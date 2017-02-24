Евгения Захарова: Люди хотят видеть только золотые медали

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Бронзовая медалистка в шорт-треке на III зимних Всемирных военных играх Евгения Захарова рассказала, почему ей не удалось выиграть.

- Особой радости у вас на лице от бронзовой медали не видно.

- Радости на лице вы не видите, потому что был достаточно тяжелый день. Вроде бежали всего четыре раза. Но это было в бешеном темпе – 15 минут между забегами. Это очень тяжело. Особенно, когда ты бежишь каждый забег на максимуме. Плюс у меня не все получилось в финале. Конечно, хотелось бы побороться за золото. Но мы все реалисты и прекрасно понимаем, в какой компании я бежала. Был достаточно интересный забег. Я почерпнула для себя что-то хорошее, что-то плохое. Сделала выводы, чтобы дальше уже побеждать.

- Часть забега вы были на первом месте, с начала. Что потом пошло не так?

- Получилось так, что Фонтана обогнала меня в начале дистанции, через несколько поворотов. Потом я пыталась ее обогнать, но, к сожалению не хватило немножко скорости. В этот момент я потеряла скорость, так как мне пришлось тормозить, чтобы не сбить ее. Как раз эта ошибочка не дала мне прийти ни на первом месте, ни на втором. После нее произошла еще небольшая помарка, когда китаянка смогла меня обогнать. Но это шорт-трек, это скорости, это спорт. Не каждый раз ты будешь на первом месте. Нужно сделать для себя выводы. Но на самом деле я рада. В этом сезоне эта одна из таких медалей, вернее вообще вторая медаль. Сезон был достаточно неоднозначный и тяжелый для меня.

- Атмосфера на трибунах была замечательная. Но, когда Софья Просвирнова выигрывала финал «Б» радости на трибунах было больше, чем, когда вы выигрывали бронзовую медаль. Не задевает это вас?

- Действительно, наверное, люди не понимают, что произошло, почему говорят, что финал выигрывает Софья, а потом снова финал и я уже приезжаю не на первой позиции. А люди хотят видеть только золотые медали. Мы все максималисты и хотим видеть только победы. Было какое-то недопонимание. Но меня это не задевает. За Соню я тоже очень радовалась. Финал «Б» - это не просто какой-то там утешительный забег. Там ты тоже решаешь какие-то свои задачи. То что Соня приехала первой – она показала всем, что может. Она тактически правильно построила дистанцию. Люди радовались, Соня радовалась. Меня никак не задело, что трибуны были тише на моем финале, чем на Сонином.

- Вы же с ней бежали в полуфинале. Она упала. Можно сказать, подарила вам путевку в финал. Как вы это воспринимаете?

- Да нет. Мы бежали на первой и второй позициях. Потом Соню обогнала китаянка и она переместилась на третью позицию. Когда она хотела обогнать китаянку и вернуть себе вторую позицию, квалификационную, получилось так, что в этот момент у нее сорвался конек, потому что лед не очень хорошего качества – он очень мягкий. Так случилось. Я расстроилась из-за Сони, но еще больше хотела, чтобы все обошлось без травм. Все-таки нам предстоит еще один важный старт – чемпионат мира через две недели. Туда надо приехать в полной боевой готовности.