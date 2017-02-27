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Илья Ковальчук: Свою тысячу я уже выбил. Теперь цель – две тысячи! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Ковальчук: Свою тысячу я уже выбил. Теперь цель – две тысячи! (видео)

После матча форвард СКА Илья Ковальчук пообщался с журналистами, среди которых был обозреватель «Советского спорта».


- Сегодня я больше всего рад тому, что у моей мамы юбилей, - сказал Илья Ковальчук, когда вышел к прессе. – Пользуясь случаем, хочу ее поздравить с днем рождения. Мама, я тебя очень люблю, и эту победу мы посвящаем тебе!

- Как вы оцените эту серию?
- Первый матч получился самым сложным. Потом где-то нам везло, где-то мы играли лучше «Витязя». Но хочется поблагодарить их за серию. Считаю, у них был очень хороший сезон. «Витязь» выполнил свою задачу, а мы движемся дальше.

- СКА забросил 23 шайбы в четырех матчах. О чем это вам говорит?
- О том, что у нас в этой серии было неплохим большинство. Над ним надо работать, это ключевой момент в плей-офф.

- Все-таки с «Йокеритом» вам в первом раунде пришлось бы сложнее, учитывая, как финны сейчас бьются с ЦСКА?
- Сейчас это уже история. У нас были большие нагрузки в Новогорске. Тренеры нас подводили к плей-офф, поэтому случилась осечка (Илья видимо имеет в виду поражение от «Спартака» в Питере - 2:4, - Прим.ред.). Но в конце апреля мы поймем, правильно ли все было сделано или нет.

- Теперь у СКА будет восемь дней отдыха. Хорошо ли это?
- А что плохого? У нас много болячек, синяков. Подлечим, хорошо потренируемся. Будем готовы ко второму раунду.

- Вы следите за ходом других серий?
- Конечно, смотрим, кто как играет.

- На кого хотите попасть – на московское «Динамо» или «Локомотив»?
- Да все равно.

- Какие-то серии цепляют? Вот в зеленом дерби бурлят страсти.
- Сейчас мы в первую очередь думаем о своей игре. Выходим, побеждаем. Теперь вот удалось завершить серию. И есть время, чтобы перевести дух. Побыть с семьями. Это тоже очень важно.

- В первой половине матча вы почти не бросали с хороших позиций. Почему?
- Ну не знаю. Думал, что партнер находится в более выгодной позиции. Женя Кетов здорово играет. Хочется его вывести, чтобы он почувствовал шайбу и забивал. Вызывает огромное уважение то, как он играет.

- Он освоился в вашей тройке?
- Я считаю, что да. Мы неплохо смотрелись. По-моему, только один гол пропустили в микро-матче – в первой игре. Можно сказать, что в первом раунде мы сдали зачет.

- А был ли похож первый раунд больше на тренировку?
- Да нам даже не наклеили логотип плей-офф на свитеры! Надо сказать, что это упущение Романа Борисовича, - с серьезным видом пошутил Ковальчук, намекая на одного из боссов СКА Романа Ротенберга. – Нужно выговор сделать!

- А может, не надо? Фартовой получилась форма.
- Да нет, ну почему? У всех же есть. В плей-офф даже к вам выходить в официальных майках. Зритель должен знать, атмосфера чтобы чувствовалась.

- Все уже пару дней обсуждают юбилей Сергея Мозякина, набравшего 1000-е очко. Что вы скажете о партнере по сборной?
- Молодец! Я давно говорил, что этот сезон у Мозякина феноменальный. Забить 48 голов в регулярном чемпионате – это как в НХЛ забросить 70 шайб. Можно только снять шляпу и пожелать Сергею огромного здоровья. Поздравляю, и это далеко не последнее его очко.

- А у вас есть цель – выбить тысячу?
- Да у меня она уже прошла. Теперь цель – две тысячи!

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