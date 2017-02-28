Фернандо: «Спартак» – российский «Фламенго»!

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал «Советскому спорту» о сборах, борьбе за чемпионский титул, Массимо Каррере и Луисе Адриано.

«КРАСНОДАР» — ОПАСНЫЙ»

- Тяжелый матч получился с норвежским «Сарпсборгом»?

- Соперник доставил немало проблем, команда физически мощная, против таких всегда непросто. Но мы готовились к тяжелому матчу и смогли навязать свой ритм.

- Собственной игрой довольны, или есть в чем прибавить?

- Думаю, провел неплохой матч. Но всей команде предстоит еще много над чем поработать. Например, в некоторых матчах мы пропускали такие голы, которые не имели права пропускать. В обороне нужно прибавлять. Но при этом у нас многое получается, поэтому лично я доволен.

- А успеете прибавить? До возобновления чемпионата – считанные дни.

- Да, времени не много. Поэтому последнюю неделю потратим на то, чтобы как можно лучше подготовиться к «Краснодару».

- Соперник к 5 марта проведет уже три официальных матча. Это дает «Краснодару» преимущество?

- Думаю, да. Игровой ритм решает многое, это одна из важных вещей в футболе. Но мы провели мощную предсезонку, сыграли достаточно контрольных игр. В выходные выложимся по максимуму, чтобы хоть как-то компенсировать разницу в сроках начала последней части сезона. .

- Видели матчи «Краснодара» в Лиге Европы?

- Основные моменты в повторах. Но и так знаю: команда сильная, с хорошим подбором игроков. Нужно быть очень внимательными, потому что соперник опасный.

«ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ФИНАЛЫ»

- С осени не прекращаются разговоры о том, что «Спартак» станет чемпионом. Это добавляет давления на игроков?

- Давление есть всегда, ведь выступаем за топ-клуб. И мы, и болельщики, хотим стать чемпионами, так как «Спартак» давно не выигрывал трофеев. Но сейчас нужно думать о каждом матче по отдельности. Остается сыграть 13 финалов. Нет смысла размышлять о титуле, когда совсем скоро матч с «Краснодаром».

- Массимо Каррера уже много раз говорил, что «Спартак» - это российский «Ювентус». Как вам это сравнение?

- Его легко понять и объяснить. «Ювентус» - итальянский гранд, Каррера там работал. Возможно, где-то он применяет те же методики, что и в «Ювентусе». Но у «Спартака» свои характеристики и сильные стороны.

- С какой бразильской командой — по титулам, истории, болельщикам — вы бы сравнили «Спартак»?

- С «Фламенго». Возможно, с «Коринтиансом». У обеих команд много болельщиков и большая история. Эти клубы известны во всем мире. Давайте так: «Спартак» - это российский «Фламенго».

- «Спартак» не бил ни одного пенальти в этом сезоне. Проблема?

- На самом деле, не очень. Мы не должны обращать внимания на действия арбитров. Знаем, что многие не хотят видеть «Спартак» чемпионом. Нужно концентрироватьс я на самой игре, и тогда никакие судьи на наши результаты не повлияют.

- «Зенит» вылетел из еврокубков. Борьба за чемпионство будет более жесткой?

- «Зенит» - один из наших главных соперников. Прежде всего, нужно будет побеждать в личной встрече. Эта игра станет одной из самых тяжелых для «Спартака». Понятно, что после вылета из еврокубков, «Зенит» бросит все силы на чемпионат.

- Боккетти пообещал дойти пешком до Италии, если «Спартак» станет чемпионом. Вы готовы к сумасшедшим поступкам?

- Пожалуй, нет. Но титул сам по себе станет большим достижением для всех нас и подарком болельщикам.

«МОНТЕЛЛА ДАВАЛ БОЛЬШЕ УПРАЖНЕНИЙ С МЯЧОМ»

- Промес говорил, что бразильцы не устают от тренировок. И что вечером у вас хватает сил, чтобы посмотреть футбол. Бразильцы - самые выносливые в команде?

- Не в этом дело. Лично я очень люблю футбол. Всегда стараюсь смотреть какие-нибудь матчи, например, со своим участием, чтобы понять, где ошибся, что сделал не так, что можно улучшить. К тому же на сборах не так много развлечений, иногда провожу время за просмотром футбола.

- Предпочитаете пересматривать матчи «Спартака»?

- Все смотрю. Когда попадаю на наши игры, анализирую их. И, конечно, когда есть время, стараюсь включить какой-нибудь матч Лиги чемпионов.

- Сейчас популярен киберспорт. Видеоигры любите?

- Люблю, но играю, когда совсем нечего делать. Так время бежит быстрее.

- Какая любимая игра?

- Футбольные симуляторы, я не фанат гонок или стрелялок.

- Чем заполняете свободное время на сборах ?

- Когда ко мне приезжала семья, почти все время проводил с женой и ребенком.

- Насколько тяжело дались вам спартаковские тренировки?

- Признаюсь, тяжелые. Все занятия очень интенсивные, физически приходилось непросто. Хотя потом это нам очень поможет.

- Если сравнивать со сборами, что вы проходили в Италии и Украине, где интенсивнее?

- В «Шахтере» при Луческу тоже было трудно, он давал серьезную нагрузку. А в Италии я работал с Монтеллой. При нем мы выполняли больше упражнений с мячом.

- С кем из тренеров занимались тактикой больше, чем с Каррерой?

- В Италии дают невероятно много тактики. Ее так много, что ты выходишь на игру, и четко понимаешь, что тебе нужно сделать в тот или иной момент матча. Это просто здорово.

- Многие футболисты говорят, что Каррера – сильный мотиватор. Так чего в итальянце больше – тактики или эмоций?

- С одной стороны, Каррера много времени уделяет тактике, разбирается во всех нюансах, с другой, он настоящий мотиватор. Думаю, наш тренер одинаково хорош как на эмоциональном уровне, так и на тактическом.

«АДРИАНО ЛУЧШЕ МЕНЯ ГОВОРИТ ПО-РУССКИ»

- Как вам новички? Вписались?

- Мы все стараемся, чтобы новые игроки адаптировались как можно быстрее. Сейчас все хорошо, общаемся, сплачиваемся.

- Кто знает больше слов по-русски – вы или Луис Адриано?

- Конечно, Луис! Он больше времени провел в «Шахтере», говорил там по-русски. Я в «Спартаке» с прошлого лета, поэтому смог немного его догнать, подучил язык.

- Адриано забил пять мячей в пяти товарищеских матчах. Продолжит такую результативность в чемпионате?

- Думаю, да. Я Луиса знаю давно, еще со времен, когда он играл за «Интернасьонал», а я за «Гремио». Потом мы вместе выступали в «Шахтере». Луис - прирожденный бомбардир, у меня нет сомнений, что он будет забивать важные для команды голы.

- Если Адриано много забивает, то вы почти не ошибаетесь в передачах, являясь одним из лучших в «Спартаке» по проценту точных пасов. Причем этот процент за 90. В России передачи даются проще?

- Я постоянно работаю над этим навыком. В матчах важно отдать как можно больше передач, желательно вперед. И чтобы при этом процент брака был минимальным. Поэтому доволен статистикой. Буду работать над тем, чтобы этот процент стал еще выше.