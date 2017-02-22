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А борщ будет? Чем накормят «Спартак» повар и диетолог, которых позвал Каррера

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера (в центре)
Массимо Каррера (в центре)Источник: ФК «Спартак»

«Спартак» продолжает пополняться. Теперь в клубе есть врач-диетолог Сара Фабрис и шеф-повар, спец по спортивному и вегетарианскому питанию Вальтер Дри. Что теперь станут есть футболисты «Спартака» и какова судьба тарасовского борща? Корреспондент «Советского спорта» пытался понять.

О приходе в клуб новых специалистов из Италии, которых позвал Массимо Каррера, сообщил официальный сайт красно-белых. Так, например, говорится, что Фабрис – врач-диетолог, а точнее, диетолог-нутриционист, специалист по спортивному питанию с университетской степенью в области диетологии. А Дри – шеф-повар, специализирующийся на спортивном и вегетарианском меню. Оба в разное время работали в «Удинезе».

Задача новых сотрудников – это помощь персоналу, и прежде всего поварам, в составлении сбалансированного рациона питания игроков; приготовление отдельных блюд; индивидуальная работа с футболистами в сотрудничестве с российским Институтом питания.

Все серьезно. Подготовка – как к полету в космос. Или к чемпионству.

Массимо Каррера: Итальянская еда кажется мне здоровой. А борщ я пробовал - и мне понравилось

- Питание – сложная вещь, особенно у футболистов, - говорит бывший врач «Спартака» Юрий Васильков. - Тренировки и матчи часто вечером, их надо грамотно совмещать с питанием. У нас в свое время все налажено было, нареканий не возникало. Так что не стал бы идеализировать иностранцев. В любом случае, посмотрим, будет ли толк от их работы в нашей стране.

Васильков отмечает, что итальянцы сами любят пасту и убедили всех, что это – правильное спортивное питание. А из неправильного… Судя по всему, в черный список попала, например, яичница.

- Да, насколько знаю, яичница в рационе сейчас отсутствует. Но это носитель витамина D, который крайне необходим организму. Надо чем-то восполнять, - говорит Васильков. – Посмотрим, как футболисты реагируют на изменения. Принято ведь считать, что в футболе мелочей не бывает, поэтому Каррера пристальное внимание и питанию игроков стал уделять.

Но как быть со знаменитым спартаковским борщом из Тарасовки?

- Да ребята просто бунтовать начнут, если не будет борща, - уверен Васильков. - Мы, русские, для южан как люди с крайнего севера. И нам просто необходимо первое. В Европе закажешь суп – так принесут что-то протертое. Они не понимают ни в щах, ни в борщах. У нас шесть месяцев в году – зима. И на макаронах одних не уедешь.

Это верно, но в командах (не только в «Спартаке») полно легионеров, которые и без первого отлично себя чувствуют. И потом зимуют команды на южных сборах. Без борща.

- Все равно вернутся в холода. В марте играть, в апреле. Так что надо обязательно оставлять первое в рационе, - уверен Юрий Васильков.

В общем, учитывая, что все главные покупки «Спартак» уже сделал, главным вопросом межсезонья вдруг стал кулинарный – останется ли в меню «Спартака» знаменитый борщ на базе в Тарасовке.

«Главное, что «Спартак» взял Адриано». Обзор Евгения Ловчева

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