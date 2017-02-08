«Спасибо, что доверили быть капитаном России». Игроки – о первом дне в сборной
Капитан «Сибири» будет выполнять ту же роль и в сборной, а участники «Зеленого дерби» показывают, как дружить в одной команде.
Степан Санников: Мой идеал капитана – Александр Бойков
– Капитаном будет
Санников, ассистенты – Антипин и Прохоркин, – почти сразу сказал Олег Знарок на
пресс-конференции.
Логично, что первым к
прессе после тренера выходит именно немного удивленный, но довольный капитан.
– Это очень ответственно, – банально начинает Санников. – Спасибо большое
партнерам и тренерам, что доверили мне быть капитаном России. Как это было?
Всех собрали и объявили, что это буду я, очень удивился.
– Кто для вас идеал капитана?
– Александр Бойков, – тут Санников, поигравший на чемпионате мира с капитаном Овечкиным, немного удивляет. – Почему? У нас в раздевалке было все хорошо, он классно говорил и настраивал всех.
– Кто в вашем понимании лидер?
– Тот игрок, который показывает своей игрой, что нужно делать. Важно, чтобы все видели, что он отдается на все 100 процентов. Харизма на втором плане.
– Помогает, что из «Сибири» не вы один? – можно даже шутить, что «Сибирь» сейчас –
базовый клуб сборной.
– Конечно, в общении лучше, но мы и так со всеми отлично ладим.
Для Санникова капитанство уже не впервой: именно
Степан заменил по ходу сезона дисквалифицированного Евгения Артюхина. После
того, как он вернулся на лед, капитаном все равно остался Санников, начинавший
сезон ассистентом.
– У «Сибири» скоро важные матчи. Игра за сборную
вас вдохновит?
– Не знаю, – игрок надеялся, что про клуб его спрашивать не будут. – Посмотрим, что будет дальше. Загадывать не буду.
– Что изменилось в вас после чемпионата мира?
– Появилось больше уверенности в своих силах.
– Вы приехали в Петербург, а тут «-20». Греетесь?
– Мы приехали не греться, а работать на благо российского хоккея, показывать хорошую игру.
– А хотелось бы сыграть за сборную в
Новосибирске?
– Да, было бы очень приятно. У нас отличные болельщики.
– Дома будете
говорить, что были капитаном «Красной машины»?
– Это все и так увидят.
Все увидят уже третьего капитана сборной в нынешнем Еврохоккейтуре. На Кубке Первого канала с нашивкой выходил опытный Павел Дацюк. Сейчас «волшебник» вместе с другими игроками СКА готовится к решающим матчам регулярного чемпионата КХЛ в Новогорске. На Кубке Карьяла капитанство доверили Андрею Миронову, и он справился на «отлично». На новый этап Евротура он вызов не получил, зато оказался в списке Олимпийской сборной, которая сыграет на Кубке Словакии. Однако защитник «Динамо» остался в клубе. Именно на Кубке Карьяла он получил травму руки, из-за которой не играл почти три месяца.
Олег Знарок в интервью рассказал о плане «Б» под Олимпиаду (видео)
Кирилл Капризов и Владимир Ткачев: Общий язык нашли. Теперь вместе ходим!
Кирилл Капризов и Владимир Ткачев 14 февраля будут биться в «зеленом дерби», а пока показывают, как дружат в сборной. На пресс-конференцию игроки пришли вместе.
– Чуть-чуть волнение есть, – начинает Капризов, для
которого это дебютный вызов в основную сборную. – Первая сборная есть первая
сборная, здесь другой уровень, другие игроки. Хотя многие хоккеисты в этой
сборной тоже играли за молодежку.
–
Пообщались с Олегом Знарком?
– Во время тренировки только.
–
Много времени понадобится, чтобы найти взаимопонимание с партнерами? С тем же
Ткачевым.
– Нашли уже. Вместе ходим (смеются).
–
Все спорят, поедут ли игроки из НХЛ на Олимпиаду или нет. У вас реальный шанс
попасть в Южную Корею, если их не будет.
– Надо пользоваться такими шансами. Сначала надо здесь попадать в состав сборной, а потом думать о другом.
Дальше отвечает чуть заскучавший Ткачев.
Игрока «Ак Барса» позвали на Евротур в третий раз. Первый вызов был в феврале
2015-го на спаренные игры с Чехией, второй – на Кубок Карьяла-2016.
–
Ощущения другие по сравнению с прошлыми поездками?
– Цель одна – выигрывать. На каждый турнир приезжаем побеждать, от сборной России ждут только побед. Настрой не меняется вне зависимости от того, кто приезжает в национальную команду и с кем нам играть.
–
Берете шефство над молодыми ребятами? Над Капризовым, например, с которым вы
тренировались в одном звене.
– Мы стараемся найти общий язык с ребятами из пятерки. Времени у нас мало. Будем стараться показать результат.
–
Чем опасна сборная Финляндия?
– Это всегда организованная команда, хорошо играющая в пас. Они хорошо катаются, прессингуют. С ними нужно играть агрессивно и дисциплинированно. Должны реализовать все свои моменты, не транжирить их.
– Все правильно сказал, – подхватывает Капризов. – Это
хорошая команда, всегда играют организованно и хорошо катаются. Нельзя
расслабляться и надо играть в свой хоккей.
–
Кирилл, трудно переключаться с клуба на сборную? У вас на следующей неделе
очный матч, он очень важен для «Салавата».
– Согласен с этим.
–
Договоримся, – предлагает один из журналистов.
– Такого нет, – отвергает Кирилл. – В сборной нормально перестраиваюсь. Даже маленько отключаешься от клуба, а потом все обратно.
–
У вас настроение в сборной поднимается?
– После поражений, которые у клуба идут, настроение не очень хорошее. Тяжелый период. Остались две игры, надо их выигрывать, других шансов не будет.
Шансы на то, чтобы все-таки попасть в плей-офф у
«Салавата» все еще есть. Для этого обязательно
нужно побеждать «Ак Барс». Там уж
Капризову будет не до дружбы с Ткачевым.
–
Клуб вас не просил поберечь себя? В «Салавате» немало проблем, –
последний вопрос снова заставляет немного загрустить улыбчивого Капризова.
– Такого нет. Играть надо так, как играешь, и показывать себя. Если будешь бояться – может, еще больше прилетит. Надо не думать об этом и играть в хоккей.