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Олег Знарок в интервью рассказал о плане «Б» под Олимпиаду (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок
Олег ЗнарокИсточник: «Советский спорт»

Главный тренер сборной России Олег Знарок перед матчем с финнами в Санкт-Петербурге выступил на пресс-конференции, на которой побывал обозреватель «Советского спорта».

«СВЕТЛАКОВ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ»

В первую очередь у Олега Знарка поинтересовались здоровьем Виктора Антипина – дважды медалиста чемпионата мира и дважды обладателя Кубка Гагарина. Куда он пропал?

- Антипин у нас немножко приболел, - констатировал Знарок. – Но надеюсь, что в четверг он будет готов к раскатке. В целом состояние игроков нормальное. У нас были два дня выходных, из графика они не выбились и выглядят отдохнувшими.

- Обсуждали вызов в сборную молодого Андрея Светлакова, который недавно перенес третье сотрясение мозга. Мы не рискуем здоровьем парня?
- В принципе вы сами можете у Андрея спросить, как он себя чувствует, - предложил Знарок. – Мы видим, что он в хорошем состоянии. Мы ведь хотим, чтобы эти хоккеисты получили больше международного опыта. Потому что нет ясности, что будет с игроками НХЛ, с Олимпиадой. Чем больше они играют на таком уровне, тем лучше.

- Не было мысли на матч в Санкт-Петербурге привлечь больше хоккеистов СКА? Например, выставить только на эту игру тройку Шипачева.
- Наверное, поначалу такая мысль была. Но потом мы от нее отказались. Зачем разрывать тренировочный процесс? Ни тут, ни в Гетеборге не будет хорошо. А так у нас добротная команда, которая способна решать задачи.

- Если в марте бригада скаутов сборной России отправится смотреть матчи НХЛ, на кого вы ее нацелите?
- Давайте об этом в марте поговорим. Если честно, сейчас об этом не думаю. Нам нужно, чтобы сама НХЛ в первую очередь определилась, ехать ли на Олимпиаду.

«ДУМАЕТЕ, ТРЕНЕРЫ НЕ НЕРВНИЧАЮТ?»

- Какую задачу вы ставите перед собой на этот турнир? – Знарку задали оригинальный вопрос. Но Олег Валерьевич не стал отвечать штампом:
- У нас же восемь новых игроков. Хотим посмотреть на них, а еще на тех ребят, которые прошли уже два Евротура. Станут ли они лидерами? Ну и нам нужны три победы, естественно.

- Нервяк бывает у молодых игроков? Не задергаются? – забеспокоился кто-то.
- А что, только молодые игроки нервничают? – Знарок поддержал легкую панику. – Тренеров это тоже накрывает. Но ведь у нас на «Кубке Карьялы» была еще моложе команда. И ничего, здорово бились. Надо верить, что с финнами будет то же самое. 

- Увидим ли мы Илью Самсонова в воротах на Шведских Играх?
- Пока не готов сказать. У нас есть тренер голкиперов, которому я доверяю.

- А кого назначили капитаном?
- Степана Санникова. Ассистенты – Виктор Антипин и Николай Прохоркин.

«ВИТОЛИНЬША И В ХЕЛЬСИНКИ НЕ БЫЛО»

- Эмоционально легче вам играть в Санкт-Петербурге, где все знакомо, и стены помогают? – с теплотой в голове спросила ленинградская журналистка.
- Естественно! – кивнул Знарок, хотя его СКА выступает в Ледовом дворце, а не в «Юбилейном». Потом добавил: - Любая арена для нас – домашняя, когда мы играем в России.

- Четверг – ровно год до начала Олимпиады в Пхенчхане. Есть ли у вас в голове «план Б» на случай, если НХЛ не поедет в Пхенчхан? Придется ведь собирать команду из игроков КХЛ.
- Мы уже об этом думали. Естественно, мы держим в голове резервный вариант.

- Почему на этот раз Харийс Витолиньш не в штабе сборной? – спохватился кто-то.
- Как почему? Он у нас был только на московских Играх, - напомнил Знарок. – Его и на «Кубке Карьялы» не было. Потому что он работал с командой СКА.

- Может, у вас идет ротация тренеров? – выдвинули вариант.
- Нет, ничего такого нет. Если вы смотрите состав, то у нас костяк остается неизменным. Ничего нового.

- Простите за немного глупый вопрос, - с интриги начала ленинградская журналистка. – Шестеркин сильно выступает в СКА. Но теперь он в сборной. А в чем разница? В чем будет тренировка для Игоря?
- Ну как же, - Знарок развел руками. – На уровне сборной выше скорости, другое игровое мышление. Хоккей намного быстрее. Когда ребята возвращаются в клубы из сборной, то сразу видно, как на пользу им это пошло. В первое время в своих командах они все тоже делают на более высоких скоростях.

- Наконец-то все дождались, что во взрослую сборную приехал Кирилл Капризов. Дайте ему, пожалуйста, характеристику, - вопрос прозвучал как из отдела кадров. И кажется, даже обидел Знарка. Он ведь никогда своих игроков публично не оценивает.
- Я не могу ему ничего дать! Потому что у нас прошла только первая тренировка. Кроме Капризова у нас приехали еще семь новичков.

…Вообще Олег Знарок на пресс-конференции вел себя на редкость спокойно. Видно, что на Евротур он выходит, как рабочий к станку – нужно сделать деталь. А настоящие нервы начнутся через год, уже в Пхенчхане. Мы помним, например, как в Сочи изменился Зинэтула Билялетдинов. Вот только он за год до Олимпиады представлял, каким будет его состав, а Знарок пока об этом понятия не имеет.

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