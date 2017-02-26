Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь1 : 2Металлург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Сарпсборг 08
Хоккей  Барыс0 : 0Трактор
Футбол  Атлетико- : -Барселона
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Саутгемптон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Семейный подряд. Как брат и сестра выиграли золотые медали военной Олимпиады

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Наталья Коростелева
Наталья КоростелеваИсточник: «Советский спорт»

Через семь лет после роскошного финиша на Олимпийских играх в Ванкувере Наталья Коростелева и Николай Морилов принесли России две победы.

Красивая история – в 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере с промежутком в полчаса две бронзовые медали в составе сборной России в командном лыжном спринте завоевали родные брат и сестра: Наталья Коростелева и Николай Морилов.

С тех пор прошло семь лет. Олимпийские игры Ванкувера позади. Зато в самом разгаре III зимние Всемирные военный игры, которые часто называют военной Олимпиадой. А брат и сестра снова на коне – две золотые медали в составе лыжной команды в спринте – настоящий семейный подряд.

«За брата переживаю даже больше, чем за себя»

- Трасса удивила своей жетскостью, - признается счастливая Наталья Коростелева. – Думала, что будет рыхло – ночью снегопад, а утром подморозило. Но трассу подготовили идеально – спасибо организаторам. Еще и ребята нам ее утоптали. Наш круг на одном участке с ними расходится – там было мягковато. В остальном – все отлично.

- С каким настроем выходили на старт?

- С боевым – мы должны были бороться за золото. Только за победу.

- Кому-то посвящаете эту победу?

- Да, конечно, детям, мужу. Вчера меня на этот результат вдохновил Сергей Устюгов – совершил настоящий подвиг, стал чемпионом мира. Сейчас на смазке его лыж работает мой муж. Отчасти поэтому я сегодня на подъеме, на позитиве. C моими лыжами работал он, а над моей смазкой теперь колдовали другие ребята, за что им огромное спасибо! Лыжи ехали отлично – думаю, со стороны даже это было видно.

- Как вам соперники?

- В целом – очень хорошо. Они навязали борьбу – пришлось побороться. Это все-таки военная Олимпиада, как ее некоторые называют.

- Рады, что удалось отыграться за четвертое место в первой гонке?

- Конечно, я довольна, но, положа руку на сердце… Да, всегда хочется быть в призах, но для меня и четвертой место – очень хороший результат.

- За брата болели?

Конечно! Как же без этого. Он всегда чувствует, когда я за него переживаю. За него, кстати, даже переживаю даже больше, чем за себя.

«У нас с сестрой это хорошо получается»

- Я не перестаю это повторять – здесь не обычные военные игры, - признается Николай Морилов. – Это чувствуют все, участники, болельщики, даже вы, журналисты. Я, как спортсмен, ощущаю глобальный подход. Очень много объектов – настоящее фееричное шоу, а не просто соревнования.

- Мы видели сегодня, что в промежутках между этапами сервисмены готовили лыжи. Пришлось вносить какие-то корректировки?

- Да, конечно. Во время забега мы иногда даже по две пары лыж используем. Есть возможность их немного улучшить, подготовить. Мы этим пользуемся.

- Вообще рады?

- Очень! Я счастлив.

- А силы у вас вроде еще остались – на ногах стоите в отличие от соперников.

- Стараюсь стоять. Мы все-таки армейцы!

- Сегодня для России это была вторая подряд золотая награда. За сестрой тянулись?

- Да. У нас это неплохо получается. Еще с Ванкувера друг за другом заезжаем с медалями. Сегодня – повторили удачный финиш. Я очень счастлив за нее. Может даже больше, чем за себя.

- В итоге все решил фото-финиш. Соперники настолько сильно мешали жить?

- Это для меня – очень хороший финиш. Он длинный и достаточно тяжелый – нужно очень много работать. Это мой финиш и я его ждал.

- В первый тренировочный день вы говорили, что надеетесь на звездочку после победы.

- Да это была шутка. Никогда не буду просить звание за победу.

- Следите за Лахти? Это привет Устюгову?

- Я его вчера поздравлял. Сказал, что нам очень нравится, как он бежит. Пусть продолжает!

- Сегодня уже можно и отметить?

- Отметить можно в конце сезона. Естественно, мы будем праздновать. Не в таком широком смысле, как многие подумают, но повод для праздника есть. Отдохнуть, конечно, надо – предстоит дорога домой.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мужская сборная России выиграла командный лыжный спринт на Военных играхРоссийская мужская сборная завоевала золотые медали в командном лыжном спринте на III зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.Женская сборная России выиграла командный лыжный спринт на Военных играхРоссийская женская сборная одержала победу в командном спринте на III зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.Последние станут первыми! Почему у России так много медалей на военной ОлимпиадеПоследние станут первыми! Почему у России так много медалей на военной ОлимпиадеРоссийские спортсмены на Всемирных военных играх одержали четыре победы, но в зачете у нашей команды – восемь золотых медалей.Дмитрий Губерниев: Уровень Военных игр в Сочи абсолютно олимпийский!Дмитрий Губерниев: Уровень Военных игр в Сочи абсолютно олимпийский!«Голос русского биатлона» приехал в Сочи не только в качестве посла III зимних Всемирных военных игр.Испанский биатлонист высоко оценил российских соперников на военных играх в СочиИспанский биатлонист Роберто Пикерас в ходе Всемирных военных игр в Сочи заявил, что пока от России участвуют такие соперники, как чемпион мира Антон Бабиков, завоевать победу для него почти нереально, сообщает «Лента.ру».Гоночные машины приняли участие в церемонии открытия III Всемирных военных игрГоночные машины приняли участие в церемонии открытия III Всемирных военных игрВ пятницу, 24 февраля, в Сочи состоялась церемония открытия III Всемирных военных игр.Никита Михалков: Биатлонисты, оказывается, очень больные люди. Жалко ихНикита Михалков: Биатлонисты, оказывается, очень больные люди. Жалко ихРоссийский режиссер рассказал о своем отношении к допингу, бойкотам Олимпийских игр и больным людям в современном спорте.Медведев объявил Военные игры в Сочи открытымиПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил III зимние Всемирные военные игры открытыми.Евгения Захарова: Люди хотят видеть только золотые медалиЕвгения Захарова: Люди хотят видеть только золотые медалиБронзовая медалистка в шорт-треке на III зимних Всемирных военных играх рассказала, почему ей не удалось выиграть.Татьяна Акимова: Гонка далась мне нелегкоПризеры спринтерской гонки у женщин в соревнованиях по биатлону на Всемирных играх в Сочи прокомментировали итоги соревнований. Напомним, первое место заняла словенка Тея Грегорин, второй стала россиянка Татьяна Акимова, третьей – ее соотечественница Ульяна Кайшева.Акимова стала второй в спринте на Военных играх, Кайшева – третьяВ Сочи продолжаются Всемирные военные игры. В соревнованиях по биатлону в женском спринте в число призеров попали россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.Максим Цветков: Спортсмены моего уровня должны быть готовы к любой погодеМаксим Цветков: Спортсмены моего уровня должны быть готовы к любой погодеОбладатель золотой медали III зимних Всемирных военных игр в биатлоне Максим Цветков ответил на вопросы журналиста «Советского спорта».Антон Бабиков: Всегда подпою Цветкову, главное, чтобы Россия побеждалаАнтон Бабиков: Всегда подпою Цветкову, главное, чтобы Россия побеждалаЧемпион мира прапорщик Антон Бабиков 23 февраля прилетел в Сочи, но не принял участия в первой гонке биатлонистов на Всемирных военных играх«Холодно у вас тут». В Сочи стартовала Олимпиада для военных«Холодно у вас тут». В Сочи стартовала Олимпиада для военных24 февраля Россия выиграла свои первые медали на Военных играх.Исинбаева зажжет огонь III зимних Всемирных военных игр в СочиДвукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева зажжет огонь III зимних Всемирных военных игр в Сочи на торжественной церемонии открытия соревнований.Президент CISM: В нашей организации нет места политике, у нас все равныПрезидент международного совета военного спорта (CISM) полковник Абдулхаким Аль-Шино рассказал о том, что выбор Сочи для проведения военных игр был сделан без оглядки на политику.Конкурентов мало. Россия завоевала первое золото на Всемирных военных играхКонкурентов мало. Россия завоевала первое золото на Всемирных военных играхПервую победу сборной России принес лыжник Алексей Червоткин.Алексей Червоткин выиграл гонку на 15 км на Всемирных военных играхВ первый день III Всемирных военных игр в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» завершилась индивидуальная лыжная гонка среди мужчин свободным стилем на 15 км.Матвей Елисеев: После чемпионата мира мой главный старт – Всемирные военные игрыКак признался «Советскому спорту» российский биатлонист, на Военные игры в Сочи он приехал с осадком на душе, после того, как чемпионата мира в Хохфильцене не принял участия ни в одной из гонок. В Сочи прапорщик ЦСКА хочет доказать, что готов побеждать на соревнованиях самого высокого уровня.Захаров выступит на Военных играх в «золотых» олимпийских коньках Сочи-2014Захаров выступит на Военных играх в «золотых» олимпийских коньках Сочи-2014В первый соревновательный день III зимних Всемирных военных игр самый титулованный спортсмен сборной Вооруженных Сил России лейтенант Руслан Захаров выступит на дистанции 500 метров.
Главные новости
Хоккей
Мозякин набрал 1000-е очко в чемпионатах страны (видео)
Хоккей
Рене Фазель: На следующей неделе ИИХФ обсудит участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018
Футбол
50-летний нападающий Миура сыграл официальный матч в день своего юбилея
Путин поблагодарил российских спортсменов за успешное выступление на Универсиаде
Футбол
«Челси» отказался продать Диего Косту в китайский клуб за 107 млн евро
Киберспорт
Представитель ЦСКА стал победителем турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу»
Хоккей
Брызгалов выступит в роли телевизионного эксперта во время дедлайна НХЛ
Хоккей
«Адмирал» сократил счет в серии с «Авангардом»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложит за Доннарумму 40 миллионов фунтов
Хоккей
Алексей Емелин: «Монреаль» только адаптируется к требованиям нового тренера Жюльена
все новости
Николай Морилов
Николай Мориловвсе новости
Наталья Коростелева
Наталья Коростелевавсе новости
Всемирные военные игры
Всемирные военные игры