Где трава и когда уйдут вибрации? Стадион в Петербурге за два месяца до футбола
Оказывается, стадион на Крестовском по готовности уже обогнал сочинский «Фишт». Хотя поле на нем еще только просыпается.
Вибрации устранят через две недели
– Большое удовольствие – наконец стоять здесь без
каски, – вдруг неформально делится главный докладчик со стороны ФИФА, директор
департамента про проведению соревнований Колин Смит. – Это последняя
комплексная инспекция перед Кубком конфедераций. Мы переходим на операционный
этап, когда все конструктивные элементы выполнены, и мы можем понять, как они
будут функционировать во время матчей. За мной стоит Карлес Пуйоль, и мы можем
говорить не о строительстве, а о футболе, о поле и игроках. Мы удовлетворены
работой, хотя до июня еще предстоит хорошо потрудиться. Представители города
заверили, что все идет по графику.
Теперь внутри арены действительно можно перемещаться
свободно: без спецзащиты и отдельных тропинок между очагами работ. На стадионе
уже побывали в сумме больше 50 тысяч болельщиков: сначала 10 – на первом
тестовом шоу, потом еще 40 – на концертной проверке. Все это время
главной проблемой строителей оставались вибрации выкатного поля
– Проведена большая работа по устранению вибрации,
– авторитетно обрадовал Смит. – Есть технологическое решение, есть план на две
недели. В течение этого времени работа будет завершена. Мы уверены, что
принятые меры решат эту проблему.
Поле еще просыпается
Оба тестовых мероприятия проводили, естественно, без
поля в чаше, оно отдыхало неподалеку. Теперь газон внутри, и он останется на
своем месте до Кубка конфедераций. А в футбол на нем официально сыграют уже через
два месяца, 23 апреля: это будут, как и планировали, «Зенит» с «Уралом» в матче
РФПЛ.
Поле пока на вид непривлекательное: с лысыми
участками, без ровной зелени. Смотрите сами:
– Поле стадиона выглядит непрезентабельно, – насмотревшись на газон,
журналисты обратились к представителю ФИФА.
– Если бы вы лежали вне стадиона шесть месяцев, тоже выглядели бы непрезентабельно, – обычно серьезный Смит, похоже, так рад картине, что снова отступает от протокола со своей шуткой. – Поле просыпается. Специалисты города, «Зенита», у которых есть большой опыт в подготовке поля, работают над его улучшением. Существует план подготовки поля с учетом местных условий – будет использоваться подогрев и другие технические системы.
За Сочи стоит переживать не меньше, чем за Петербург
«Открытие» и «Казань-Арена»
готовы давно, их осталось только адаптировать под Кубок конфедераций – дело техники.
Стадион на Крестовском – единственный, который возводят к этому турниру, но,
оказывается, Петербург в плане подготовки уже опережает Сочи. Там арена тоже
готова давно, но олимпийский формат значительно отличается от футбольного –
поэтому переделка там сейчас вызывает больше опасений, чем стройка на Крестовском.
– Да, Санкт-Петербург
обогнал Сочи, – подтверждает гендиректор оркомитета «Россия-2018» Алексей
Сорокин. – Но, думаю, в Сочи тоже получат документы в ближайшее время. Нет
сомнений, что все стадионы будут пригодны для проведения матчей. Претензий
крупных нет, речь о достройке для нужд крупных соревнований.
Крупные события в Петербурге уже выявили кое-какие проблемы на новом стадионе: например, в двух местах были протечки. Вот одна из них:
Вице-губернатор
Петербурга Игорь Албин за это покритиковал сотрудников уборки.
– Кроме того, во время тестов разбили одно стекло – наши агрессивные зрители постарались, а еще в двух местах пробили гипсокартон, – на этом рапорт чиновника закончился, значит сложностей возникло не так уж много.
Карлес Пуйоль: На стадионе в Петербурге хочется играть!
Чемпион мира в составе сборной Испании Карлес Пуйоль прилетел в Петербург и поделился впечатлениями от почти готовой арены.
– Это отличный стадион! Особенно мне понравилось, что практически с любой точки прекрасно видно поле – это важно для зрителей. Я спускался на поле, оно замечательное, несмотря на то, что стадион пуст. Я представил, что арена заполнена, и у меня даже появилось желание взять мяч в руки и поиграть. Когда я зашел, показалось, что поле не очень хорошее, но у меня была возможность потрогать его – оно в полном порядке, могу вас заверить.
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