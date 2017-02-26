Семейный подряд. Как брат и сестра выиграли золотые медали военной Олимпиады

Через семь лет после роскошного финиша на Олимпийских играх в Ванкувере Наталья Коростелева и Николай Морилов принесли России две победы.

Красивая история – в 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере с промежутком в полчаса две бронзовые медали в составе сборной России в командном лыжном спринте завоевали родные брат и сестра: Наталья Коростелева и Николай Морилов.

С тех пор прошло семь лет. Олимпийские игры Ванкувера позади. Зато в самом разгаре III зимние Всемирные военный игры, которые часто называют военной Олимпиадой. А брат и сестра снова на коне – две золотые медали в составе лыжной команды в спринте – настоящий семейный подряд.

«За брата переживаю даже больше, чем за себя»

- Трасса удивила своей жетскостью, - признается счастливая Наталья Коростелева. – Думала, что будет рыхло – ночью снегопад, а утром подморозило. Но трассу подготовили идеально – спасибо организаторам. Еще и ребята нам ее утоптали. Наш круг на одном участке с ними расходится – там было мягковато. В остальном – все отлично.

- С каким настроем выходили на старт?

- С боевым – мы должны были бороться за золото. Только за победу.

- Кому-то посвящаете эту победу?

- Да, конечно, детям, мужу. Вчера меня на этот результат вдохновил Сергей Устюгов – совершил настоящий подвиг, стал чемпионом мира. Сейчас на смазке его лыж работает мой муж. Отчасти поэтому я сегодня на подъеме, на позитиве. C моими лыжами работал он, а над моей смазкой теперь колдовали другие ребята, за что им огромное спасибо! Лыжи ехали отлично – думаю, со стороны даже это было видно.

- Как вам соперники?

- В целом – очень хорошо. Они навязали борьбу – пришлось побороться. Это все-таки военная Олимпиада, как ее некоторые называют.

- Рады, что удалось отыграться за четвертое место в первой гонке?

- Конечно, я довольна, но, положа руку на сердце… Да, всегда хочется быть в призах, но для меня и четвертой место – очень хороший результат.

- За брата болели?

Конечно! Как же без этого. Он всегда чувствует, когда я за него переживаю. За него, кстати, даже переживаю даже больше, чем за себя.

«У нас с сестрой это хорошо получается»

- Я не перестаю это повторять – здесь не обычные военные игры, - признается Николай Морилов. – Это чувствуют все, участники, болельщики, даже вы, журналисты. Я, как спортсмен, ощущаю глобальный подход. Очень много объектов – настоящее фееричное шоу, а не просто соревнования.

- Мы видели сегодня, что в промежутках между этапами сервисмены готовили лыжи. Пришлось вносить какие-то корректировки?

- Да, конечно. Во время забега мы иногда даже по две пары лыж используем. Есть возможность их немного улучшить, подготовить. Мы этим пользуемся.

- Вообще рады?

- Очень! Я счастлив.

- А силы у вас вроде еще остались – на ногах стоите в отличие от соперников.

- Стараюсь стоять. Мы все-таки армейцы!

- Сегодня для России это была вторая подряд золотая награда. За сестрой тянулись?

- Да. У нас это неплохо получается. Еще с Ванкувера друг за другом заезжаем с медалями. Сегодня – повторили удачный финиш. Я очень счастлив за нее. Может даже больше, чем за себя.

- В итоге все решил фото-финиш. Соперники настолько сильно мешали жить?

- Это для меня – очень хороший финиш. Он длинный и достаточно тяжелый – нужно очень много работать. Это мой финиш и я его ждал.

- В первый тренировочный день вы говорили, что надеетесь на звездочку после победы.

- Да это была шутка. Никогда не буду просить звание за победу.

- Следите за Лахти? Это привет Устюгову?

- Я его вчера поздравлял. Сказал, что нам очень нравится, как он бежит. Пусть продолжает!

- Сегодня уже можно и отметить?

- Отметить можно в конце сезона. Естественно, мы будем праздновать. Не в таком широком смысле, как многие подумают, но повод для праздника есть. Отдохнуть, конечно, надо – предстоит дорога домой.