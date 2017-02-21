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Голами и кулаками. Как ЦСКА обыграл «Йокерит»

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Голами и кулаками. Как ЦСКА обыграл «Йокерит»
Источник: «Советский спорт»

Армейцы в матче, изобиловавшем кулачными потасовками и спорным эпизодами, одержали двойную победу над «Йокеритом» - в игре и драках.

- Наши шансы? – переспросил меня главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен. – 50 на 50.

А генеральный менеджер финского клуба Яри Курри вспомнил сшибку с ЦСКА в полуфинале конференции два года назад. М в первую очередь стартовый матч серии. Когда в концовке третьего периода Николай Прохоркин театрально исполнил страдания после мнимого удара в голову. Судьи купились, выписали штраф (5+20) минут, армейцы дважды преуспели в большинстве и ушли от поражения с 0:2.

Вчера уже на первой минуте шайба запорхнула в ворота хозяев. Брайан О’Нилл, оформивший здесь, на Ленинградке, в матче регулярного чемпионата хет-трик, радостно вскинул клюшку. Но словацкий рефери Мартин Франё решительно развел руки в стороны. Оказалось, он дал свисток чуть раньше, потеряв шайбу из виду. Черный диск лягушкой скакал по льду мимо вратарской ловушки и оказался в сетке.

Юкка Ялонен лишь покачал головой. Его предшественник Эркка Вестерлунд, помнится, не раз в таких случаях подзывал арбитров, а потом на пресс-конференции, не опасаясь штрафов, рубил о судьях правду-матку. Чего только стоят «арбитры, находящиеся на подкормке у топ-клубов».

Спустя минуту огорченный О’Нилл отправился в штрафной бокс, и хозяева реализовали численное преимущество. Вратарь Райан Заполски не справился с дальним выстрелом Богдана Киселевича. Хотя чуть раньше двое финнов выскакивали на одного защитника, однако Марко Антилла бросил сам и прямо в Илью Сорокина.

Судьи для очищения совести решили сходить в «кино», дабы удостовериться, покинула шайба поле или нет. Нет, не покинула.

Вскоре счет вырос. Капитан «шутов» Петер Регин потерял клюшку, заметался на дальнем пятачке. Бросок Грега Скотта со средней дистанции не казался неберущимся, но вратарь снова не выручил.

На трибунах началось веселье. А там собрались интересные персонажи. Пристрастившиеся к хоккею олимпийская чемпионка фехтовальщица Софья Великая, телеведущая Елена Летучая…

Во втором периоде напомнил о себе Анте Пильстрем, еще в прошлом сезоне игравший за ЦСКА. «Финская вспышка» замкнул штангу, наказав хозяев за пассивное ведение игры. Армия Квартальнова почему-то решила сохранить комфортный счет и поплатилась. Но быстро встрепенулись, насели на финские ворота и восстановили перевес в две шайбы благодаря броску в ближний угол Богдана Киселевича.

Третий период оказался самым насыщенным на события. Сначала Григорий Панин срезал под самый корешок прорвавшегося к воротам Томми Хухталу. Ударившись лицом о ворота, разбив губу. Буллит. Пострадавший отправил шайбу точно в ловушку Сорокина. И почему наш вратарь не вскинул победно руку а-ля знаменитый пижон Патрик Руа?

А через две минуты не среагировал на бросок сбоку самого результативного защитника «шутов» Вилле Лаюнена?

Спасти игру финнам не удалось, шайба побывала в их пустых воротах. А помахать напоследок кулаками – вполне. Застрельщиком выступил Маси Марьямяки, засадивший в спину Андрею Светлакову, который перенес несколько сотрясений мозга. За партнера вступились Максим Мамин и Михаил Науменков. Да и сам пострадавший вовсе не пострадал и дал острастку грубияну.

Но это еще не все. За 17 секунд до финальной сирены Иван Телегин, Сергей Андронов и Павел Корнаухов отразили психическую атаку «шутов», к шуткам в этот вечер явно не расположенных. Особенно настаивал на продолжении разговора на кулаках датский долговолосик Оливер Лауридсен ростом 197 см и весом 108 кг. Наш Корнаухов был не против, против были судьи. Побоище стенка на стенку погасили в зародыше. Но что будет 23 февраля? Во втором матче? Знают ли «шуты», что это за день в нашем календаре?

Матч

ЦСКА - Йокерит - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы:

Киселевич (да Коста), 2:43 (1:0 - бол.). Скотт (Плэтт, Муршак), 6:05 (2:0). Пильстрём (Анттила, Кулда), 32:29 (2:1). Киселевич (Скотт), 37:11 (3:1). Лаюнен (Йенсен), 53:57 (3:2). Жарков (Панин, Телегин), 59:24 (4:2 - п.в.).

Место и дата

21 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция


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