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«Пацаны, можем больше!» Почему СКА может дрогнуть перед «Витязем» (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Пацаны, можем больше!» Почему СКА может дрогнуть перед «Витязем» (видео)
Источник: ХК «Витязь»

Дмитрий Пономаренко – о возможных сюрпризах в самом, казалось бы, очевидном противостоянии в первом раунде плей-офф на Западе.

Сегодня днем «Витязь» отправился в Санкт-Петербург, где команду Валерия Белова ждет в первом раунде плей-офф встреча с фаворитом нынешнего сезона – СКА.

Результат в этой встрече вроде бы абсолютно предсказуем. Для скромной подмосковной команды выход в плей-офф – уже огромный успех.

А для СКА, в котором собрана добрая половина игроков сборной России плюс ее тренерский штаб, первый раунд должен стать этакой разминкой перед встречей с более серьезными соперниками.

Но я не сомневаюсь, что именно к этой паре будет приковано внимание очень многих фанатов, проживающих в том числе и очень далеко от Подольска и Санкт-Петербурга.

Причем, болеть они будут в подавляющем большинстве за «Витязь». И не потому, что вдруг воспылали огромной любовью к неброскому клубу из подмосковного городка. А потому, что против СКА.

Вот так уж у нас в стране повелось – богатых недолюбливают. А самых богатых – особенно.

И в этом смысле пара СКА против «Витязя» - это просто классика жанра. Пацаны из рабочей слободки против мажоров из культурной столицы. Вечная тема с элементами традиционной среднерусской тоски о лучшей жизни.

Вы только, посмотрите, как главный тренер «Витязя» Валерий Белов поздравляет команду с выходом плей-офф: «Пацаны, мы большое дело сделали. Сейчас надо понять – можем большего достичь…»

Видите – пацаны. Нет, я прекрасно понимаю, что главный тренер СКА Олег Знарок – тоже ну никак не мажор в моем понимании. И что он тоже может в раздевалке вот так запросто: «Пацаны, мужики…».

Но почему-то мне сложно представить, что эти слова прозвучат там натурально. Слишком много пафоса вокруг.

Ну какие «пацаны», если у нас тут «Красная машина» строится? Какие «мужики», когда собраны в команде сплошь звезды-миллионеры?

Обратите, внимание на видео.


«Витязь» поздравили с выходом в плей-офф в раздевалке не только тренеры и президент клуба Михаил Головков. Там оказался и еще один известный куратор клуба Александр Медведев. И знаменитый в недалеком прошлом форвард Алексей Яшин.

Ну а у болельщиков в Подольске сейчас просто хоккейный бум. Игрокам и торты пекут, и мягкими игрушками игроков с трибун закидывают. И билеты на два ответных матча плей-офф разлетелись за считанные часы.

Фото: ХК «Витязь»
Фото: ХК «Витязь»

Оно и понятно. Ведь в последний раз «Витязь» выходил в плей-офф ровно десять лет назад – в 2007 году, где в трех матчах уступил «Авангарду». И было это еще до создания КХЛ.

Тут что важно. Подольские игроки с одной стороны психологически расслаблены – они уже герои сезона. А с другой – неплохо мотивированы. Ведь сами заявляют, что 80 процентов их состава в плей-офф раньше не играли. А сейчас получили шанс проявить себя.

Мало того, «витязи» наверняка почувствуют, что из-за противостояния со СКА к ним сейчас приковано внимание всей страны. И что страна – на их стороне. А это может привести к воодушевлению, к возможности прыгнуть выше головы.

У СКА ситуация прямо противоположная. Армейцы, безусловно талантливые и хорошо подготовленные, стали заложниками некой ситуации внутри России.

Их не любят. Фанаты (в массе) желают им поражения. При этом настроится СКА на «Витязь» - трудно. Как не крути, соперник не равный. И чести победить его для питерцев немного.

В отличие, кстати, от любой другой пары Запада. Где обстановка совершенна иная. Где соперники друг друга стоят и просто обязаны относиться к оппоненту с уважением.

И не дай бог у СКА игра не пойдет, не дай бог вратарь пустит необязательную шайбу… Ни одного промаха команда Олега Знарка не простят. А игроки, даже самые знаменитые, - обычные люди. И они могут занервничать. И клуб может занервничать. Как это бывает в СКА – мы видели год назад, в истории с отстранением от команды Ильи Ковальчука.

Так что мастерство и игровая мощь – безусловно на стороне армейцев. Но вот преимуществом в психологии сейчас, на мой взгляд, полностью владеет «Витязь». И это – главный и единственный козырь подольской команды.

Сможет или она его разыграть – узнаем завтра!


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