже, этот факт заснял на мобильный телефон новый информатор ВАДА Андрей Дмитриев.
- Казарин временно отстранен до выяснения обстоятельств. Никто пока не выносил вердикт, что он виновен. Но Казарин уволен, в сборной не работает, деньги ему не платят. Как федерация может повлиять на то, что он проводит тренировки в частном порядке?

- Вы сами видите свет в конце тоннеля?
- Не вижу. Ситуация вообще никак не развивается. ИААФ может найти тысячу причин, чтобы не восстанавливать ВФЛА, и может не обращать внимания на эти тысячу причин и восстановить уже сегодня.

- А если вам собрать представительную делегацию спортсменов – вы, Клишина, Кучина, Исинбаева - и отправиться в Монако с челобитной. Ходоки же к Ленину ходили. Может, стоит повторить их путь?
- Мы летом написали в ИААФ массу писем – ничего не помогло. Не поможет и сейчас.

- Но если несколько знаменитых спортсменов появятся на пороге штаб-квартиры ИААФ, неужели вас не примут, не выслушают?
- Повторяю, ничего не поможет! Захотела бы ИААФ – допустила бы уже сейчас, если не захочет – не допустит. Мы на них никак повлиять не можем.

«РАБОТА ОТВЛЕКАЕТ, ГЛАВНОЕ – ОТ ВСЕГО ОТРЕШИТЬСЯ»

- Вы подали заявку разрешить вам выступать в статусе нейтрального спортсмена. В этом вопросе подвижки есть?
- Знаю только, что сейчас в ИААФ формируется комиссия, которая будет рассматривать заявки российских спортсменов. Но критерии допуска в индивидуальном порядке настолько размыты, что решение можно принимать любое.

- Вы говорили, что не собираетесь выступать на зимнем чемпионате Европы, но чемпионат мира в августе в вашем графике значился. Все в силе?
- Все правильно – готовлюсь к летнему сезону.

- ВФЛА уже до конца года почти наверняка не восстановят, с вашей индивидуальной заявкой пока тоже не понятно. Это не может не давить на психику. Как в таких условиях тренироваться?
- Также как и летом - отрешиться от всего. Работа отвлекает. Тренируемся в штатном режиме. Надеюсь, что смысл во всем этом есть. Когда будет нужно выступать, я буду готов. Да и мой тренер Сергей Александрович Клевцов говорит: «Сергей, наше дело работать и не обращать ни на что внимание».

- Недавно глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин на мой вопрос, нет ли необходимости побеседовать с Шубенковым, чтоб поддержать его психологически, ответил, что у Сергея психика крепче, чем у нас с вами вместе взятых. Это так?
- Надеюсь, что так, - смеется Сергей. - Интересно такое о себе услышать. Но спасибо Дмитрию Анатольевичу на добром слове.

- Вы говорили, что когда началась вся эта кампания с отстранением, ваши новые потенциальные спонсоры взяли паузу.
- Да, это так. Но старые спонсоры все со мной остались, за что им большое спасибо.

- Организаторы Мировой серии Гран-при не проинформировали вас письмом: «Сергей, ждем вас на таких-то этапах, после того, как вам предоставят нейтральный статус»?
- Через голову ИААФ они не могут отправлять такие письма. Есть правила допуска спортсменов к соревнованиям. Вообще, существует некий политес: ИААФ бесконечно благодарит ВФЛА за проделанную работу, выражает надежду на скорейшее наше возвращение: мол, как только, так сразу. Такая же позиция у организаторов различных соревнований, но есть ИААФ, а есть комиссия Руне Андерсена (занимающаяся вопросами восстановления ВФЛА в ИААФ. – Прим. ред.). И не важно, что говорят чиновники из международной ассоциации, это лишь этикет, важно, что они делают. А делают они то же самое, что и весь прошлый год – продлевают санкции.

В понедельник стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) решила продлить временное лишение аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ИААФ.

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