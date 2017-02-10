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Борис Майоров: Результат радует, но в игре сборной России есть и два минуса

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: Результат радует, но в игре сборной России есть и два минуса
Источник: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров разбирает матч сборной России с финнами, в котором наша команда победила 2:1.

- Безусловно, я полностью удовлетворен результатом, - улыбается Борис Майоров. – Ведь жить с отрицательными эмоциями сложнее и неприятнее. Победа есть победа! В памяти останется результат, а не содержание игры.

В этом матче, равно как и во всех предыдущих поединках Евротура, команда Олега Знарка вновь продемонстрировала хорошую самоотдачу и крепкий командный дух.

Порадовала игра вратаря. Игорь Шестеркин был надежен. Я не думаю, что тренеры специально устроили ему дуэль с другим голкипером СКА Микко Коскиненом. Шестеркину доверили ворота в первую очередь потому, что матч проходил в Санкт-Петербурге. Там для Игоря более привычная атмосфера, его поддерживает публика.

Чемпион должен быть голодным! Или почему Знарок снова победил на Евротуре

Еще один приятный момент – россияне не уступали финнам в единоборствах. А ведь это всегда было самой сильной стороной сборной Суоми. И раньше мы им частенько проигрывали именно в этом компоненте.

Финский хоккей долгое время ориентировался на силовой, максимально агрессивный канадский стиль. Сейчас к нему добавилась еще и добротная комбинационная игра. И вот с этим сочетанием бороться порой бывает очень сложно.

Но наши молодые ребята сопернику не уступили! И это хороший плацдарм, с которого в будущем можно прыгнуть выше.

Олег Знарок: Что-что, какой еще остроты нам не хватало? (видео)

- Но есть ведь и минусы.
- В комбинационной игре финны смотрелись лучше наших. Игра в пас у россиян оставляет желать лучшего. Вот обратите внимание, у наших соперников никогда не было проблем с организацией атаки. У финна, владеющего шайбой, всегда было, как минимум, два хода для продолжения комбинации. Ему всегда помогали два партнера.

Мы же атаковали одним, максимум двумя игроками. Третий уже не успевал убежать в отрыв. Начало атаки строилось у россиян, как правило, на длинном пасе защитника. А это не всегда удобно. Потому что форварды после отбора шайбы еще не готовы. И зачастую такие выпады тут же захлебывались. Партнеры не успевали поддержать своего товарища. Это серьезное обстоятельство, которое сказывается на результативности.

- Еще больше на нее влияет игра в неравных составах.
- И тут нам тоже пока похвастаться нечем. Конечно, надо сделать скидку на то, что команда только собралась, что в ней много новых сочетаний… Но об этом тоже надо думать заранее. И, приглашая игрока в сборную команду, прикидывать – где и как его использовать. В том числе держа в уме и спецбригады на розыгрыш лишнего. Смотреть, как он справляется в клубе с этой ролью.

- И все же на лицо феномен – Знарок в этом сезоне постоянно побеждает с так называемым экспериментальным составом. В чем секрет?
- Я уж говорил: сборная России добивается успеха за счет самоотдачи, надежной игры вратаря и крепкой обороны. И пусть состав у нас сейчас не сильнейший. Но в команде собраны игроки, которые в своих клубах на виду, на первых ролях.

Напомним, что завтра, 11 февраля сборная России сыграет с командой Швеции. Начало матча – в 17.30 (мск).

«Круто, что сказать!» Эмоции яркой сборной России после новой победы (видео)

Матч

Россия - Финляндия - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Кручинин (Светлаков, Рыков), 35:08 (1:0). Палола (Хаапала, Саллинен), 40:37 (1:1). Голышев (Ткачёв, Арзамасцев), 58:34 (2:1).

Место и дата

09 февраля 19:30, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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