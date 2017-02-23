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С Днем защитника Отечества!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Поздравляем с праздником всех армейцев, а особенно – представительниц прекрасного пола!

Глядя на эти фотографии, понимаешь: ничто так не украшает женщину – как… погоны. Майор Исинбаева, подполковник Ишмуратова, капитан Великая, лейтенант Кучина, подполковник запаса Хоркина, вы – настоящие защитницы Отечества!

Лейтенант Мария Кучина
Лейтенант Мария КучинаИсточник: Instagram

Майор Елена Исинбаева
Майор Елена ИсинбаеваИсточник: Минобороны России

Капитан Софья Великая
Капитан Софья ВеликаяИсточник: Спортивное общество ЦСКА

Подполковник Светлана Ишмуратова
Подполковник Светлана ИшмуратоваИсточник: Спортивное общество ЦСКА

Подполковник запаса Светлана Хоркина
Подполковник запаса Светлана ХоркинаИсточник: ТАСС

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