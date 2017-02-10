Чемпион должен быть голодным! Или почему Знарок снова победил на Евротуре

Обозреватель «Советского спорта» – о том, за счет чего молодые и экспериментальны е сборные России побеждают чаще, чем звездные составы.

Нет, ну действительно, если вынести за скобки три матча Кубка Первого канала в Москве, то в остальных вот уже четырех поединках Евротура наш тренерский штаб не просто идет на эксперименты.

Он дико рискует! Восемь дебютантов в сборной на Шведских играх… Ну куда это? Это все равно, что в казино все деньги на восьмерку поставить и ждать чуда.

Но ставка работает! Джек-пот выпадает раз за разом. Вот уже четыре раза кряду. Трижды мы сорвали куш в Хельсинки на Кубке Карьяла. И вот теперь в Санкт-Петербурге снова победили.

И ведь не просто вымучили матч. Все было сделано красиво. Первыми открыли счет, дали сопернику отыграться в третьем периоде. Затем добавили и изящно подсекли финнов в концовке. С легкой руки игрока с самой голевой фамилией в мире – Толи Голышева.

Ну а все же почему победили?

Ведь не может же вести четыре раза кряду. А все очень просто. Никому и не везет. Да и хоккей – не рулетка. Как говорит мой мудрый коллега, обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин: «Если все от удачи зависит, на которую так часто сетуют тренеры и игроки, зачем вообще тренироваться?»

Но дело, по-моему, и не только в тренировках… Потому что сборной нужны не просто мастера. Ей необходимы не просто зрелые и талантливые, но еще и предельно мотивированные игроки.

Не хочется быть циником, но.... Я уже больше 15 лет работаю журналистом на разных турнирах сборной. От контрольных матчей – до олимпийских игр.

И всегда игроки на этих соревнованиях говорят примерно одни и те же слова: «Играть за сборную – огромная честь. Мы всегда горды тем, что нас вызвали в национальную команду и т.п…»

Мне иногда уже кажется, что они эти слова твердят на автомате. И я вижу, что ничего у них в глазах в этот момент не загорается. Не то, что это совсем уж неправда… Где-то у каждого из нас есть в душе уголок, где и Родина, и любовь к ней. Но только одной любви к Родине для мотивации в современном профессиональном спорте, увы, недостаточно.

Да и народ ведь не обманешь. Он ведь в 90-е всякого навидался. Не зря ведь таксист из фильма «Брат-2», заявлял, что «Родина – там, где задница в тепле». Потому что когда на Родине было, мягко говоря, тревожно и несладко, многие потянулись за кордон. И устроились там, где комфортней и теплее. Хоккеисты – в том числе.

Поэтому сейчас бывает, что наши знаменитые звезды красиво о Родине говорят. А потом сливают финнам на Олимпиаде или ЧМ – 1:3. И не особенно переживают при этом. Ну не пошло, ну проиграли… Это ведь спорт.

Мне кажется, не надо хоккеистов за это винить. Они не хуже и не лучше нас. Такие же. Просто надо понять, что сейчас игрокам нужны другие стимулы. Более личные. Те, что поближе к телу.

Вот посмотрите, кто вчера в матче с финнами отличился.

Счет в матче открыл Алексей Кручинин. Человек первый раз за сборную играл! А ему уже 25 лет. Он прекрасно понимает, что вот этот его первый шанс – скорее всего и последний. Профукаешь его – и другого никогда уже не дадут.

А игрок сборной – немного другой статус. И в лиге сразу по-другому на тебя смотрят. И партнеры, и тренеры, и руководители клубов. И у агента твоего лишний козырь на руках.

Второй гол, решающий – у Голышева. А вы сосчитали сколько раз комментаторы «Матч ТВ» за время трансляции повторили историю о словах бывшего тренера «Автомобилиста» Андрея Разина? О том, что «Голышев – трубач, который сидит в оркестровой яме и фальшивит».

И новый наставник Владимир Крикунов форвардом-голеод ором тоже не шибко доволен. Поговаривают об обмене…

Надо Голышеву себя в сборной сейчас показывать? Да еще как! И не только ради сборной. Ради своей будущей клубной карьеры – тоже. Анатолий ведь еще перед матчем простодушно брякнул, что если «Автомобилист» обменяет его в СКА, он будет не против.

Еще один герой матча – вратарь Шестеркин. И снова Знарок грамотно сыграл на честолюбии юного вратаря. Выставил его на клубную дуэль – против более опытного Коскинена, партнера по Шестеркина в клубе. И вновь не прогадал, сработало. Потому что проиграешь на глазах тренера в сборной – можешь сесть в запас и в СКА.

Да ведь и обратных примеров тоже полно. Помните, как мы в 2013-м нарвались на чемпионате мира на молодую американскую команду? 3:8 в четвертьфинале!

А в Москве в 2016 в полуфинале, что с нами сделали финны, «усиленные» юниорами из молодежной сборной? Отправили сражаться за третье место…

И что же получается?

Пусть Олимпиада – особый статусный турнир. Но вот на все остальные соревнования, которые проводятся чаще – Евротуры, чемпионаты мира…

На них в сборную должны вызываться лучшие. Но лучшие из тех, кому еще есть куда расти. Лучшие из тех, кто еще хочет кому-то что-то доказать. И ради этого выше головы может прыгнуть.

А те, кто все уже всем доказал… Что им в сборной на Евротуре или чемпионата мира делать? Ради чего жилы рвать? Ради красивых разговоров о чести страны и мощи «Красной Машины»?

Бросьте, разговоры в спорте мало, что решают.

Будущий чемпион просто голодным должен быть. До первой медали на шее, до славы, до поздравлений Путина в раздевалке. И до контрактов, как у Ковальчука или Дацюка в том числе.

Вот тогда он порвет ради победы и себя, и соперника. А красивые разговоры – это для интервью в прессе.