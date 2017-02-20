Кубок Гагарина, ответные матчи ЛЕ и бой Минакова. Что смотреть на этой неделе

«Советский спорт» рассказывает о главных событиях предстоящей недели.

ПОНЕДЕЛЬНИК (20 ФЕВРАЛЯ)

Футбол

В рамках 1/8 финала Кубка Англии лондонский «Арсенал» на выезде сыграет против «Саттон Юнайтед».

В рамках 23-го тура чемпионата Испании «Малага» встретится с «Лас-Пальмас».

Хоккей

В НХЛ пройдут матчи регулярного чемпионата, в том числе игры «Айлендерс» - «Нью-джерси» и «Ванкувер» - «Филадельфия».

Баскетбол

В Единой Лиге ВТБ УНИКС сыграет против «Химок».

Смешанные единоборства

В Галифаксе (Канада) пройдет турнир ГАС Fight Nights 105. В главном поединке Деррик Льюис сразится против Трэвиса Брауна.

ВТОРНИК (21 ФЕВРАЛЯ)

Футбол

Матчами «Байер» (Германия) - «Атлетико» (Испания) и «Манчестер Сити» (Англия) - «Монако» (Франция) продолжится плей-офф Лиги чемпионов.

Хоккей

В КХЛ настала пора матчей плей-офф. В ¼ финала Западной конференции состоятся четыре матча: «Лдокомотив» - «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва) - «Торпедо», СКА - «Витязь» и ЦСКА - «Йокерит».

В Регулярном чемпионате НХЛ две игры: «Сент-Луис» - «Флорида» и «Аризона» - «Анахайм».

Баскетбол

В баскетбольной Лиге чемпионов пройдут четыре матча 1/16 финала.

СРЕДА (22 ФЕВРАЛЯ)

Футбол

В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» (Испания) примет «Лестер» (Англия), а «Порту» (Португалия) - «Ювентус» (Италия).

Пройдут два ответных матча 1/16 финала Лиги Европы. Французский «Сент-Этьен» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» (Англия). В другой игре «Краснодар» на выезде сыграет против турецкого «Фенербахче». Напомним, что первая игра завершилась победой российской команды с минимальным счетом — 1:0.

Московский «Локомотив» проведет товарищескую игру против «Стремсгодсета», а «Валенсия» и «Реал» сыграют в рамках 16-го тура чемпионата Испании, который был перенесен.

Хоккей

В Восточной конференции пройдут матчи ¼ финала: «Авангард» - «Адмирал», «Трактор» - «Барыс», «Металлург» (Мг) - «Куньлунь Ред Стар» и «Ак Барс» - «Салават Юлаев».

А в НХЛ продолжаются игра регулярного чемпионата.

Баскетбол

Состоятся четыре игры ответных матчей 1/16 финала Лиги чемпионов.

ЧЕТВЕРГ (23 ФЕВРАЛЯ)

Футбол

Состоятся ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. «Зенит» дома сыграет против «Андерлехта» (Бельгия) (первый матч — 0:2), а «Ростов» на выезде встретится со «Спартой» (Чехия) (первый матч — 4:0).

Хоккей

Пройдут вторые матчи ¼ финала Западной конференции КХЛ.

В НХЛ три матча «регулярки», в одном из которых «Филадельфия» примет «Вашингтон».

Баскетбол

В рамках Евролиги ЦСКА на своей площадке примет израильский «Маккаби» (Тель-Авив).

Смешанные единоборства

В Химках пройдет турнир Fight Nights Global 59. В главном поединке бойцовского шоу Виталий Минаков подерется с Ди Джеем Линдерманом.

Бокс

В Нижнем Тагиле Дмитрий Бивол проведет бой за титул «временного» чемпиона мира по версии ЦИФ в полутяжелом весе против Роберта Берриджа.

ПЯТНИЦА (24 ФЕВРАЛЯ)

Хоккей

Состоятся вторые матчи в ¼ финала Восточной конференции. В НХЛ пройдут игры регулярного чемпионата.

Баскетбол

В Евролиге УНИКС на выезде сыграет против греческого «Панатинаикоса». В НБА — очередные матчи регулярного чемпионата.

СУББОТА (25 ФЕВРАЛЯ)

Футбол

Пройдут очередные игры национальных первенств: АПЛ, Лига 1, чемпионат Украины.

В Англии «Лестер» примет «Ливерпуль», а во Франции «ПСЖ» в гостях встретится с «Марселем».

Хоккей

Пройдут матчи ¼ финала Западной конференции КХЛ. В НХЛ — матчи регулярного чемпионата, в том числе игра «Нэшвилл» - «Вашингтон».

Баскетбол

В НБА состоятся матчи «регулярки».

Волейбол

Пройдут игры Суперлиги, в том числе матч «Зенит-Казань» - «Локомотив».

Бокс

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет бой против Джеральда Вашингтона.

ВОСКРЕСЕНЬЕ (26 ФЕВРАЛЯ)

Футбол

Пройдут игры чемпионатов в Испании, Германии, Италии.

Из самых интересных матчей можно выделить: «Атлетико» - «Барселона», «Бетис» - «Севилья», «Вильярреал» - «Реал», «Бавария» - «Гамбург», «Лейпциг» - «Кельн», «Интер» - «Рома», «Наполи» - «Аталанта» и «Ювентус» - «Эмполи».

Хоккей

В Восточной конференции КХЛ пройдут матчи ¼ финала. В НХЛ — очередные игры «регулярки».

Баскетбол

В Единой Лиге ВТБ сыграют ЦСКА и УНИКС. В НБА — матчи регулярного чемпионата.

Смешанные единоборства

Болгарский боец Благой Иванов будет защищать свой титул чемпиона организации WSOF в тяжелом весе против Шона Джордана.