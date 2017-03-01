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«Локомотиву» помогли вуду-колдуны из Бразилии? Как Ярославль взял серию (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Локомотиву» помогли вуду-колдуны из Бразилии? Как Ярославль взял серию (видео)
Источник: ХК «Локомотив»

Хоккеисты ярославского «Локомотива» прошли минское «Динамо» в первом раунде и в четвертьфинале сыграют, видимо, с ЦСКА.

Перед этим матчем в Ярославле большой интерес вызывал «Локомотив»… из Бразилии.

История такая. 7 сентября 2011 года произошла страшная трагедия, когда в авиакатастрофе разбился хоккейный «Локомотив». Это всколыхнуло весь мир. И вот в городе Рио-де-Жанейро был создан бразильский «Локомотив» в память о погибшей команде. В состав вошли шесть игроков национальной сборной Бразилии – эта страна включена в ИИХФ. Остальные – любители: инженеры, рекламщики, учащиеся ВУЗов. Один – вообще фермер, занимается поставками говядины со своего ранчо.


Конечно, они толком не видели снег. Занимались на роликовых коньках, гоняли мяч. Раз в год некоторые хоккеисты приезжали в Мексику, чтобы потренироваться на настоящей хоккейной площадке. Нет ни клюшек, ни формы, ничего.

И вот в те дни, когда оригинальный «Локомотив» бился в первом раунде Кубка Гагарина, бразильцы совершили марш-бросок в Россию. Летели они из Рио сначала до Сан-Паулу, потом – в Стамбул, оттуда – в Москву, затем четыре часа до Ярославля.

Потратили на этот рейд три месячных зарплаты. Зато смогли посидеть на зимней рыбалке, погулять на Масленице, покатались на клубном автобусе «Локомотива» с экскурсией по Ярославлю, поиграли в хоккей против местной любительской команды.


Конечно, обязательная часть визита – посещение памятных мест, связанных с трагедией 7 сентября. А еще они попали на игру против минского «Динамо», за которой наблюдали с трибуны.

«Что мы думаем о бразильском «Локомотиве»? Да ничего. Мы думаем только о плей-офф», - отрезал форвард хозяев Александр Кадейкин, когда давал интервью в первом перерыве.

По ходу матча преимущество ярославского «Локомотива» очень чувствовалось. Но счет открыли гости, когда на 12-й минуте Роб Клинкхаммер выкатился с шайбой из-за ворот и бросил с разворота обратной стороной крюка. С замахом, от души – и попал в девятку. Конечно, Алексей Мурыгин проводит отличный сезон. Но он же не волшебник.


Впрочем, «Локомотив» тянуть с ответом не стал, и в конце периода сравнял счет. Комбинацию разыграло первое звено иностранцев, где выступают чех Якуб Накладал, швед Стаффан Кронвалль, финн Петри Контиола и канадцы Брэндон Козун и Максим Тальбо. Бросок у хоккеиста «Тре Крунур» вышел на загляденье.

«Динамо» еще сопротивлялось, не желая отдавать матч, а с ним и серию. Но все-таки минчане не выдержали напора «Локомотива». Второй гол был похож на первый – пас из-за ворот и бросок теперь защитника Павла Коледова.

А потом у Ярославля, наконец, начали забивать форварды – в большинстве отличился Козун, а под занавес пустые ворота поразил Тальбо.

Ну что ж, минское «Динамо» уходит на каникулы. Спасибо за сезон, очень серьезный прогресс по сравнению с прошлым годом.

«Локомотив» же вышел во второй раунд. Последний раз Ярославль пробивался на эту стадию в 2014 году, когда прошел московское «Динамо» (4-3) и СКА (4-2), но в полуфинале уступил пражскому «Леву» (1-4).

Теперь «Локомотив» выходит в четвертьфинале, видимо, на ЦСКА. Интересно, соберется ли стадионе на Ленинградском проспекте на такую серию? Видел цены в интернете – на угловые сектора есть билеты по 300 рублей, но вообще разброс от 1500 до 5000. Конечно, плей-офф Кубка Гагарина – самое интересное, что есть в КХЛ. Но думаю, у ЦСКА снова не будет аншлагов.

А вот в Ярославле они гарантированы. Хотя бы у бразильцев из Рио спросите. И берите их на следующие матчи. Они фартовые. И может, там есть не только инженер, но и какой-нибудь вуду-колдун. Что мы можем знать о большой и загадочной Бразилии?

Матч

Локомотив - Динамо Мн - 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Клинкхаммер (Коробов), 11:47 (0:1). Крунвалль (Контиола, Козун), 17:09 (1:1). Коледов (Локтионов, Лугин), 35:14 (2:1). Козун (Крунвалль), 50:38 (3:1). Тальбо (Контиола, Козун), 59:24 (4:1).

Место и дата

01 марта 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

Счет в серии: 4-1

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