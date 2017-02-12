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«Чудеса! Это рекорд!» Как сборная России выиграла Евротур уже в феврале (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анатолий Голышев
Анатолий ГолышевИсточник: Global Look Press

Сборная России победила чехов в Гетеборге (4:2) и досрочно стала чемпионом Евротура – впервые с 2013 года!

Главная новость дня – Андрей Светлаков избежал сотрясения мозга. По крайней мере, он сам об этом говорит. И не только говорит, но и ходит на своих двоих. Когда в субботу в матче со шведами он сразу же попал под убойный силовой прием Фредерика Хендемарка, то показалось, Светлаков не избежит четвертого сотрясения мозга в карьере – и второго за месяц.

Но обошлось, хотя главный тренер сборной России Олег Знарок решил не ставить Андрея в состав: «Думаю, мы лучше его пожалеем».

Место в воротах доверили Илье Самсонову – получается, каждый вратарь на Шведских Играх провел по одному матчу. Запасным стал Игорь Шестеркин. А еще вышел защитник Виктор Антипин, который из-за болезни пропустил два поединка – с финнами в Санкт-Петербурге и шведами.

Матч проходил в Гетеборге при полупустых трибунах. Шведы в полдень воскресенья нашли себе занятие поинтереснее, чем смотреть на то, как Россия бьется с Чехией. Сравните с тем, сколько зрителей собирали такие же матчи на Кубке Первого канала, в которых не выступали россияне – тысяч по 5-6.

Игра началась в размеренном темпе, но в середине первого периода Россия получила большинство, Максим Шалунов отдал передачу, и Сергей Шумаков нанес прекрасный щелчок с правого фланга. Даже на колено привстал, всю душу вложил в бросок, отправив шайбу точно в девятку.

После перерыва чехи сравняли счет, когда Самсонов после дальнего броска отбил шайбу перед собой. На добивании мы не подчистили, и Ленц успел на добивание.

Потом еще Чехия тоже реализовала большинство, и показалось, что соперник перехватил инициативу. Но потом забивали только россияне.

2:2 – опять отличилось первое звено: Кирилл Капризов – на Владимира Ткачева, а тот – на Анатолия Голышева. Форвард «Автомобилиста» победно вскинул руки.

Толя-Гол в трех матчах за сборную набрал уже 4 (2+2) очка. А вот в команде КХЛ – 15 (6+9) очков в 46 играх. Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прав, когда говорит, что Голышев в клубе выглядит иначе. Это очевидно. Другой вопрос – почему так происходит?

3:2 едва не стало, когда Владимир Ткачев выскочил на чешского вратаря, но не смог его переиграть. Сзади цепляли, поэтому арбитры назначили штрафной бросок. Однако и его Ткачев не использовал.

И все-таки 3:2 – опять отличились ребята из «Сибири», теперь уже Шумаков на Шалунова в большинстве.

4:2 – снова Шумаков на Шалунова. Сибиряки рулят!

Потрясающе играет молодая сборная России. С учетом «Кубка Карьялы» - шесть побед в шести матчах! Вообще же в этом сезоне россияне проиграли только однажды – дома шведам на Кубке Первого канала.

И знаете, сборная России набрала уже 24 очка в общем зачете Евротура. На соперников можно уже не оглядываться. Кубок наш!

Последний раз Россия побеждала в Евротуре в 2013 году, еще при Билялетдинове. Также были победы в 2011, 2009, 2008, 2006, 2005 годах. Но никогда наша команда не побеждала так досрочно. Ведь теперь Чешские Игры (27-30 апреля) не имеют спортивного смысла. Только тренировочный междусобойчик перед чемпионатом мира.

А туда должны поехать очень многие молодые ребята из нашего состава. Кто, если не они? Лучшие!

Матч

Россия - Чехия - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы:

Шумаков (Шалунов), 11:40 (1:0 - бол.). Ленц 21:33 (1:1). Радил (Полашек), 31:25 (1:2 - бол.). Голышев (Ткачёв, Капризов), 35:30 (2:2). Шалунов (Шумаков), 46:23 (3:2 - бол.). Шалунов (Шумаков), 54:14 (4:2).

Место и дата

12 февраля 14:00, Скандинавиум, Онлайн-трансляция

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