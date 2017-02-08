Финны не захотели лететь на матч со сборной России в Якутию (видео, репортаж)

За год до Игр в Пхенчхане сборная России провела первую тренировку в «Юбилейном» перед вынесенным матчем с финнами в рамках шведского этапа Евротура.

БИЛЕТЫ ПО 2500 РУБЛЕЙ

Впервые с сентября сборная России сыграет в компактном «Юбилейном» (6381 зритель). Тогда был контрольный матч против чехов на Кубке мира. А за полгода до этого, в мае, тут проходили игры чемпионата мира. Россияне не доехали, но там выступали канадцы, финны, американцы…

Вроде бы простой матч Евротура, но цены на хоккей приличные. Не меньше, чем на какой-нибудь концерт или спектакль.

- Две тысячи на центр, тысяча – на боковую трибуну, - встречают меня два мужичка. – В кассу можно не ходить, будет дороже.

Да, там остались только за 2500 рублей. А в разговоре у первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга спросили: «Правда, что билеты были и по 8000 рублей?»

- Это хорошо, что люди интересуются хоккеем и покупают все билеты, - ответил Ротенберг. – У нас ведь будет аншлаг, и команда об этом знает. Люди в Санкт-Петербурге живут хоккеем. Все пять миллионов жителей рады, что приезжает сборная и играет у них на глазах. На такой ажиотаж влияет все – и то, что тут проходил чемпионат мира, и победа на Универсиаде...

ПОКА НХЛ НЕ ЕДЕТ В КОРЕЮ

Вдогонку о финансах. Разговор, как всегда, зашел о хоккейной Лиге чемпионов. Она никак не вписывается в сложный календарь КХЛ, где 60 матчей в регулярке. Наша сторона предложила провести один или два матча между победителем Лиги и обладателем Кубка Гагарина.

Но почему бы не сыграть турнир на троих, включив сюда еще и клуб, который взял Кубок Стэнли? Оказалось, что сторона НХЛ запросила очень большие деньги за такой проект. Больше пяти миллионов долларов. И отказалась от нашего варианта, когда зарабатываем вместе, а потом прибыль делим пополам.

Также удивляет позиция Международного олимпийского комитета (МОК), который снял с себя всю финансовую нагрузку, переложив на Международный олимпийский комитет (ИИХФ), а тот уже – на национальные федерации.

Так, Россия должна за страховки своих энхаэловцев (если они поедут в Пхенчхан) заплатить 900 тысяч долларов. На эти деньги, с небольшой доплатой, можно построить крытый каток, на котором будут тренироваться дети. Конечно, в ФХР от такой перспективы не в восторге. По сути, нашей стороне выставили счет.

Во вторник прошла телеконференция ФХР с ИИХФ. Но статус-кво не изменился. На сегодняшний день НХЛ не едет на Олимпиаду. Официальная позиция будет озвучена до конца марта. Потом уже НХЛ должна составлять календарь на следующий сезон. И там вместо Олимпиады вполне может быть «Матч звезд» в Лас-Вегасе. Это независимая коммерческая лига, которая исходит из своих бизнес-интересов.

«ДЕРЖИ ЯЗЫК ЗА ЗУБАМИ!»

Утром хоккеисты занимались в тренажерном зале. Вечером опять пошли ненадолго в качалку на растяжку, затем – полтора часа ледовой тренировки. Прям не матч Евротура, а знаменитые динамовские сборы в Пинске. Не по нагрузке, а плотности рабочего дня.

На площадку вышли все хоккеисты, кроме приболевшего Виктора Антипина. В розданном составе команды оказались два седьмых номера – Кирилл Капризов и Сергей Шумаков. Интересно, как они его будут делить?

Судя по тому, как вратари работали с тренером Рашитом Давыдовым, завтра Илья Самсонов точно не сыграет. Это будет Илья Сорокин или Игорь Шестеркин. Скорее, второй – на радость питерской публике.

Руководитель скаутской службы сборной Алексей Жамнов полтора часа о чем-то совещался на трибуне со своим учителем Владимиром Юрзиновым. Это был настоящий совет в Филях.

- Ничего им не рассказывай! Держи язык за зубами! – Юрзинов посоветовал Жамнову, когда проходил мимо прессы. Еще и генменеджер «Спартака», Алексей Юрьевич попросил дождаться окончания регулярного чемпионата. Вот тогда он заговорит. Но лично мне и так понятно, что у «красно-белых» будет новый главный тренер.

СБОРНАЯ ЕДЕТ В РЕГИОНЫ

Кстати, матчи Еврочеленджа – контрольный турнир в марте перед чемпионатом мира – могут пройти в Ярославле, Челябинске, Казани. Давно сборная России не выезжала в регионы. Помню, такой рывок был сделан в Смоленск в 2011 году, когда в штаб сборной еще входил Андрей Назаров, а в воротах играл его одноклубник по «Сан-Хосе» Евгений Набоков.

Стадиончик маленький, на 1000 зрителей. Но для Смоленска это было большое событие. Другое дело, что не все федерации соглашаются ехать в российскую глубинку. Так, финнов звали в Якутию, где добывает алмазы один из спонсоров сборной России. Предложение поступало много раз. Но финны не захотели лететь из «-9» (Хельсинки) в «-28» (Саха), одобрив только Санкт-Петербург.

Поэтому тут и сыграем в четверг. Ровно за год до Пхенчхана.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

на тренировке в «Юбилейном»

Вратари

Игорь Шестеркин

Илья Сорокин

Илья Самсонов

Красные

Алексей Береглазов – Илья Любушкин

Анатолий Голышев – Владимир Ткачев – Кирилл Капризов

Синие

Дамир Мусин – Альберт Яруллин

Сергей Шумаков – Максим Шалунов – Степан Санников

Белые

Владислав Гавриков – Захар Арзамасцев

Алексей Кручинин – Андрей Светлаков – Максим Мамин

Черные

Егор Рыков – Максим Осипов

Артем Федоров – Николай Прохоркин – Константин Окулов, Максим Карпов