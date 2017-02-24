Конкурентов мало. Россия завоевала первое золото на Всемирных военных играх

Фото: пресс-служба III зимних Всемирных военных игр

До горной лыжной трассы «Лаура», где 24 февраля начались первые соревнования по лыжам и биатлону в рамках III зимних Всемирных военных игр добраться удалось ближе к обеду, когда первая лыжная гонка, на 15 километров, уже завершилась. По приезду ждали радостные вести – первая золотая медаль для сборной России.

Человеком, который вошел в историю стал 21-летний сержант Алексей Червоткин, финишировавший первым с преимуществом в 11 секунд над ближайшим конкурентом, французом Дамиеном Тарантолой. Третье место тоже осталось за сборной Франции – Поль Гоалабр.

Еще один россиянин, Денис Спицов, приехал четвертым с отставанием 29,5 секунд. Артем Мальцев приехал восьмым (+1 минута 7 секунд), Николай Морилов – 17-й (+3 минуты 1 секунда). Звездный итальянский ветеран Джорджио Ди Чента финишировал 11-м.

Сразу после допинг-контроля Алексей Червоткин поговорил с журналистом «Советского спорта»

- Расскажите, какой была эта победа? Сложно далась?

- Не было легко – пришлось бороться, выкладываться до последнего и терпеть, терпеть, терпеть.

- Как вам обновленная трасса? Сложная?

- Зимой я здесь первый раз. Трасса довольно-таки сложная. Не знаю, какими были раньше круги, но сейчас – не сказал бы, что это был самый легкий круг в моей жизни.

- Погодные условия сильно повлияли на ход гонки?

- Спасибо сервис-бригаде, которая сработала очень хорошо. Лыжи ехали отлично – вопросов к ним не было.

- Пришлось придумывать что в последний момент?

- Не могу точно сказать. Я пришел в вакс-кабину примерно за час до старта. Там никто не нервничал, не бегал. Они были готовы к таким вариантам. Либо заранее что-то подготовили, либо заранее знали, что будет такая погода.

- Вы знали, что победите сегодня?

- Скрывать не буду – я ожидал, хотел победить. Но все равно не знал, в каком состоянии другие спортсмены. Думал, что основными конкурентами будут наши ребята, а получилось так, что пришлось бороться с французами. Отрыв, можно сказать, был символический – 11 секунд – не так много.

- Как оцениваете уровень соперников?

- Я не могу сказать. На самом деле, очень разочаровывает, что соперников мало. Мало людей выходит на старт. Думал, что будет больше. Особенно, у женщин – всего 15 человек. У нас, конечно, побольше. Но я ожидал чего-то другого.

- Внеочередное звание пообещали?

- Пока об этом не было разговоров. Об этом можно будет говорить, когда выступлю на взрослом чемпионате мира.

- Отмечать будете?

Пока нельзя расслабляться. Этот старт для меня подготовительный , можно так сказать. Основной старт для меня – чемпионат мира в Лахти.

- Сочинское высокогорье многим кажется сложным. Не было трудно в этих условиях?

Я уже три года подряд здесь тренируюсь – привык. Мы здесь же проводили контрольные тренировки, групповые, интервальные. Я знаю, как к ним подходить. Тактика? Я считал, что основными конкурентами должны были стать наши ребята, поэтому я старался догнать тех, кто стартовал передо мной и сидеть за ними, держаться, терпеть.