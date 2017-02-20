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Максим Сушинский: Только один соперник у СКА в плей-офф – это «Магнитка» (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Максим Сушинский: Только один соперник у СКА в плей-офф – это «Магнитка» (видео)
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» во время матча на Красной площади встретил знаменитого форварда Максима Сушинского.


Очень необычно было видеть Максима Сушинского в форме «Филадельфии». Ведь у него почти не сложилась карьера в НХЛ, где форвард провел лишь полсезона за «дикарей». Но еще я отметил, что Су-33 в отличной форме. Сухой, поджарый. Выглядит моложе, чем на 42 года. Хоть завтра выпускай в плей-офф КХЛ. Сыграет не хуже, чем на чемпионате мира-2008 в Квебеке.

- Максим, как вы попали на матч «Филадельфии»? Вы же игрок «Миннесоты».
- Да совершенно случайно. Меня в Питере пригласили: мол, есть желание? Я сразу согласился: «Конечно, приеду». Хотел поиграть, получить удовольствие, встретиться с друзьями.

- У вас была потрясающая карьера в России. Но нет сожаления, что не удалось подольше поиграть в «Миннесоте», которая выбрала вас на драфте-2000? Только 30 матчей, в которых вы набрали 11 (7+4) очков.
- В сезоне-2000/01 я вернулся в Россию, и по тем временам это был революционный ход. Все ведь ехали именно в Америку. Но никакого сожаления у меня нет. Я всего добился в своей стране.

- Тяжело вписываться в НХЛ?
- Не так уж тяжело. Главное – попасть к человеку, который тебя будет уважать. Или хотя бы знать как игрока, а не просто работать по отчетам скаутов.

- Корреспондент «Советского спорта» в Сент-Поле Дмитрий Попов рассказывал, что вы так быстро сорвались с места, что оставили в подвале его дома кучу бытовых вещей. Так и не забрали, хотя уже 16 лет прошло.
- Да-да, прекрасно помню эту историю. Правда, я потом написал Диме: заберите себе, кому-то подарите или продайте. Возвращаться в Миннесоту я точно не собирался. Так что добру пропадать?

- Сейчас в КХЛ начинается самое интересное – плей-офф Кубка Гагарина. Какие ваши ожидания от СКА?
- Я думаю, у СКА мало соперников. Если только Магнитогорск может бросить вызов.

- ЦСКА же обогнал СКА в таблице регулярного чемпионата.
- Ну да, обогнал. У них стиль игры примерно одинаковый. Но чтобы пройти СКА, москвичам надо будет потратить много физики. А вот у Питера тоже хорошая физподготовка, но при этом много мастерства. Поэтому ЦСКА будет очень тяжело.

- Мне показалось, что СКА даже лучше стартовать в плей-офф со второго места – удобнее в первом раунде играть с «Витязем», а не «Йокеритом».
- Я не знаю, что лучше. Может, «Витязь», да. Хотя это тоже не подарок.

- Есть команда в КХЛ, которая вас удивила особенно? Может, «Куньлунь»?
- Мне тяжело судить об отдельных командах. Я не слежу за чемпионатом КХЛ. Занят автомобильным бизнесом. Времени совсем мало на хоккей.

- Знаю, футболисты «Зенита» активно покупают машины в вашем автосалоне. А хоккеисты СКА?
- Да, они тоже не отстают. У меня все покупают.

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