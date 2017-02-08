Сергей Шубенков: ИААФ благодарит ВФЛА за работу, а сама продлевает санкции
Чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков – решении ИААФ пока не восстанавливать членство ВФЛА в организации.
«ПОЯВИЛАСЬ ХОТЬ КАКАЯ-ТО КОНКРЕТИКА, НО…»
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Сергей, стало ясно, что членство ВФЛА в
международной ассоциации не восстановят
минимум до ноября. Печально?
- Ситуация не изменилась, все осталось как и есть. Видимо, ИААФ надоело каждый месяц давать комментарии, вот они и решили обозначить сроки. Даже не знаю, как это воспринимать. С одной стороны – появилась хоть какая-то конкретика, а с другой…
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Одной из причин такого решения стало
то, что отстраненный тренер Владимир
Казарин проводил тренировку в челябинском
манеже, этот факт заснял на мобильный
телефон новый информатор ВАДА Андрей
Дмитриев.
- Казарин временно отстранен до выяснения обстоятельств. Никто пока не выносил вердикт, что он виновен. Но Казарин уволен, в сборной не работает, деньги ему не платят. Как федерация может повлиять на то, что он проводит тренировки в частном порядке?
- Вы сами видите
свет в конце тоннеля?
- Не вижу. Ситуация вообще никак не развивается. ИААФ может найти тысячу причин, чтобы не восстанавливать ВФЛА, и может не обращать внимания на эти тысячу причин и восстановить уже сегодня.
- А если
вам собрать представительную делегацию
спортсменов – вы, Клишина, Кучина,
Исинбаева - и отправиться в Монако с
челобитной. Ходоки же к Ленину ходили.
Может, стоит повторить их путь?
- Мы летом написали в ИААФ массу писем – ничего не помогло. Не поможет и сейчас.
- Но
если несколько знаменитых спортсменов
появятся на пороге штаб-квартиры ИААФ,
неужели вас не примут, не выслушают?
- Повторяю, ничего не поможет! Захотела бы ИААФ – допустила бы уже сейчас, если не захочет – не допустит. Мы на них никак повлиять не можем.
«РАБОТА ОТВЛЕКАЕТ, ГЛАВНОЕ – ОТ ВСЕГО ОТРЕШИТЬСЯ»
- Вы
подали заявку разрешить вам выступать
в статусе нейтрального спортсмена. В
этом вопросе подвижки есть?
- Знаю только, что сейчас в ИААФ формируется комиссия, которая будет рассматривать заявки российских спортсменов. Но критерии допуска в индивидуальном порядке настолько размыты, что решение можно принимать любое.
- Вы
говорили, что не собираетесь выступать
на зимнем чемпионате Европы, но чемпионат
мира в августе в вашем графике значился.
Все в силе?
- Все правильно – готовлюсь к летнему сезону.
- ВФЛА
уже до конца года почти наверняка не
восстановят, с вашей индивидуальной
заявкой пока тоже не понятно. Это не
может не давить на психику. Как в таких
условиях тренироваться?
- Также как и летом - отрешиться от всего. Работа отвлекает. Тренируемся в штатном режиме. Надеюсь, что смысл во всем этом есть. Когда будет нужно выступать, я буду готов. Да и мой тренер Сергей Александрович Клевцов говорит: «Сергей, наше дело работать и не обращать ни на что внимание».
- Недавно
глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин на мой вопрос,
нет ли необходимости побеседовать с
Шубенковым, чтоб поддержать его
психологически, ответил, что у Сергея
психика крепче, чем у нас с вами вместе
взятых. Это так?
- Надеюсь, что так, - смеется Сергей. - Интересно такое о себе услышать. Но спасибо Дмитрию Анатольевичу на добром слове.
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Вы говорили,
что когда началась вся эта кампания с
отстранением, ваши новые потенциальные
спонсоры взяли паузу.
- Да, это так. Но старые спонсоры все со мной остались, за что им большое спасибо.
- Организаторы
Мировой серии Гран-при не проинформировали
вас письмом: «Сергей, ждем вас на таких-то
этапах, после того, как вам предоставят
нейтральный статус»?
- Через голову ИААФ они не могут отправлять такие письма. Есть правила допуска спортсменов к соревнованиям. Вообще, существует некий политес: ИААФ бесконечно благодарит ВФЛА за проделанную работу, выражает надежду на скорейшее наше возвращение: мол, как только, так сразу. Такая же позиция у организаторов различных соревнований, но есть ИААФ, а есть комиссия Руне Андерсена (занимающаяся вопросами восстановления ВФЛА в ИААФ. – Прим. ред.). И не важно, что говорят чиновники из международной ассоциации, это лишь этикет, важно, что они делают. А делают они то же самое, что и весь прошлый год – продлевают санкции.
В понедельник стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) решила продлить временное лишение аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ИААФ.