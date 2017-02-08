Скандал в Португалии: матч чемпионата «Фейренсе» - «Риу Аве» был договорным?

В чемпионате Португалии игра «Фейренсе» - «Риу Аве» попала под подозрение из-за ставки в 50 тысяч евро.

Матч «Фейренсе» - «Риу Аве» (2:1), состоявшийся в понедельник, имел все шансы стать самым неприметным в туре, но в итоге привлек внимание всей страны. Прямо перед стартом встречи одна из ведущих букмекерских контор Португалии объявила, что прекратила принимать ставки на игру. Причина — 50 ставок по тысяче евро каждая от одного и того же человека на победу «Фейренсе».

Пресса забила тревогу, а потому на матч в срочном порядке отправился президент лиги Педру Проэнса. Помимо него в живую игру увидели всего-то 1300 зрителей. Но странностей никто не заметил. После матча газеты писали о том, как самоотверженно бились футболисты «Фейренсе», и что «Риу Аве» будто бы впал в спячку. Также отмечалось, что арбитр держал игру под контролем.

Да и «Фейренсе» забил такие голы, что назвать их купленными получится с трудом.

O chapéu de Tasos Karamanos

Que golão! https://t.co/yLM22kQ3yv — blogdofeirense (@blogdofeirense) 7 февраля 2017 г.

Однако сомнения и подозрения никуда не делись. Встревожившая букмекеров ставка была сделана внутри страны, причем в пункте приема ставок, а не в онлайн режиме. А значит, чтобы поставить свои деньги на событие, человеку необходимо было заполнить специальный бюллетень, отдать его в кассу и получить на руки квитанцию. Максимальная ставка по каждому бюллетеню — тысяча евро. Поначалу говорилось о том, что 50 тысяч евро поставил гражданин Китая. Однако до сих пор информация не подтвердилась.

Почему же эту ставку посчитали странной?

Во-первых, матч «Фейренсе» был в категории низкого интереса для аудитории; во-вторых, ставка была сделана в обеденный час, когда даже завсегдатаи букмекерских контор там не появляются; в-третьих, поразила сумма. На чем основывалась уверенность того человека в победе «Фейренсе»? К тому же перед игрой букмекеры отдавали предпочтение «Риу Аве». Команда находилась на 9-м месте, в то время как «Фейренсе» - на 13-м.

И еще один интересный, но, вероятно, не имеющий отношения к происходящему факт: новый руководитель «Фейренсе» Кунуле Сонаме также владеет и букмекерской конторой в Нигерии.

Официальные лица португальской лиги заявили, что сразу после появления информации связались с инстанциями, отвечающими за регулирование и отслеживание ставок. Однако комментировать полученные данные отказались.

Отметим, что подобный случай стал первым в Примейре. Однако подозрения по некоторым матчам возникали и ранее. В мае полиция провела операцию «Двойная игра», и арестовала нескольких футболистов, а также руководителей клубов сегунды.

Прокуратура пока не заявила официально, заведет ли дело в отношении матча «Фейренсе» - «Риу Аве», так как все еще продолжает собирать факты.



