«Я совершенно не суеверный». СКА и «Витязь» на позитиве закончили серию

Коскинен не боится суеверий, Знарок опять ничего не объяснил, а «Витязь» хочет удержать легионеров.

Микко Коскинен: Без разницы, с каким счетом выигрывать. Хоть 7:5 или 7:6

Первым к прессе выходит радостный Илья Ковальчук, у него двойной праздник: победа команды и день рождения мамы. Полностью интервью Кови читайте тут.

Вообще, СКА радует, выводя сразу по три игрока к журналистам после гостевых матчей. Даже несмотря на то, что хоккеисты не очень многословны.

– Неважно, с каким счетом победили, – ограничивается банальной фразой Дадонов. – Главное, что в серии 4-0. Довольны, что закончили ее за минимум матчей.

– Следите за другими сериями?

– Знаю, какие там счета, но мне все равно, с кем играть во втором раунде.



– Есть стереотип, что команда может остыть за восемь дней отдыха?

– Возможно. Но это все больше в голове. Или даже стечение обстоятельств. Надо готовиться к каждому отдельному матчу, – заканчивает очередным штампом Дадонов.

Следующим неожиданно выводят вратаря Микко Коскинена.

– Когда мы вели несколько шайб, было очень важно не потерять концентрацию и играть хорошо весь матч.

– В этом матче пропустить было особенно обидно?

– Без разницы, с каким счетом выигрывает команда. Главное, чтобы мы побеждали. Хоть 7:5, хоть 7:6, – широко улыбается Коскинен.

– Ожидали, что сыграете все матчи в этой серии?

– Ничего не могу сказать по этому поводу, – моментально становится серьезным финн, который для многих неожиданно вытеснил Шестеркина. – Мы продолжаем тренироваться день за днем и готовиться дальше.

– У вратарей есть предрассудки не говорить с журналистами в плей-офф. Вы настолько не суеверный?

– Да, я совершенно не суеверный, – закрывает тему разговоров с прессой Микко.

Миро Аалтонен: «Витязь» сотворил историю

За «Витязь» вообще отдувались только иностранцы: Миро Аалтонен и Роман Хорак.

Второй выходит к журналистам очень грустный и даже говорит немного с трудом, Аалтонен чуть бодрее.

– Мы сотворили историю – вышли в плей-офф, – пытается найти плюсы финн. – Но попали на очень сильного соперника. Мы должны быть счастливы, что смогли попасть в игры навылет.

– Почему не удалось выиграть хотя бы одну игру у СКА?

– Мы часто удалялись и много пропускали. Думаю, в этом причины.

– У вас заканчивается контракт. Вы планируете остаться в «Витязе»?

– Не знаю, сезон только закончился. Я пока не думал об этом.

Зато об этом думал президент «Витязя» Михаил Головков.

– Мы хотим продлить контракты с Аалтоненом и Якубом Ержабеком. Уже вели переговоры, сейчас будем более активно это делать, – рассказывает президент.

«Фантастический случай на матче в Подольске…» Как СКА вышел в четвертьфинал

Валерий Белов: Не все хоккеисты были готовы к плей-офф

На пресс-конференции забавно, но очень немногословно. Особенно «отличается» Олег Знарок.

– Вышли в следующий раунд, готовимся к следующему матчу, – зажигает Знарок.

– Сегодня сыграл Плотников. Как готовы Мозес и Тихонов?

– Приедем – посмотрим. Они тренируются.

– Почему Шестеркина не выпустили?

– Глупый вопрос. Так решили, – на этом Олег Валерьевич ограничивается.

– Хочу пожелать СКА успехов в Кубке Гагарина, – искреннее начинает Белов. – Мы не смогли навязать борьбу, не хватило сил и эмоций. Не все наши хоккеисты были готовы к плей-офф, многие впервые участвовали, но это для нас хороший опыт.

– Не было желания выжать все из команды и добиться хотя бы одной победы?

– Мы не планировали проигрывать, – отвечает тренер после долгой паузы и молчаливых попыток понять журналиста. – Пытались победить, но не получилось.

– Не готовы оказались физически или психологически?

– У нас не было большой ротации, играли одними и теми же. Больше были не готовы эмоционально. Не буду говорить по именам.

– Может, стоило не бриться, как Знарку? – успевают корреспонденты задать последний самый важный вопрос. Но ответа на него так и не получают.

«Витязь» закончил лучший для себя сезон в истории игры в КХЛ, а у СКА все только начинается. Следующий матч армейцы проведут только 8 марта. В возможных соперниках – «Локомотив», «Динамо» или «Торпедо».