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«Спасибо, что доверили быть капитаном России». Игроки – о первом дне в сборной

Максим Шитиков, Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Спасибо, что доверили быть капитаном России». Игроки – о первом дне в сборной
Источник: «Советский спорт»

Капитан «Сибири» будет выполнять ту же роль и в сборной, а участники «Зеленого дерби» показывают, как дружить в одной команде.

Степан Санников: Мой идеал капитана – Александр Бойков

– Капитаном будет Санников, ассистенты – Антипин и Прохоркин, – почти сразу сказал Олег Знарок на пресс-конференции.

Логично, что первым к прессе после тренера выходит именно немного удивленный, но довольный капитан.

– Это очень ответственно, – банально начинает Санников. – Спасибо большое партнерам и тренерам, что доверили мне быть капитаном России. Как это было? Всех собрали и объявили, что это буду я, очень удивился. 

– Кто для вас идеал капитана? 
– Александр Бойков, – тут Санников, поигравший на чемпионате мира с капитаном Овечкиным, немного удивляет. – Почему? У нас в раздевалке было все хорошо, он классно говорил и настраивал всех. 

– Кто в вашем понимании лидер?
– Тот игрок, который показывает своей игрой, что нужно делать. Важно, чтобы все видели, что он отдается на все 100 процентов. Харизма на втором плане. 

– Помогает, что из «Сибири» не вы один? – можно даже шутить, что «Сибирь» сейчас – базовый клуб сборной.
– Конечно, в общении лучше, но мы и так со всеми отлично ладим. 

Для Санникова капитанство уже не впервой: именно Степан заменил по ходу сезона дисквалифицированного Евгения Артюхина. После того, как он вернулся на лед, капитаном все равно остался Санников, начинавший сезон ассистентом.

– У «Сибири» скоро важные матчи. Игра за сборную вас вдохновит?
– Не знаю, – игрок надеялся, что про клуб его спрашивать не будут. – Посмотрим, что будет дальше. Загадывать не буду.

– Что изменилось в вас после чемпионата мира? 
– Появилось больше уверенности в своих силах.

– Вы приехали в Петербург, а тут «-20». Греетесь?
– Мы приехали не греться, а работать на благо российского хоккея, показывать хорошую игру.

– А хотелось бы сыграть за сборную в Новосибирске? 
– Да, было бы очень приятно. У нас отличные болельщики.

– Дома будете говорить, что были капитаном «Красной машины»?
– Это все и так увидят.

Все увидят уже третьего капитана сборной в нынешнем Еврохоккейтуре. На Кубке Первого канала с нашивкой выходил опытный Павел Дацюк. Сейчас «волшебник» вместе с другими игроками СКА готовится к решающим матчам регулярного чемпионата КХЛ в Новогорске. На Кубке Карьяла капитанство доверили Андрею Миронову, и он справился на «отлично». На новый этап Евротура он вызов не получил, зато оказался в списке Олимпийской сборной, которая сыграет на Кубке Словакии. Однако защитник «Динамо» остался в клубе. Именно на Кубке Карьяла он получил травму руки, из-за которой не играл почти три месяца.

Олег Знарок в интервью рассказал о плане «Б» под Олимпиаду (видео)

Кирилл Капризов и Владимир Ткачев: Общий язык нашли. Теперь вместе ходим!

Кирилл Капризов и Владимир Ткачев 14 февраля будут биться в «зеленом дерби», а пока показывают, как дружат в сборной. На пресс-конференцию игроки пришли вместе.

– Чуть-чуть волнение есть, – начинает Капризов, для которого это дебютный вызов в основную сборную. – Первая сборная есть первая сборная, здесь другой уровень, другие игроки. Хотя многие хоккеисты в этой сборной тоже играли за молодежку.

– Пообщались с Олегом Знарком?
– Во время тренировки только.

– Много времени понадобится, чтобы найти взаимопонимание с партнерами? С тем же Ткачевым.
– Нашли уже. Вместе ходим (смеются).

– Все спорят, поедут ли игроки из НХЛ на Олимпиаду или нет. У вас реальный шанс попасть в Южную Корею, если их не будет.
– Надо пользоваться такими шансами. Сначала надо здесь попадать в состав сборной, а потом думать о другом.

Дальше отвечает чуть заскучавший Ткачев. Игрока «Ак Барса» позвали на Евротур в третий раз. Первый вызов был в феврале 2015-го на спаренные игры с Чехией, второй – на Кубок Карьяла-2016.

– Ощущения другие по сравнению с прошлыми поездками?
– Цель одна – выигрывать. На каждый турнир приезжаем побеждать, от сборной России ждут только побед. Настрой не меняется вне зависимости от того, кто приезжает в национальную команду и с кем нам играть.

– Берете шефство над молодыми ребятами? Над Капризовым, например, с которым вы тренировались в одном звене.
– Мы стараемся найти общий язык с ребятами из пятерки. Времени у нас мало. Будем стараться показать результат.

– Чем опасна сборная Финляндия?
– Это всегда организованная команда, хорошо играющая в пас. Они хорошо катаются, прессингуют. С ними нужно играть агрессивно и дисциплинированно. Должны реализовать все свои моменты, не транжирить их.

– Все правильно сказал, – подхватывает Капризов. – Это хорошая команда, всегда играют организованно и хорошо катаются. Нельзя расслабляться и надо играть в свой хоккей.

– Кирилл, трудно переключаться с клуба на сборную? У вас на следующей неделе очный матч, он очень важен для «Салавата».
– Согласен с этим.

– Договоримся, – предлагает один из журналистов.
– Такого нет, – отвергает Кирилл. – В сборной нормально перестраиваюсь. Даже маленько отключаешься от клуба, а потом все обратно.

– У вас настроение в сборной поднимается?
– После поражений, которые у клуба идут, настроение не очень хорошее. Тяжелый период. Остались две игры, надо их выигрывать, других шансов не будет.

Шансы на то, чтобы все-таки попасть в плей-офф у «Салавата» все еще есть. Для этого обязательно нужно побеждать «Ак Барс». Там уж Капризову будет не до дружбы с Ткачевым.

– Клуб вас не просил поберечь себя? В «Салавате» немало проблем, – последний вопрос снова заставляет немного загрустить улыбчивого Капризова.
– Такого нет. Играть надо так, как играешь, и показывать себя. Если будешь бояться – может, еще больше прилетит. Надо не думать об этом и играть в хоккей.

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