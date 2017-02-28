Сумасшедший дом в Уфе. «Салават Юлаев» снова умудрился попасть в историю (видео)

Самый веселый клуб КХЛ – «Салават Юлаев». Там не могут проводить скучные матчи. А хорошие – не умеют.

Странная получается серия для уфимцев. Вроде бы арбитры работают нормально. Но создается впечатление, что «Салават Юлаев» прибивают.

Вот теперь, к четвертому матчу, был дисквалифицирован за грубую игру защитник «СЮ» Максим Гончаров. Но защитник «Ак Барса» Степан Захарчук остался без наказания за очень жесткую игру против Антона Лазарева. Впрочем, там говорили, что игроку «Салавата» сломали шесть-семь позвонков (как это вообще может быть?) А на следующий день он пришел на лавку «СЮ» во время тренировки. Да, играть не может. Но со сломанным позвоночником не ходят. Так что не сгущайте краски.

Я поговорил с людьми, знающими работу дисциплинарного комитета КХЛ. Захарчука не наказали потому, что он применил очень жесткий силовой прием, но это его стиль игры. Плохо только, что он подпрыгнул в момент удара. Но вообще хоккей – мужская работа, и такие силовики там должны быть. А вот Лазареву просто не повезло.

Так, ладно – а что тогда случилось в четвертом матче, когда Степан Захарчук врубил локтем в голову Томашу Мертлу? Легионер в итоге смог продолжить игру, Захарчук получил 12 минут штрафа за атаку в область головы и шеи.

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А вообще он мне напоминает Евгения Артюхина, против которого велась такая же борьба. Каждый стык очень габаритного форварда мог привести к травме, а потом уже и репутация начала работать против Артюхина. В нем начали видеть этакого хоккейного киллера – наверное, это неправильно. Но вот так сложилась ситуация.

Захарчук теперь, получается, такой же киллер? Как-то аккуратнее Степану нужно вести силовую борьбу. Того же Мартла не стоило бить, если видишь, что попадаешь ему в голову. Вот в НХЛ и на чемпионате мира по стандартам ИИХФ за это точно выписали бы дисквалификацию.

«Салават Юлаев» играл очень странно. За весь матч нанес только 13 бросков в створ ворот против 31 у «Ак Барса». И атака Уфы у себя дома выглядела апатично, и Казань очень четко держала оборону.

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Форвард «барсов» Владимир Ткачев отличился на 16-й минуте, когда добил шайбу в ворота Никласа Сведберга после броска Джастина Азеведо.

После этого шла тяжелая монотонная борьба. Моментов у «Ак Барса» возникло больше, но были и такие жемчужины, как у форварда «СЮ» Энвера Лисина. Но он их пижонски тратил, когда вылетал на вратаря Эмиля Гарипова и вместо четкого броска позволял себе щегольские финты.

Уфа не использовала большинство «5 на 3». Ребята, а как вы вообще хотите спасти этот матч?

Потом Кирилл Капризов влетел в чужую зону, но судьи свистнули офсайд. Что интересно, момент до рези в глазах напоминал вход в зону Михаила Варнакова, когда «Ак Барс» забил важный гол в прошлом матче. Главный тренер «СЮ» Игорь Захаркин даже развел руками: как же так? Что за двойные стандарты?

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Казань играла очень плотно, но свой гол умница Капризов все-таки забил. Сравнял счет, подставив клюшку, за 44 секунды до конца третьего периода. «Салават Юлаев» проигрывал матч по всем статьям, но тут получил царский подарок.

И что сделала уфимская команда?

Правильно, снова бездарно упустила шанс! За семь секунд до сирены Джастин Азеведо завершил атаку, которую начал Владимир Ткачев.

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Знаете, можно говорить о невезении, неважной работе судей, лавине травм. Но когда ты так отдаешь ничейные матчи в плей-офф, такая команда не заслуживает сочувствия.

Захаркин еще брал «челлендж», требовал пересмотреть гол Азеведо. Не было там офсайда. Все чисто. Конечно, «Салават Юлаев» – клуб непредсказуемый, может выкинуть любое коленце. Но похоже, «Ак Барс» уже в четвертьфинале Кубка Гагарина.