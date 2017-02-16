«Йокерит» или «Витязь»? Неважно». СКА уже общается в стиле плей-офф (видео)
Знарок,
Ковальчук, Шипачев и Буцаев – о том, как «Сочи» попрощался с плей-офф, а СКА после
двух поражений подряд снова победил.
«СКА с «Сочи» выглядел свежее, чем со «Спартаком»
Пропущенных голов Вячеславу Буцаеву долго ждать не пришлось:
Никита Гусев забил уже через минуту и десять секунд после стартового
вбрасывания. А вот Олега Знарка на пресс-конференции главный тренер «Сочи»
ожидает почти минуту, копаясь в телефоне.
– С победой и удачи в плей-офф, – Буцаев описывает
матч в трех словах, надеясь поскорее отделаться, но один вопрос к нему все-таки
есть.
– С чем связано то, что на первых минутах команда оказалась не готова?
– Не могу однозначно ответить на этот вопрос. Конечно, нельзя допускать столько ошибок и играть втроем – по-моему, девять минут. Это одна из причин.
Олег Знарок свою речь начинает с очевидной вещи:
– Мы выглядели намного свежее, чем в прошлой игре.
– Прошел один день. Что изменилось?
– Каждый день влияет на вывод из-под нагрузок.
– Кто в плей-офф был бы предпочтительнее: «Йокерит» или «Витязь»? – на этот вопрос главный тренер СКА, может, и ответил бы, но сотрудник армейцев просит спрашивать только об игре.
– В третьем периоде спал темп. Не хватает физики после сбора в Новогорске или уже
играли по счету?
– Думаю, по счету.
«Об удалении не жалею»
Илья Ковальчук говорит больше всех и продолжает самое скучное общение с
журналистами в сезоне.
– Мы хорошо сыграли с первых минут, собранно, – рассуждает Ковальчук. – Шли на ворота, забивали трудовые голы, поэтому и победили. По сравнению с прошлым проигранным матчем ничего не изменилось.
– Не жалеете, что не сдержались в эпизоде, когда заработали удаление?
– Не жалею, – Ковальчуку после упущенного момента было так досадно, что он ударил игрока «Сочи» клюшкой.
– В плей-офф будет очень важным большинство.
– О проблемах в большинстве не надо говорить, над этим надо работать.
– Матчи навылет вам начинать с «Витязем» или «Йокеритом».
– Неважно, с кем играть в плей-офф, там совсем другой хоккей.
Дубль Вадима Шипачева никого не удивляет и его скромность – тоже.
– Отдохнули чуть-чуть. Дубль
получился благодаря партнерам, здорово отдали, – говорит форвард СКА.
– Важно выиграть матчи до плей-офф?
– В каждом матче хочется выигрывать. Не получилось до этого - сегодня выиграли, молодцы.
– Команда готова к плей-офф?
– Есть всегда к чему стремиться.
Сейчас СКА стремится к первому месту в турнирной таблице Западной конференции, чтобы получить преимущество своей площадки. Для этого в субботу петербуржцам нужно обыграть «Торпедо», а «Спартаку» снова победить армейцев, но уже московских.