А борщ будет? Чем накормят «Спартак» повар и диетолог, которых позвал Каррера
«Спартак» продолжает пополняться. Теперь в клубе есть врач-диетолог Сара
Фабрис и шеф-повар, спец по спортивному и вегетарианскому питанию Вальтер Дри. Что
теперь станут есть футболисты «Спартака» и какова судьба тарасовского борща?
Корреспондент «Советского спорта» пытался понять.
О приходе в клуб новых специалистов
из Италии, которых позвал Массимо Каррера, сообщил официальный сайт
красно-белых. Так, например, говорится, что Фабрис – врач-диетолог, а точнее,
диетолог-нутриционист, специалист по спортивному питанию с университетской
степенью в области диетологии. А Дри – шеф-повар, специализирующийся на
спортивном и вегетарианском меню. Оба в разное время работали в «Удинезе».
Задача новых сотрудников – это помощь
персоналу, и прежде всего поварам, в составлении сбалансированного рациона
питания игроков; приготовление отдельных блюд; индивидуальная работа с
футболистами в сотрудничестве с российским Институтом питания.
Все серьезно. Подготовка – как к
полету в космос. Или к чемпионству.
Массимо Каррера: Итальянская еда кажется мне здоровой. А борщ я пробовал - и мне понравилось
- Питание – сложная вещь, особенно
у футболистов, - говорит бывший врач «Спартака» Юрий Васильков. - Тренировки и
матчи часто вечером, их надо грамотно совмещать с питанием. У нас в свое время
все налажено было, нареканий не возникало. Так что не стал бы идеализировать иностранцев.
В любом случае, посмотрим, будет ли толк от их работы в нашей стране.
Васильков отмечает, что итальянцы
сами любят пасту и убедили всех, что это – правильное спортивное питание. А из
неправильного… Судя по всему, в черный список попала, например, яичница.
- Да, насколько знаю, яичница в
рационе сейчас отсутствует. Но это носитель витамина D, который крайне необходим организму. Надо
чем-то восполнять, - говорит Васильков. – Посмотрим, как футболисты реагируют
на изменения. Принято ведь считать, что в футболе мелочей не бывает, поэтому
Каррера пристальное внимание и питанию игроков стал уделять.
Но как быть со знаменитым
спартаковским борщом из Тарасовки?
- Да ребята просто бунтовать начнут,
если не будет борща, - уверен Васильков. - Мы, русские, для южан как люди с
крайнего севера. И нам просто необходимо первое. В Европе закажешь суп – так принесут
что-то протертое. Они не понимают ни в щах, ни в борщах. У нас шесть месяцев в
году – зима. И на макаронах одних не уедешь.
Это верно, но в командах (не
только в «Спартаке») полно легионеров, которые и без первого отлично себя
чувствуют. И потом зимуют команды на южных сборах. Без борща.
- Все равно вернутся в холода. В
марте играть, в апреле. Так что надо обязательно оставлять первое в рационе, -
уверен Юрий Васильков.
В общем, учитывая, что все главные покупки «Спартак» уже сделал, главным вопросом межсезонья вдруг стал кулинарный – останется ли в меню «Спартака» знаменитый борщ на базе в Тарасовке.
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