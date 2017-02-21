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«СКА – «Красная машина». Для кого это секрет?» Жесткая реакция героев (видео)

Сергей Разин, Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«СКА – «Красная машина». Для кого это секрет?» Жесткая реакция героев (видео)
Источник: ХК СКА

После первой победы в плей-офф Знарок ничего не объясняет, Белов не расстроен, а Хафизуллин самокритичен.  

«Так решил, вот и все»

Главные тренеры перед пресс-конференцией приветствует друг друга мощным хлопком по спине, эхо от него по всему залу.

– Для первой игры «Витязя» в плей-офф сыграли неплохо, – говорит Валерий Белов. – Только третий период не очень понравился, третья шайба выбила из колеи. Были неплохие моменты, нужно было завершать. Конечно, многовато удалялись. С такими исполнителями соперника этого делать нельзя.

– Первый матч в плей-офф и сразу с таким соперником – фактически с «Красной машиной». Как заставить поверить в себя? – от сравнений с базовым клубом сборной СКА, видимо, никуда не деться.
– Как заставить? Моменты надо реализовывать, – отвечает Белов. – Может, игра по-другому бы пошла.

Олег Знарок себе не изменяет: комментарий по матчу у него как обычно умещается в двух фразах.

– Команду с победой, готовимся к следующей игре.

– Почему играли в шесть защитников?
– Ничего не могу объяснять. Так решил, вот и все, – узнать что-либо у Знарка становится все сложнее.  

– Что с Войновым и Чудиновым?
– Войнов скоро будет готов, Чудинов пока не начал тренироваться, чуть-чуть выходит на лед.

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«Витязь не удовлетворен выходом в плей-офф»

От игроков СКА появляется Динар Хафизуллин в футболке с надписью «Звезды в наших сердцах. Космос в наших мечтах» – это слоган армейцев к плей-офф. До космоса еще очень далеко, но петербуржцы стали к нему ближе. 

– Процент брака в передачах был несвойственно большим…
– У меня? – защитник, прерывая журналиста, относит вопрос к себе, будто защищая команду. 

– Нет, не у вас. Это связано с нервозностью?
– Первый матч – может, зажато маленько начали. «Витязь» хорошо играл физически, потом мы раскочегарились. Вторая игра скоро, уже думаем о ней.

– Каково играть против бывшей команды?
– Я же не в первый раз это делаю.

– А на таком уровне?
– Я сам в Казани родился, против «Ак Барса» играл. Особо не заморачивался.

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За «Витязь» говорит не хоккеист, а сам президент Михаил Головков – отец защитника Игоря Головкова.

– В конце первого периода были удаления, которые, возможно, повлияли на игру. Есть ли претензии по судейству?
– Не надо провокационных вопросов (улыбается) – реакцию о дисциплинарном штрафе, выписанном его сыну, узнать не удается.

– Все хвалили «Витязь» за то, что команда впервые попала в плей-офф. Вы тоже удовлетворены этим результатом или хотите большего?
– Нет, мы не удовлетворены, – Головков развеивает сложившийся стереотип. – Аппетит приходит во время игры, ребята хотят биться, пройти дальше. Ребята готовились весь сезон, Я говорил, что для нас плей-офф начался с первой игрой регулярки – 26 августа.

– Специальная психологическая работа идет, чтобы играть с таким соперником? На пресс-конференции СКА даже назвали «Красной машиной».
– Мы сейчас общались с Валерием Геннадьевичем, он считает, что игра должна быть лучше. Ребята, может быть, успокоятся. А то, что играем с «Красной машиной» – для кого это секрет? Столько игроков, кандидатов в сборную. Это здорово, что мы играем против такой команды.

Харри Сятери: Игра против СКА была неидеальной в исполнении «Витязя»

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