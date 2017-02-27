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Где трава и когда уйдут вибрации? Стадион в Петербурге за два месяца до футбола

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Где трава и когда уйдут вибрации? Стадион в Петербурге за два месяца до футбола
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Оказывается, стадион на Крестовском по готовности уже обогнал сочинский «Фишт». Хотя поле на нем еще только просыпается.

Вибрации устранят через две недели

– Большое удовольствие – наконец стоять здесь без каски, – вдруг неформально делится главный докладчик со стороны ФИФА, директор департамента про проведению соревнований Колин Смит. – Это последняя комплексная инспекция перед Кубком конфедераций. Мы переходим на операционный этап, когда все конструктивные элементы выполнены, и мы можем понять, как они будут функционировать во время матчей. За мной стоит Карлес Пуйоль, и мы можем говорить не о строительстве, а о футболе, о поле и игроках. Мы удовлетворены работой, хотя до июня еще предстоит хорошо потрудиться. Представители города заверили, что все идет по графику.

Теперь внутри арены действительно можно перемещаться свободно: без спецзащиты и отдельных тропинок между очагами работ. На стадионе уже побывали в сумме больше 50 тысяч болельщиков: сначала 10 – на первом тестовом шоу, потом еще 40 – на концертной проверке. Все это время главной проблемой строителей оставались вибрации выкатного поля

– Проведена большая работа по устранению вибрации, – авторитетно обрадовал Смит. – Есть технологическое решение, есть план на две недели. В течение этого времени работа будет завершена. Мы уверены, что принятые меры решат эту проблему.

Поле еще просыпается

Оба тестовых мероприятия проводили, естественно, без поля в чаше, оно отдыхало неподалеку. Теперь газон внутри, и он останется на своем месте до Кубка конфедераций. А в футбол на нем официально сыграют уже через два месяца, 23 апреля: это будут, как и планировали, «Зенит» с «Уралом» в матче РФПЛ.

Поле пока на вид непривлекательное: с лысыми участками, без ровной зелени. Смотрите сами:

– Поле стадиона выглядит непрезентабельно, – насмотревшись на газон, журналисты обратились к представителю ФИФА.
– Если бы вы лежали вне стадиона шесть месяцев, тоже выглядели бы непрезентабельно, – обычно серьезный Смит, похоже, так рад картине, что снова отступает от протокола со своей шуткой. – Поле просыпается. Специалисты города, «Зенита», у которых есть большой опыт в подготовке поля, работают над его улучшением. Существует план подготовки поля с учетом местных условий – будет использоваться подогрев и другие технические системы.

За Сочи стоит переживать не меньше, чем за Петербург

«Открытие» и «Казань-Арена» готовы давно, их осталось только адаптировать под Кубок конфедераций – дело техники. Стадион на Крестовском – единственный, который возводят к этому турниру, но, оказывается, Петербург в плане подготовки уже опережает Сочи. Там арена тоже готова давно, но олимпийский формат значительно отличается от футбольного – поэтому переделка там сейчас вызывает больше опасений, чем стройка на Крестовском.

– Да, Санкт-Петербург обогнал Сочи, – подтверждает гендиректор оркомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. – Но, думаю, в Сочи тоже получат документы в ближайшее время. Нет сомнений, что все стадионы будут пригодны для проведения матчей. Претензий крупных нет, речь о достройке для нужд крупных соревнований.

Крупные события в Петербурге уже выявили кое-какие проблемы на новом стадионе: например, в двух местах были протечки. Вот одна из них:

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин за это покритиковал сотрудников уборки.

– Кроме того, во время тестов разбили одно стекло – наши агрессивные зрители постарались, а еще в двух местах пробили гипсокартон, – на этом рапорт чиновника закончился, значит сложностей возникло не так уж много.

Карлес Пуйоль: На стадионе в Петербурге хочется играть!

Чемпион мира в составе сборной Испании Карлес Пуйоль прилетел в Петербург и поделился впечатлениями от почти готовой арены.

– Это отличный стадион! Особенно мне понравилось, что практически с любой точки прекрасно видно поле – это важно для зрителей. Я спускался на поле, оно замечательное, несмотря на то, что стадион пуст. Я представил, что арена заполнена, и у меня даже появилось желание взять мяч в руки и поиграть. Когда я зашел, показалось, что поле не очень хорошее, но у меня была возможность потрогать его – оно в полном порядке, могу вас заверить.

Что Пуйоль думает о шансах «Барселоны» отыграться с 0:4 у ПСЖ? Читайте здесь

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