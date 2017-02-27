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«Я совершенно не суеверный». СКА и «Витязь» на позитиве закончили серию

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Я совершенно не суеверный». СКА и «Витязь» на позитиве закончили серию
Источник: ХК «Витязь»

Коскинен не боится суеверий, Знарок опять ничего не объяснил, а «Витязь» хочет удержать легионеров.

Микко Коскинен: Без разницы, с каким счетом выигрывать. Хоть 7:5 или 7:6

Первым к прессе выходит радостный Илья Ковальчук, у него двойной праздник: победа команды и день рождения мамы. Полностью интервью Кови читайте тут.

Вообще, СКА радует, выводя сразу по три игрока к журналистам после гостевых матчей. Даже несмотря на то, что хоккеисты не очень многословны. 

– Неважно, с каким счетом победили, – ограничивается банальной фразой Дадонов. – Главное, что в серии 4-0. Довольны, что закончили ее за минимум матчей. 

 Следите за другими сериями?
– Знаю, какие там счета, но мне все равно, с кем играть во втором раунде.

 Есть стереотип, что команда может остыть за восемь дней отдыха?
– Возможно. Но это все больше в голове. Или даже стечение обстоятельств. Надо готовиться к каждому отдельному матчу, – заканчивает очередным штампом Дадонов. 

Следующим неожиданно выводят вратаря Микко Коскинена.

– Когда мы вели несколько шайб, было очень важно не потерять концентрацию и играть хорошо весь матч. 

 В этом матче пропустить было особенно обидно?
– Без разницы, с каким счетом выигрывает команда. Главное, чтобы мы побеждали. Хоть 7:5, хоть 7:6, – широко улыбается Коскинен. 

 Ожидали, что сыграете все матчи в этой серии? 
– Ничего не могу сказать по этому поводу, – моментально становится серьезным финн, который для многих неожиданно вытеснил Шестеркина. – Мы продолжаем тренироваться день за днем и готовиться дальше. 

– У вратарей есть предрассудки не говорить с журналистами в плей-офф. Вы настолько не суеверный?
– Да, я совершенно не суеверный, – закрывает тему разговоров с прессой Микко. 

Миро Аалтонен: «Витязь» сотворил историю 

За «Витязь» вообще отдувались только иностранцы: Миро Аалтонен и Роман Хорак. 

Второй выходит к журналистам очень грустный и даже говорит немного с трудом, Аалтонен чуть бодрее. 

– Мы сотворили историю – вышли в плей-офф, – пытается найти плюсы финн. – Но попали на очень сильного соперника. Мы должны быть счастливы, что смогли попасть в игры навылет. 

 Почему не удалось выиграть хотя бы одну игру у СКА?
– Мы часто удалялись и много пропускали. Думаю, в этом причины.

 У вас заканчивается контракт. Вы планируете остаться в «Витязе»?
– Не знаю, сезон только закончился. Я пока не думал об этом.

Зато об этом думал президент «Витязя» Михаил Головков. 

– Мы хотим продлить контракты с Аалтоненом и Якубом Ержабеком. Уже вели переговоры, сейчас будем более активно это делать, – рассказывает президент. 

«Фантастический случай на матче в Подольске…» Как СКА вышел в четвертьфинал

Валерий Белов: Не все хоккеисты были готовы к плей-офф 

На пресс-конференции забавно, но очень немногословно. Особенно «отличается» Олег Знарок.

– Вышли в следующий раунд, готовимся к следующему матчу, – зажигает Знарок. 

 Сегодня сыграл Плотников. Как готовы Мозес и Тихонов?
– Приедем – посмотрим. Они тренируются.

 Почему Шестеркина не выпустили?
– Глупый вопрос. Так решили, – на этом Олег Валерьевич ограничивается.  

– Хочу пожелать СКА успехов в Кубке Гагарина, – искреннее начинает Белов. – Мы не смогли навязать борьбу, не хватило сил и эмоций. Не все наши хоккеисты были готовы к плей-офф, многие впервые участвовали, но это для нас хороший опыт. 

 Не было желания выжать все из команды и добиться хотя бы одной победы? 
– Мы не планировали проигрывать, – отвечает тренер после долгой паузы и молчаливых попыток понять журналиста. – Пытались победить, но не получилось. 

 Не готовы оказались физически или психологически?
– У нас не было большой ротации, играли одними и теми же. Больше были не готовы эмоционально. Не буду говорить по именам. 

 Может, стоило не бриться, как Знарку? – успевают корреспонденты задать последний самый важный вопрос. Но ответа на него так и не получают. 

«Витязь» закончил лучший для себя сезон в истории игры в КХЛ, а у СКА все только начинается. Следующий матч армейцы проведут только 8 марта. В возможных соперниках – «Локомотив», «Динамо» или «Торпедо». 

Матч

Витязь - СКА - 1:7 (0:3, 0:3, 1:1)

Голы:

Коскиранта (Дацюк, Херсли), 3:46 (0:1 - бол.). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 4:18 (0:2). Широков (Кетов, Дацюк), 8:53 (0:3 - бол.). Коскиранта (Хохлачёв), 26:07 (0:4). Прохоркин (Яковлев, Плотников), 31:45 (0:5). Дадонов (Ковальчук), 39:59 (0:6 - бол.). Макеев (Горак, Афиногенов), 46:58 (1:6). Дадонов (Шипачёв, Гусев), 59:30 (1:7 - бол.).

Место и дата

27 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

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