«Дело не в чинах. Это их долг». Юрий Муратов – о Викторе Ане и Военных играх

Юрий Муратов Источник: ЦСКА

Юрий Муратов, начальник команды ЦСКА по конькобежному спорту, рассказал о подготовке сборной России к Всемирным военным играм.

- Насколько конкурентоспособна сборная России в этом составе?

- Это вообще основная сборная России, которая представляет вооруженные силы ЦСКА. Все спортсмены – титулованные. Но, несмотря на это, соперники очень сильны. Это и Италия, и Корея, и Китай – все участники чемпионатов мира. Девочки итальянки – призерши Олимпийских игр в Сочи, именно на этом стадионе – борьба будет очень достойная.

- Виктор Ан тоже «армеец», но его нельзя…

- Виктор Ан – это наша звезда. Он сделал очень многое для развития этого вида спорта. К сожалению, зрители его не увидят – он выступает за ЦСКА с тех пор, как приехал и принял гражданство. Но он не является военнослужащим. Он – спортсмен-инструктор. По правилам Военных игр он принимать участие не имеет права. Виктор пожелал удачи всем спортсменам.

- Где сборная России готовилась к этим играм и как?

- Подготовка шла по линии сборной команды нашей страны. Практически все принимали участие в этапах Кубка мира, чемпионатах Европы, где занимали и первые места, и призовые.

- Долго ли пришлось уговаривать спортсменов?

- Никого мы не уговаривали. Они с честью отнеслись к этому делу. Да и сами соревнования – очень престижные. Они приравниваются к Олимпийским играм – тоже проводятся раз в четыре года. Поэтому все ребята с достоинством вышли защищать честь своей команды.

- С чем можно сравнить эти Военные игры по ощущениям перед стартом: этап Кубка мира, чемпионат мира, жили даже Олимпиада?

- Корейцы приехали, привезли победителей Кубка мира. Китайцы тоже приехали с чемпионами мира в составе. В Италии все девочки участвовали в Олимпиаде и завоевывали медали. Фонтана у их – вообще звезда шорт-трека – чемпионка Европы. Настраиваемся на серьезную борьбу.

- Чем для вас эти Игры отличаются от Олимпийских, за исключением того, что в них принимают участие только военные?

- По сравнению с Олимпиадой здесь представлены не все страны. Нет, например, Америки. Приехали только те страны, которые подали заявку.

- Какой-то медальный план Министерство обороны спустило?

- У нас всегда стараются делать планы на жизнь. Мы кое-что запланировали и будем стараться этот план выполнить. Верим в спортсменов – надеемся они нас порадуют.

- На Олимпиаде в этом зале творилось настоящее сумасшествие. Ожидаете чего-то подобного и сейчас?

- Я на Олимпиаде был – сидел на этой трибуне. Зал был забит – творилось что-то невероятное. Тогда Россия доказала, что она может бороться за медали. Того же мы ждем и от наших спортсменов – они будут выкладываться по полной программе и отдавать соревнованиям всех себя.

- Для спортсменов какой статус носят эти соревнования – может они получают повышение в звании за победу?

- Здесь дело не в чинах. Это любовь и их долг – выступать за свой клуб, команду ЦСКА и Россию – это превыше всего.

- Раз уж речь пошла о мотивации: объявляли размеры призовых за медали, как это было перед Олимпиадой?

- Нет. Об этом даже никто и не спрашивал из ребят. Они просто выступают за страну – будут целиком и полностью выполнять свой долг.

- Игры военные – предполагается, что каждая дисциплина имеет какое-то прикладное значение для спортсмена. Как можно использовать шорт-трек, как дисциплину, армейскому человеку?

- Шорт-трек – это не только катание на коньках. У нас спортсмены постоянно занимаются на велосипеде, бегают, проходят силовую подготовку, включая штангу и все остальное. По указу министра у нас все военные, несмотря на звания и чины, сдают нормативы – бегают, подтягиваются. Наши спортсмены тоже это делают, будь ты хоть Олимпийским чемпионом.