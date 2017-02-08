Финны не захотели лететь на матч со сборной России в Якутию (видео, репортаж)
За год до Игр в Пхенчхане сборная России провела первую тренировку в «Юбилейном» перед вынесенным матчем с финнами в рамках шведского этапа Евротура.
БИЛЕТЫ ПО 2500 РУБЛЕЙ
Впервые с сентября сборная России сыграет в компактном «Юбилейном»
(6381 зритель). Тогда был контрольный матч против чехов на Кубке мира. А за
полгода до этого, в мае, тут проходили игры чемпионата мира. Россияне не
доехали, но там выступали канадцы, финны, американцы…
Вроде бы простой матч Евротура, но цены на хоккей приличные. Не
меньше, чем на какой-нибудь концерт или спектакль.
- Две тысячи на центр, тысяча – на боковую трибуну, - встречают
меня два мужичка. – В кассу можно не ходить, будет дороже.
Да, там остались только за 2500 рублей. А в разговоре у первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга спросили: «Правда, что билеты были и по 8000 рублей?»
- Это хорошо, что люди интересуются хоккеем и покупают все билеты, - ответил Ротенберг. – У нас ведь будет аншлаг, и команда об этом знает. Люди в Санкт-Петербурге живут хоккеем. Все пять миллионов жителей рады, что приезжает сборная и играет у них на глазах. На такой ажиотаж влияет все – и то, что тут проходил чемпионат мира, и победа на Универсиаде...
ПОКА НХЛ НЕ ЕДЕТ В КОРЕЮ
Вдогонку о финансах. Разговор, как всегда, зашел о хоккейной Лиге
чемпионов. Она никак не вписывается в сложный календарь КХЛ, где 60 матчей в
регулярке. Наша сторона предложила провести один или два матча между
победителем Лиги и обладателем Кубка Гагарина.
Но почему бы не сыграть турнир на троих, включив сюда еще и клуб, который взял Кубок Стэнли? Оказалось, что сторона НХЛ запросила очень большие деньги за такой проект. Больше пяти миллионов долларов. И отказалась от нашего варианта, когда зарабатываем вместе, а потом прибыль делим пополам.
Также удивляет позиция Международного олимпийского комитета (МОК),
который снял с себя всю финансовую нагрузку, переложив на Международный
олимпийский комитет (ИИХФ), а тот уже – на национальные федерации.
Так, Россия должна за страховки своих энхаэловцев (если они поедут
в Пхенчхан) заплатить 900 тысяч долларов. На эти деньги, с небольшой доплатой,
можно построить крытый каток, на котором будут тренироваться дети. Конечно, в
ФХР от такой перспективы не в восторге. По сути, нашей стороне выставили счет.
Во вторник прошла телеконференция ФХР с ИИХФ. Но статус-кво не
изменился. На сегодняшний день НХЛ не едет на Олимпиаду. Официальная позиция
будет озвучена до конца марта. Потом уже НХЛ должна составлять календарь на
следующий сезон. И там вместо Олимпиады вполне может быть «Матч звезд» в
Лас-Вегасе. Это независимая коммерческая лига, которая исходит из своих
бизнес-интересов.
«ДЕРЖИ ЯЗЫК ЗА ЗУБАМИ!»
Утром хоккеисты занимались в тренажерном зале. Вечером опять пошли
ненадолго в качалку на растяжку, затем – полтора часа ледовой тренировки. Прям
не матч Евротура, а знаменитые динамовские сборы в Пинске. Не по нагрузке, а
плотности рабочего дня.
На площадку вышли все хоккеисты, кроме приболевшего Виктора
Антипина. В розданном составе команды оказались два седьмых номера – Кирилл
Капризов и Сергей Шумаков. Интересно, как они его будут делить?
Судя по тому, как вратари работали с тренером Рашитом Давыдовым, завтра
Илья Самсонов точно не сыграет. Это будет Илья Сорокин или Игорь Шестеркин.
Скорее, второй – на радость питерской публике.
Руководитель скаутской службы сборной Алексей Жамнов полтора часа
о чем-то совещался на трибуне со своим учителем Владимиром Юрзиновым. Это был
настоящий совет в Филях.
- Ничего им не рассказывай! Держи язык за зубами! – Юрзинов
посоветовал Жамнову, когда проходил мимо прессы. Еще и генменеджер «Спартака»,
Алексей Юрьевич попросил дождаться окончания регулярного чемпионата. Вот тогда
он заговорит. Но лично мне и так понятно, что у «красно-белых» будет новый
главный тренер.
СБОРНАЯ ЕДЕТ В РЕГИОНЫ
Кстати, матчи Еврочеленджа – контрольный турнир в марте перед
чемпионатом мира – могут пройти в Ярославле, Челябинске, Казани. Давно сборная
России не выезжала в регионы. Помню, такой рывок был сделан в Смоленск в 2011
году, когда в штаб сборной еще входил Андрей Назаров, а в воротах играл его
одноклубник по «Сан-Хосе» Евгений Набоков.
Стадиончик маленький, на 1000 зрителей. Но для Смоленска это было
большое событие. Другое дело, что не все федерации соглашаются ехать в
российскую глубинку. Так, финнов звали в Якутию, где добывает алмазы один из
спонсоров сборной России. Предложение поступало много раз. Но финны не захотели
лететь из «-9» (Хельсинки) в «-28» (Саха), одобрив только Санкт-Петербург.
Поэтому тут и сыграем в четверг. Ровно за год до Пхенчхана.
СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
на тренировке в «Юбилейном»
Вратари
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
Илья Самсонов
Красные
Алексей Береглазов – Илья Любушкин
Анатолий Голышев – Владимир Ткачев – Кирилл Капризов
Синие
Дамир Мусин – Альберт Яруллин
Сергей Шумаков – Максим Шалунов – Степан Санников
Белые
Владислав Гавриков – Захар Арзамасцев
Алексей Кручинин – Андрей Светлаков – Максим Мамин
Черные
Егор Рыков – Максим Осипов
Артем Федоров – Николай Прохоркин – Константин Окулов, Максим
Карпов