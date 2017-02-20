Светлана Ишмуратова: Военные игры станут захватывающим спортивным зрелищем

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заместитель по работе с личным составом ЦСКА Светлана Ишмуратова.

- Вы являетесь заместителем по работе с личным составом ЦСКА. Расскажите, в чем особенность предстоящих Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля?

- Эти соревнования сродни Олимпийским играм среди военнослужащих. Вы знаете, что многие олимпийцы заняты не только спортивной карьерой, но и находятся на военной службе? Очень многие известные спортсмены в первую очередь – действующие военнослужащие. И наша сборная тому отличный пример!

Конечно же, не могу не отметить, что сегодня, когда мир потрясают различного рода катаклизмы, в том числе и геополитические противоречия, неоднозначные допинговые разбирательства в спорте, роль и значение Всемирных военных игр в поддержании военно-спортивно го сотрудничества, да и в целом налаживании отношений между странами становятся колоссальными. И меня очень радует, что в Играх примут участие спортсмены более чем из 25 стран, они разыграют 44 комплекта медалей в семи видах спорта. Уверена, что для наших болельщиков Игры станут захватывающим спортивным зрелищем.

- Кто из известных спортсменов выступит за сборную России на Играх?

- Олимпийский чемпион в шорт-треке Руслан Захаров, биатлонисты Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елиссев, Татьяна Акимова. В лыжных гонках тоже представительный состав: за нашу команду выступит призер Олимпиады-2014 Илья Черноусов, в горных лыжах хотелось бы отметить Александра Хорошилова, а в спортивном ориентировании – Эдуарда Хренникова.

Важно психологически настроить спортсменов на победу.

- Как будете это делать?

- Планирую организовать им встречу с нашими легендарными олимпийскими чемпионами Анатолием Алябьевым, Николаем Зимятовым, Любовью Егоровой, Галиной Куклевой, Надеждой Талановой и Евгенией Арбузовой-Медвед евой. Эта встреча поможет ребятам подпитаться победным духом. Это чемпионы, которые выступали за Центральный спортивный клуб Армии. ЦСКА - настоящая кузница олимпийцев, за 93 года клуб подготовил больше 400 тысяч спортсменов. И больше 15 тысяч из них стали чемпионами СССР и России. Вы представляете?

- Расскажите, пожалуйста, про Эстафету огня.

- Эстафета огня впервые проводится на зимних Всемирных военных играх, чтобы максимально приблизить предстоящие Игры к зимней Олимпиаде в Сочи. Важно подчеркнуть статус Игр. Повторюсь, их недаром называют Олимпийскими играми среди военнослужащих. Хотелось бы, чтобы все увидели красоту наших Игр.

Организаторы постарались сделать Эстафету по настоящему зрелищным событием. Маршрут Эстафеты была продуман таким образом, чтобы продемонстрирова ть уникальность, разнообразность и богатство нашей страны. Сама Эстафета началась 11 февраля, одновременно в четырех военных округах и на Северном флоте России. Огонь зажгли в наиболее ярких географических точках Калининградской, Мурманской, Сахалинской, Челябинской областей и Кабардино-Балкар ской Республики.

А 23 февраля на концерте в Кремлевском дворце ко Дню защитника Отечества пройдет следующий этап эстафеты – объединение огня. После этого лампада с огнем отправится уже в Сочи, и на следующий день, 24 февраля, пройдет торжественная церемония открытия. 20 факелоносцев пронесут огонь через Олимпийский парк, по трассе «Формула-1» прямиком в «Ледяной куб» на церемонию открытия. Маршрут составит ровно 2017 метров.

- Вы являетесь послом Игр. Что входит в Ваши обязанности?

- Для меня это очень почетная роль. Как посол я рассказываю об Играх и о нашей стране. Мне хочется, чтобы россияне смотрели Игры, болели за нашу сборную и испытывали гордость за нашу страну. Ведь нам есть, чем и кем гордиться!

Будет замечательно, если выступления спортсменов на Играх воодушевят людей заниматься спортом или открыть для себя новые виды спорта.

- Вы не единственный посол Игр, кто еще удостоился чести представлять Россию и Игры?

- Роль посла доверили не только мне. Моя коллега по ЦСКА Светлана Хоркина тоже стала представителем Игр, как и Анатолий Николаевич Алябьев, Елена Исинбаева, Софья Великая. А недавно послами стали Никита Михалков и Михаил Галустян.

- Как будут встречать иностранные делегации спортсменов?

- Россия всегда была гостеприимной страной, поэтому во время Игр для всех гостей будут созданы максимально комфортные условия. Спортсмены всех стран будут находиться в равных условиях: все будут проживать четырех- и пятизвездочных отелях в горах и в прибрежной зоне в Сочи. При этих гостиницах есть восстановительны е комплексы, которыми спортсмены могут воспользоваться после нагрузок. Учтены и особенности питания. Для профессиональных спортсменов это очень важный вопрос, ведь еда должна быть не только качественная и вкусная, но и сбалансированная по своему составу. Все нюансы учтены, поэтому надеемся, что спортсмены, судьи и другие представители делегаций останутся довольны.