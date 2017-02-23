С Днем защитника Отечества!

Поздравляем с праздником всех армейцев, а особенно – представительниц прекрасного пола!

Глядя на эти фотографии, понимаешь: ничто так не украшает женщину – как… погоны. Майор Исинбаева, подполковник Ишмуратова, капитан Великая, лейтенант Кучина, подполковник запаса Хоркина, вы – настоящие защитницы Отечества!

Лейтенант Мария Кучина Источник: Instagram

Майор Елена Исинбаева Источник: Минобороны России