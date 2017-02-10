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Сергей Федоров: Без энхаэловцев Олимпиада осиротеет

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Федоров: Без энхаэловцев Олимпиада осиротеет
Источник: «Советский спорт»

После открытой тренировки главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров рассказал о своем включении в сотню лучших игроков НХЛ, грядущей Олимпиаде в Корее и подготовке армейцев к решающей стадии чемпионата.

- Вас включили в почетный список «100 лучших игроков за всю историю НХЛ». В ЦСКА не остались в стороне от этого события?
- Команда поздравила меня, спасибо. Было очень трогательно. Конечно, есть игроки, которые заслуживали попасть, в этот список, но их туда не включили. Была создана комиссия из 58 человек, было много критериев, и человеческий фактор, конечно, присутствовал.

- Сейчас главная хоккейная тема – об участии игроков из НХЛ в Олимпиаде-2018 в Корее. Вам посчастливилось сыграть на трех больших Олимпиадах…
- Не знаю, кто выиграет, если энхаэловцы не примут участие в Олимпиаде. Если они приедут, то состав хоккейного турнира будет более интересным, более профессиональным. В случае если они не приедут, это уже будут другие Игры. Без энхаэловцев Олимпиада осиротеет.

- Вернемся к делам домашним. Как готовится ЦСКА к решающей стадии чемпионата?
- Сейчас работаем над физическими качествами игроков, над выносливостью. Будем довольны, если поднимем трофей над головой. Этой задачи никто с нас не снимал. Идет рабочий процесс, он довольно сложно дается некоторым игрокам, потому что не все с такими нагрузками раньше сталкивались. Происходит много интересного. Ребята держат удар, им тяжело, но они стараются показать свои лучшие качества на фоне сильной усталости.

- Насколько важно и принципиально занять первое место в регулярном чемпионате, чтобы в плей-офф получить преимущество своего поля?
- Когда до конца осталось три игры, о принципиальности говорить не стоит, но мы будем стремиться к этому. Сделаем всё, что сможем. Если конкурент нам поможет, то будет нужный результат. Уже готовимся к первому раунду плей-офф, там легких соперников не бывает. Вспомните хотя бы «Слован» в прошлом сезоне. Неважно, выше ты соперника в таблице или нет, плей-офф – совсем другая игра. Здесь каждая ошибка на вес золота. Важно в трех последних матчах регулярного чемпионата показать ту игру, с которой пойдем в плей-офф.

- О первом кубковом сопернике наверняка задумывались?
- Нет, не думал о том, какой из соперников предпочтительнее. В плей-офф интенсивность игры другая, все сражаются от ножа. Каждая из команд хочет выйти и выиграть. У всех равные шансы.

- Недавно воспитанник ЦСКА Алексей Марченко был выставлен «Детройтом» на драфт отказов, с которого его взял «Торонто». Вы проявляли интерес к этому защитнику?
- С Марченко не связывались, у него есть свой представитель, с которым мы в контакте. Это несложное дело.

- Оцените возвращение Джеффа Плэтта в ЦСКА.
- Плэтт никогда не был для нас загадкой. Знали, что он вольется в коллектив. Джефф – трудолюбивый, работоспособный игрок, показывает агрессивный хоккей. Хотелось бы пожелать ему стабильности и уйти от тех ошибок, которые преследовали его в прошлом сезне.

- Имеете в виду ненужные удаления в плей-офф, которые повлекли дисквалификацию?
- И это тоже.

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