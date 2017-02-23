С Днем защитника Отечества!
Поздравляем с праздником всех армейцев, а особенно – представительниц прекрасного пола!
Глядя на эти фотографии, понимаешь: ничто так не украшает женщину – как… погоны. Майор Исинбаева, подполковник Ишмуратова, капитан Великая, лейтенант Кучина, подполковник запаса Хоркина, вы – настоящие защитницы Отечества!
Лейтенант Мария КучинаИсточник: Instagram
Майор Елена ИсинбаеваИсточник: Минобороны России
Капитан Софья ВеликаяИсточник: Спортивное общество ЦСКА
Подполковник Светлана ИшмуратоваИсточник: Спортивное общество ЦСКА
Подполковник запаса Светлана ХоркинаИсточник: ТАСС
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